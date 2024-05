Les personnes obèses prennent davantage de congés de maladie, selon une étude

il y a 8 heures

Les universitaires de Vienne qui ont étudié plus de 122 000 personnes à travers l’Europe affirment que les décideurs politiques doivent faire davantage pour aider les gens à maintenir un poids santé.

L’étude a porté sur l’Espagne, l’Italie et le Danemark, mais pas sur le Royaume-Uni ni la France.

L’Irlande, Malte et l’Islande ont également été exclues faute de données suffisantes.

Les résultats variaient quelque peu selon les pays, mais dans l’ensemble, les personnes obèses étaient plus susceptibles de s’absenter du travail en raison de problèmes de santé que les personnes ayant un poids normal.

Le chercheur principal, le Dr Thomas Czypionka de l’Institut d’études avancées de Vienne, a exhorté les dirigeants des pays à prendre note des résultats : « Les conséquences sanitaires et économiques de l’obésité sont énormes.

« Avec la trajectoire actuelle de l’obésité et de la prévalence de l’obésité infantile dans de nombreux pays, les décideurs politiques doivent prendre davantage de mesures pour lutter contre l’obésité, en utilisant toutes les mesures disponibles fondées sur des preuves. »

Le stress, le Covid et la crise du coût de la vie ont également été pointés du doigt.

Près des deux tiers des adultes britanniques sont en surpoids ou obèses. L’obésité et une mauvaise alimentation sont liées au diabète de type 2, à l’hypertension artérielle, à l’hypercholestérolémie et à un risque accru de maladies respiratoires, musculo-squelettiques et hépatiques.