Les personnes non vaccinées sont des «usines de variantes de Covid» car les scientifiques craignent que les mutations ne prolongent la pandémie, avertissent les scientifiques

Les personnes NON VACCINÉES sont des « usines variantes » de Covid qui pourraient prolonger la pandémie et entraîner davantage de restrictions, ont averti les scientifiques.

La terrible prédiction intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé a averti que les souches mutantes dépassent déjà la vague actuelle de jabs, car une grande partie du monde avait espéré que l’horreur du virus pourrait prendre fin.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

2 Des personnes portant des masques de protection font la queue pour se faire vacciner dans un centre commercial de Moscou, en Russie, le 2 juillet Crédit : AFP

Plus de la moitié de la population mondiale n’a pas encore reçu de dose du vaccin Covid – avec quelque trois milliards de doses administrées dans le monde.

Et tandis que les taux de jab les plus élevés au monde sont des chiffres tels que 73% en Islande et 67% au Royaume-Uni, certains des pays les plus pauvres tels que les pays africains ont à peine effleuré la surface.

Le monde connaît toujours quelque 2,7 millions de cas de virus chaque semaine – avec des centaines de milliers d’infections au Brésil et en Inde.

Il est à craindre que des trous béants dans la couverture vaccinale mondiale combinés à des épidémies endémiques permettent à de nouvelles variantes – telles que Delta et les nouvelles souches Lambda – de se reproduire.

Les mutations pourraient alors être en mesure de battre les vaccins et potentiellement forcer les pays à se verrouiller alors qu’ils risquent d’être ramenés à la case départ dans la lutte contre Covid.

Et cela vient aussi du fait que de nombreuses nations constatent un sentiment anti-vax persistant alors que de nombreuses personnes refusent de recevoir le jab.

Le Dr William Schaffner, professeur à la Division des maladies infectieuses du Vanderbilt University Medical Center, a déclaré CNN: « Les personnes non vaccinées sont des usines de variantes potentielles.

« Plus il y a de personnes non vaccinées, plus le virus a de chances de se multiplier.

« Quand c’est le cas, il mute, et cela pourrait déclencher une mutation variante qui est encore plus grave sur la route. »

La levée du verrouillage retardée au Royaume-Uni en juin était due à la variante Delta, car les médecins voulaient surveiller la propagation de la nouvelle souche – et bien que le 19 juillet reste cloué, il a été averti que la Grande-Bretagne pourrait faire face à un hiver rigoureux.

2 Une femme reçoit un vaccin Pfizer dans un centre de vaccination de masse contre les coronavirus au Adwick Leisure Centre, à Doncaster Crédit : PA

Andrew Pekosz, microbiologiste et immunologiste à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré: « » À mesure que des mutations surviennent dans les virus, celles qui persistent sont celles qui facilitent la propagation du virus dans la population.

« Chaque fois que les virus changent, cela donne au virus une plate-forme différente pour ajouter plus de mutations. Maintenant, nous avons des virus qui se propagent plus efficacement. »

La génération actuelle de vaccins offre actuellement une bonne protection contre la dernière vague de variantes, mais les craintes se profilent tout le temps qu’une nouvelle mutation puisse surgir et contourner les jabs.

« Tout ce qu’il faut, c’est une mutation chez une personne », a déclaré le Dr Philip Landrigan, pédiatre et immunologiste au Boston College.

L’OMS a émis un avertissement cette semaine alors qu’elle continuait d’exhorter à davantage de partage de vaccins – décrivant les dons actuels des pays riches aux pays pauvres comme un « filet ».

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a décrit le monde comme étant « dépassé par les variantes » – soulignant que la mutation Delta est maintenant présente dans 98 pays.

Le principal doc a déclaré que les dirigeants mondiaux doivent s’assurer que 10% des personnes dans chaque pays devraient être vaccinées d’ici la fin septembre.

‘TOUS À RISQUE’

Auparavant, la People’s Vaccine Alliance (PVA) – une coalition mondiale de 50 organisations – avait expliqué à The Sun Online le danger critique que représentent les nouvelles souches si un soutien accru n’est pas apporté pour aider à vacciner les gens dans le monde entier.

« Cet échec nous met tous en danger », a déclaré Anna Marriott, responsable des politiques de santé chez Oxfam.

De nouvelles mutations sur le coronavirus peuvent rendre plus difficile pour le système immunitaire du corps, qui a été préparé à rechercher la souche « originale », soit par la vaccination, soit par une infection antérieure, pour la reconnaître.

Les anticorps – protéines produites par le système immunitaire pour combattre le virus – peuvent être plus faibles contre les nouvelles souches.

La menace de nouvelles souches de coronavirus signifie également que des masques et une distanciation sociale pourraient être nécessaires pour les années à venir, malgré le déploiement du vaccin, et il n’est pas clair quand les contrôles aux frontières seront assouplis.

Et si une nouvelle variante s’installait, d’autres verrouillages pourraient être nécessaires pour réprimer et arrêter la propagation et sauver des vies.

Pendant ce temps, six scientifiques, médecins et experts ont écrit le mois dernier un terrible avertissement dans un essai pour Affaires étrangères intitulé « The Forever Virus » car ils ont averti que Covid « ne disparaîtra pas » et que l’immunité collective est « inatteignable ».

« De telles supervariantes pourraient ramener le monde à la case départ. Ce pourrait être à nouveau 2020 », ont averti les scientifiques.

Ils ont ajouté: « Le virus est là pour rester. La question est, que faisons-nous »

Près de 4 millions de personnes ont jusqu’à présent été tuées par le virus qui est apparu pour la première fois en Chine en décembre 2019.

Le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a fait valoir que la Grande-Bretagne allait devoir « apprendre à vivre avec Covid » – et a comparé son avenir à celui de la grippe.

Il s’est engagé à lever les restrictions restantes sur les coronavirus le 19 juillet alors qu’il prévoit de faire de la Grande-Bretagne le « pays le plus ouvert d’Europe ».

M. Javid a également exhorté tout le monde à obtenir son vaccin dès qu’on lui en offre un, décrivant le programme de vaccination comme « la plus grande contribution que vous puissiez apporter à cet effort national ».

Et pendant ce temps, les ministres envisagent de permettre aux personnes entièrement vaccinées de continuer à vivre normalement – ​​sans quarantaine ni tests quotidiens – si elles entrent en contact avec une personne atteinte de coronavirus.