Les personnes malades pourraient se voir refuser des notes de maladie dans le but de stimuler l’économie

Le gouvernement pourrait dire aux médecins de retirer moins de personnes malades du travail dans le cadre d’une tentative de stimuler les performances en berne de l’économie britannique.

Les personnes jugées suffisamment malades pour recevoir une attestation de maladie seraient plutôt « aidées » à rester au travail dans le cadre des régimes prévus par signalé par Le télégraphe et à l’étude à Whitehall.

Les ministres, dont le chancelier Jeremy Hunt, ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’augmentation des niveaux d’inactivité économique dans l’économie – ainsi que le nombre de personnes qui ont signé un travail avec des conditions à long terme.

Maintenant, le gouvernement envisage de modifier les conseils aux médecins généralistes pour encourager les gens à rester dans l’emploi et mettre l’accent sur les “avantages du travail”.

Les chiffres officiels de l’enquête sur la population active montrent que 2,32 millions de personnes ont été licenciées pour des problèmes de santé de longue durée l’été dernier, contre 1,95 million avant la pandémie en 2019.

Une source gouvernementale a déclaré au Télégraphe journal : « Les bienfaits du travail sur la santé mentale sont bien établis. Nous voulons faire tout notre possible pour encourager autant de personnes que possible à rester au travail avec le soutien approprié en place pour les aider à le faire, y compris en les orientant vers ce soutien le plus tôt possible. »





Cela survient après que le chancelier a annoncé qu’il pousserait 600 000 personnes supplémentaires à travailler mais réclamerait un crédit universel pour rencontrer régulièrement un «coach de travail» – dans le but d’augmenter les heures ou les revenus.

La toile de fond de ces mesures est la faible performance économique du Royaume-Uni par rapport à ses voisins, en partie due à une pénurie de travailleurs.

Le rapport sur la politique monétaire d’août 2022 de la Banque d’Angleterre a noté que la demande de main-d’œuvre était désormais supérieure aux niveaux d’avant la pandémie, mais que l’offre de main-d’œuvre était toujours inférieure aux niveaux d’avant la pandémie.

On pense que la situation a été exacerbée par le Brexit qui a interrompu la libre circulation des personnes – et le gouvernement cherche maintenant d’autres moyens d’augmenter l’offre de main-d’œuvre.