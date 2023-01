Les personnes malades s’autodiagnostiquent parce qu’elles ne peuvent pas voir un médecin généraliste, selon une étude

Les personnes malades recourent à être un “médecin de bricolage” après avoir échoué à obtenir un rendez-vous en face à face avec un médecin généraliste, selon de nouvelles recherches.

Plus d’un adulte sur quatre n’a pas obtenu de consultation en personne avec un médecin de famille au cours des douze derniers mois, laissant certains prendre leurs propres décisions médicales.

Les personnes malades ont recours au «médecin de bricolage» après avoir échoué à obtenir un rendez-vous en face à face avec un médecin généraliste Crédit : Getty

Le Dr Richard Van Mellaerts a déclaré: “Il est inquiétant que les patients se sentent contraints d’adopter des plans d’action inappropriés”

Un sur six de ceux qui n’ont pas obtenu de créneau s’administrent eux-mêmes un traitement ou demandent à quelqu’un qui n’est pas médicalement qualifié.

L’enquête menée auprès de 2 000 personnes le mois dernier a révélé que parmi ceux qui n’ont pas réussi à consulter un médecin, un sur quatre a déclaré avoir acheté des médicaments dans une pharmacie ou en ligne sans l’avis d’un médecin généraliste,

Un sur cinq est allé directement à A&E, un tiers a déclaré avoir retardé de voir un généraliste malgré la douleur et un autre tiers a abandonné, selon le sondage Savanta ComRes.

Un sur 10 a payé pour une consultation privée et 10 % ont parcouru une longue distance pour trouver un cabinet de médecin généraliste qui offrait des rendez-vous.

Le Dr Richard Van Mellaerts, vice-président du comité BMA England GP, a déclaré que les soins personnels pourraient être la bonne chose à faire pour les problèmes de santé mineurs.

Il a ajouté: «Il est inquiétant que les patients se sentent contraints d’adopter des mesures inappropriées parce qu’ils ont du mal à prendre rendez-vous pour un problème qui nécessite l’attention d’un médecin généraliste ou d’un membre du personnel du cabinet.

Mais le leader de Lib Dem, Ed Davey, a déclaré: «C’est un scandale national.

Les rendez-vous en face à face avec les médecins généralistes ont presque disparu dans certaines régions du pays », a-t-il déclaré.

«Nous avons maintenant une situation dévastatrice où les gens doivent se soigner eux-mêmes ou même s’auto-prescrire des médicaments parce qu’ils ne peuvent pas voir leur médecin généraliste local.

“Le public britannique paie sa juste part au NHS, mais des années de mauvaise gestion du gouvernement et de négligence des services de santé locaux ont empêché des millions de personnes de voir leur médecin généraliste.”

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Nous reconnaissons les pressions subies par les médecins généralistes et nous travaillons pour améliorer l’accès aux patients.

“Cette année, les équipes de médecins généralistes ont délivré 80 000 rendez-vous de plus chaque jour ouvrable par rapport à l’année dernière, et nous prévoyons de délivrer plus d’un million de rendez-vous supplémentaires cet hiver en renforçant les équipes de médecine générale avec d’autres professionnels.”