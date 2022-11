Les personnes préoccupées par Raab devraient se manifester, déclare Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Quiconque s’inquiète de l’intimidation par le vice-Premier ministre Dominic Raab devrait se manifester et le signaler, a déclaré Rishi Sunak.

L’appel du Premier ministre est intervenu après qu’un ancien chef de la fonction publique du ministère des Affaires étrangères a déclaré que ses collègues subalternes avaient “peur” d’entrer dans le bureau de Raab en raison de son comportement humiliant et abrasif.

Lord McDonald a déclaré qu’il avait fait part de ses préoccupations aux enquêteurs du Cabinet Office à l’époque et a exhorté M. Sunak à “revoir” les procédures de plainte pour intimidation.

Le Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne reconnaissait pas les descriptions de M. Raab en tant qu’intimidateur.

Mais interrogé sur les allégations lors d’une série d’interviews télévisées lors du sommet du G20 en Indonésie aujourd’hui, il a suggéré que toute personne ayant des inquiétudes se manifeste.

“J’ai été très clair sur le fait que je ne reconnais pas la caractérisation du comportement de Dominic”, a déclaré M. Sunak à la BBC. « Et je ne suis au courant d’aucune plainte officielle.

“Il existe un processus de plainte formel et c’est la chose la plus importante – dont les gens devraient se prévaloir s’ils ont des inquiétudes.”

Il a déclaré à ITV: «Bien sûr, des processus établis sont en place pour que les gens fassent part de leurs préoccupations.

“Dans tous les lieux de travail – privés, publics – si les gens ont des inquiétudes, ils doivent les signaler car à moins que les gens ne les soulèvent, il est difficile pour les gens de les examiner et d’apporter les changements nécessaires.

“J’exhorte donc les gens à le faire. Ces processus sont confidentiels et il est normal qu’ils soient utilisés.

Lord McDonald, qui était secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères lorsque M. Raab dirigeait le département, a déclaré que le ministre “ne pouvait pas être amené à voir” l’impact qu’il avait sur le personnel.

“Les collègues ne se sont pas plaints formellement de moi, c’était une sorte de fierté professionnelle de faire face, mais beaucoup avaient peur d’entrer dans son bureau”, a déclaré le pair à Times Radio.

« Son genre de défense était qu’il traitait tout le monde dans le bâtiment de la même manière. Il était aussi abrasif et contrôlant avec les ministres subalternes et les hauts fonctionnaires qu’avec ses secrétaires privés.

Des questions sur le comportement de M. Raab envers le personnel ont été soulevées la semaine dernière après des informations selon lesquelles le personnel du ministère de la Justice s’est vu proposer une “sortie” du département s’il avait des inquiétudes quant à son retour pour un deuxième passage.

Cela faisait suite à la démission du ministre du cabinet Sir Gavin Williamson au milieu des allégations selon lesquelles il avait intimidé des députés en tant que whip en chef.

Dave Penman, chef du syndicat de la FDA représentant les hauts fonctionnaires, a appelé M. Sunak à réformer le système de plaintes pour aider à lutter contre une «culture de travail toxique» à Whitehall.

Dans une lettre, M. Penman a exhorté le Premier ministre à nommer un nouveau conseiller indépendant sur les intérêts des ministres. Le poste est vacant depuis le départ de Lord Geidt en juin.

“Comme nous l’avons vu au cours des dernières semaines, la conduite des ministres est de plus en plus surveillée et, en particulier, les accusations d’intimidation – un comportement qui n’a pas sa place dans un lieu de travail moderne”, a-t-il déclaré.

La dirigeante travailliste adjointe Angela Rayner a exigé une enquête indépendante sur M. Raab.

“Rishi Sunak était clairement au courant de la réputation de Dominic Raab lorsqu’il l’a reconduit dans son cabinet”, a-t-elle déclaré.