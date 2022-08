Les personnes nommées par DeSantis remplacent les membres élus du conseil scolaire

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Quatre membres du conseil scolaire nommés par le gouverneur républicain Ron DeSantis dans l’un des comtés les plus démocrates de Floride ont prêté serment mardi. Ils remplacent les membres élus du conseil d’administration du comté de Broward, DeSantis, suspendus après qu’un grand jury enquêtant sur le massacre du lycée Marjory Stoneman Douglas ait découvert des actes répréhensibles généralisés.

Le ministère de l’Éducation de l’État a exprimé lundi des “préoccupations importantes” concernant les actions du système scolaire avant, pendant et après la fusillade de 17 personnes par Nikolas Cruz, un ancien élève en difficulté qui a attaqué le campus du lycée le jour de la Saint-Valentin en 2018.

Dans une lettre envoyée au surintendant Vickie Cartwright, l’État a cité la conclusion du grand jury sur la mauvaise gestion de l’obligation de 800 millions de dollars approuvée par les électeurs pour rénover les écoles, la sous-déclaration des activités criminelles à l’État, le “désir presque fanatique du district de contrôler les données des élèves”. et l’utiliser pour manipuler la perception du public et la pratique consistant à autoriser les étudiants coupables de crimes graves à revenir sur les campus scolaires.

“En raison de la gravité des problèmes décrits ci-dessus, le ministère de l’Éducation de Floride et le Bureau de la sécurité des écoles vous contacteront pour organiser une réunion en personne cette semaine afin d’enquêter sur ces préoccupations majeures”, a écrit Tim Hay, qui dirige le bureau de l’État. des écoles sûres.

Le district est le sixième plus grand du pays, avec plus de 270 000 étudiants sur 333 campus et un budget annuel de 4 milliards de dollars.

Le porte-parole du district, John Sullivan, a déclaré au South Florida SunSentinel que le district prévoyait de coopérer pleinement avec l’État.

Torey Alston, Manuel “Nandy” A. Serrano, Ryan Reiter et Kevin Tynan ont prêté serment mardi matin avant une réunion spéciale pour élire un nouveau président. Tous les quatre sont des républicains enregistrés, tout comme Daniel Foganholi, récemment nommé par DeSantis, donnant au parti du gouverneur une brève période de contrôle sur le conseil scolaire dans un comté fortement démocrate.

Les membres suspendus comprenaient la présidente Laurie Rich Levinson, la vice-présidente Patti Good et les membres Donna Korn et Ann Murray.

«Ce que le gouverneur DeSantis a fait est anti-américain et antidémocratique. Il ne se soucie pas de la démocratie et a renversé la volonté des électeurs », a déclaré Levinson dans un communiqué. Elle a déclaré que DeSantis voulait renvoyer tous ceux qui soutenaient l’ancien surintendant Robert Runcie et leur imputer la fusillade. Runcie a démissionné après avoir été inculpé pour avoir prétendument menti au grand jury. Il a plaidé non coupable et attend son procès.

Trois de leurs postes, ainsi que le siège désormais occupé par Foganholi, sont à gagner lors des élections de novembre.

Tynan a déclaré que le court mandat pour lui-même, Serrano et Reiter ajoute un sentiment d’urgence pour apporter des changements.

“C’est notre défi, en particulier ceux qui travaillent à court terme, de voir ce qui peut être fait à court terme”, a déclaré Tynan.

Alston a déclaré qu’il “sera prêt le premier jour et fera pression pour une action rapide”.

Le grand jury avait également recommandé la destitution de l’ancienne membre Rosalind Osgood, mais elle est maintenant élue au Sénat de Floride. Les quatre peuvent faire appel de leur destitution au Sénat. Murray et Levinson ont déjà décidé de ne pas se représenter. Korn s’est qualifiée aux élections primaires de cette semaine pour un second tour en novembre – si elle est élue, elle reprendrait ses fonctions. Le mandat de Good devait expirer en 2024.

The Associated Press