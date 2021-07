Les personnes précédemment infectées bénéficieraient de vaccins

Le Dr Scott Gottlieb pense que les personnes qui ont déjà été infectées par le coronavirus bénéficieraient toujours de la vaccination contre Covid.

Dans l’interview de mardi sur « Squawk Box » de CNBC, l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration a reconnu que certaines personnes peuvent penser que leurs anticorps générés par la maladie offrent une protection suffisante contre une infection ou une maladie future et, par conséquent, renoncent à se faire inoculer Covid.

La raison pour laquelle on continue de recevoir le vaccin est « double », a affirmé Gottlieb, qui siège au conseil d’administration du fabricant de vaccins Pfizer.

« Premièrement, nous pensons que le vaccin offre une immunité plus durable et plus large, il vous protégera donc mieux contre les variantes », a-t-il déclaré, faisant allusion à la variante delta hautement transmissible, qui inquiète les responsables de la santé publique.

« Deuxièmement, si vous avez déjà été infecté et même si vous recevez une seule dose du vaccin – oubliez les deux doses du vaccin, une seule dose du vaccin – vous obtenez une réponse immunitaire très robuste », a déclaré Gottlieb.

Le vaccin de Pfizer nécessite deux injections pour une protection immunitaire complète, tout comme le vaccin de Moderna. Johnson & Johnson fabrique un vaccin à dose unique. Ce sont les trois seuls vaccins approuvés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis

« C’est en quelque sorte le meilleur des deux mondes si vous avez déjà été infecté et que vous vous faites vacciner », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans l’administration Trump. « Au moins avec une dose, vous développez une immunité large, très profonde et très durable sur la base des données que nous avons vues jusqu’à présent, il y a donc encore beaucoup de raisons impérieuses pour lesquelles vous voudriez vous faire vacciner même si vous J’ai déjà été infecté. »

Plus de 157 millions de personnes aux États-Unis, soit 47,4% de la population, ont été entièrement vaccinées contre Covid, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention. Environ 182,4 millions de personnes, soit près de 55 % de la population, ont reçu au moins une dose.

Après une poussée agressive ce printemps pour livrer les vaccins Covid aux Américains, le rythme de l’adoption a ralenti. En réponse, les autorités nationales et locales – et les entreprises également – ​​ont lancé divers efforts promotionnels pour encourager la vaccination.

Néanmoins, chez certaines personnes, l’hésitation demeure. Selon le CDC, la semaine dernière, environ 1 000 comtés des États-Unis avaient moins de 30% des résidents vaccinés.

La présence croissante de la variante delta, aux États-Unis et dans le monde, ajoute de l’urgence aux appels pour que davantage de personnes se fassent vacciner. La variante, découverte pour la première fois en Inde, s’est avérée rendre les vaccins légèrement moins efficaces, tout en offrant une protection contre les maladies graves, en particulier.

« Nous nous attendons à une augmentation de la transmission dans ces communautés à moins que nous ne puissions vacciner plus de personnes », a déclaré jeudi la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, faisant référence aux quelque 1 000 comtés américains à faible taux de vaccination.

« Les données préliminaires au cours des six derniers mois suggèrent que 99,5% des décès dus à Covid-19 dans les États sont survenus chez des personnes non vaccinées », a-t-elle ajouté. « La souffrance et la perte que nous voyons maintenant sont presque entièrement évitables. »