Les personnes non vaccinées pourraient ressentir du ressentiment face à la liberté de vacances, sondage

Le sondage, mené auprès de près de 5000 adultes britanniques entre le 1er et le 16 avril, a révélé que les répondants des ménages à revenu élevé sont plus susceptibles de prédire qu’ils ressentiront un sentiment de ressentiment que les familles à faible revenu: 24% des personnes non vaccinées issues de ménages gagnant plus de 55000 £ (environ 76700 $) par an disent qu’ils ressentiront du ressentiment s’ils ne sont pas vaccinés à temps pour leurs vacances, contre 14% de ceux qui gagnent entre 20 000 £ et 34 999 £.

La dernière recherche sur le sentiment des vaccins, menée au Royaume-Uni par l’Université de Bristol, le King’s College de Londres et l’unité de recherche sur la protection de la santé du NIHR dans la préparation et la réponse aux situations d’urgence, a révélé que 18% des personnes qui n’ont pas encore reçu de vaccin Covid disent qu’elles Je ressentirai du ressentiment envers ceux qui en ont s’ils ne reçoivent pas un à temps pour leurs vacances d’été – bien qu’une majorité (58%) disent qu’ils ne ressentiront pas un tel ressentiment.

Le Royaume-Uni a une chose à faire en ce sens qu’il a fait un bond en avant avec son programme de vaccination; environ 34 millions d’adultes ont été vaccinés à ce jour avec une seule dose d’un vaccin Covid, et plus de 13 millions ont reçu deux doses. La majorité des moins de 40 ans en Grande-Bretagne n’ont pas encore été appelés à se faire vacciner, mais sont les suivants pour un vaccin contre Covid. Le gouvernement britannique a déclaré qu’il était en bonne voie d’offrir à tous les adultes britanniques une première dose avant le 31 juillet.

Les détracteurs de l’idée disent qu’il serait injuste pour les non vaccinés que ce soit à cause de leur âge – les plus jeunes dans la plupart des pays ne sont pas encore vaccinés compte tenu de leur faible risque de coronavirus – ou par leur choix de ne pas être vaccinés. Les organismes de l’industrie du voyage craignent également qu’il n’y ait un manque d’approche standardisée.

Une nouvelle étude britannique a mis en évidence le potentiel de tension entre ceux qui sont vaccinés et ceux non vaccinés, en particulier s’il existe des restrictions de voyage pour ceux qui n’ont pas encore reçu de vaccin Covid.

LONDRES – À mesure que les programmes de vaccination contre les coronavirus progressent, l’attention se tourne vers les vacances d’été et le type de libertés que nous pourrions connaître cette année – et si cela dépend de notre statut vaccinal.

Les personnes âgées de 18 à 44 ans (20%) qui n’ont pas encore été vaccinées sont deux fois plus susceptibles que celles âgées de 45 ans et plus (8%) de dire qu’elles seront irritées, ce qui est susceptible de refléter les niveaux très différents de couverture vaccinale. entre les différents groupes d’âge.

Plus généralement, environ une personne non vaccinée sur huit (12%) dit également ressentir actuellement du ressentiment envers ceux qui ont reçu le vaccin. Mais beaucoup plus – les deux tiers (67%) – ne pensent pas de cette façon, selon le sondage.

Bobby Duffy, directeur du Policy Institute du King’s College de Londres, a déclaré que le sondage montrait que

« Il y a un soutien très répandu en faveur de l’approche par étapes de la vaccination au Royaume-Uni, en ciblant d’abord les plus âgés et les plus vulnérables, comme le montre le fait que seuls 12% des non-vaccinés actuellement disent qu’ils en veulent à ceux qui l’ont été. Cela ne fait aucun doute en partie. reflète la rapidité et l’efficacité du déploiement du vaccin dans son ensemble, car les gens peuvent être sûrs qu’ils auront bientôt leur tour. «

Cependant, il y a des limites claires à cela, a-t-il ajouté. « Avec la saison des vacances d’été, un objectif clé que beaucoup ont à l’esprit, et un test potentiel de notre esprit collectif si certains sont libres de voyager tandis que d’autres ne le sont pas. La foi du public dans l’équité et la fiabilité de tout système de passeport vaccinal va devoir être soigneusement encouragé. «