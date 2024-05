Les personnes LGBTQ+ sont peut-être plus à risque de développer certains cancers, en raison de la peur de la discrimination

À l’approche du mois de la fierté, un nouveau rapport a mis en évidence un risque accru de cancer chez les personnes s’identifiant comme LGBTQ+. Les chercheurs affirment que les personnes LBGTQ+ pourraient être plus susceptibles de fumer, de boire de l’alcool ou de vivre avec l’obésité — toutes liées au cancer — et qu’elles Ils sont également plus susceptibles d’éviter d’aller chez le médecin par crainte de discrimination, ce qui pourrait retarder le diagnostic du cancer.

Dans une interview avec ABC News, le directeur scientifique de l’American Cancer Society, le Dr William Dahut, également clinicien-chercheur expérimenté dans le domaine du cancer de la prostate, a déclaré que « nous sommes très conscients, en particulier dans cette population, d’une hésitation à recevoir soins de santé. À cause des préjugés, du manque de [physician] familiarité… nous craignions que les résultats pourraient être pires.

L’analyse complète a été publiée vendredi par l’American Cancer Society, une organisation à but non lucratif axée sur l’éradication du cancer pour tous, et c’est la première à fournir des données nationales sur les facteurs de risque comportementaux, les diagnostics de cancer et le dépistage dans cette population.

Les taux de dépistage préventif du cancer et de vaccination chez les personnes LGBTQ+ étaient similaires à ceux des pairs hétérosexuels, à l’exception d’un dépistage plus faible du cancer du col de l’utérus et colorectal chez les hommes transgenres.

« C’était une petite nouvelle positive », a commenté Dahut.

Cependant, on estime que plus d’un million de personnes LGBTQ+ vivent avec un cancer, même si les recherches sont jusqu’à présent limitées. Le nouveau rapport résume les données collectées à partir de trois enquêtes nationales majeures – l’Enquête nationale par entretien sur la santé, le Système de surveillance des facteurs de risque comportementaux et l’Enquête nationale sur le tabac chez les jeunes – pour estimer les facteurs de risque et l’incidence du cancer parmi ceux qui s’identifient comme LGBTQ+.

Les auteurs mettent en évidence les politiques en vigueur dans neuf États où il est légal pour les professionnels de la santé de refuser des soins aux patients LGBTQ+, couvrant environ 20 % de la population LGBTQ+.

Les chercheurs ont déclaré que les médecins et les infirmières devraient être spécifiquement formés à la manière de prodiguer des soins affectueux et inclusifs aux personnes LGBTQ+.

Sarah Danziger, MD est résidente en médecine interne à Dartmouth et membre de l’unité médicale ABC News.