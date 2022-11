Les personnes les plus riches du monde qui n’ont pas signé Giving Pledge : Bezos à Brin

Jeff Bezos s’est engagé à donner la “majorité” de ses 116 milliards de dollars fortune au cours de sa vie – mais quand il s’agit de signer le Giving Pledge, le fondateur d’Amazon reste maman.

L’engagement, lancé par Bill Gates et Warren Buffett en 2010, est une campagne qui encourage les milliardaires de tous les secteurs à s’engager à donner au moins la moitié de leur fortune à des œuvres caritatives au cours de leur vie.

Notamment, c’est un engagement sans engagement: Ses fondateurs le décrivent comme un “engagement moral,” et les critiques soutiennent que ses règles souples manquent d’application. Jusqu’à présent, il a été signé par 236 milliardairesdont Gates et Buffett, ainsi que l’ex-femme d’Elon Musk et Bezos, MacKenzie Scott.

Mais Bezos, dont la récente annonce a suivi années de critiques sur son manque relatif de dons philanthropiques, n’est pas le seul milliardaire qui n’a pas signé l’engagement. Il manque les signatures de sept des 11 personnes les plus riches du monde, selon Le classement des milliardaires de Bloomberg dès cette semaine.

Aucun des sept n’a répondu à la demande de commentaires de CNBC Make It.

Voici qui ils sont et à quoi ressemblaient leurs efforts philanthropiques jusqu’à présent.

Bernard Arnault : 157 milliards de dollars de fortune

Bernard Arnault est le co-fondateur et PDG du conglomérat de produits de luxe LVMH et la deuxième personne la plus riche du monde, selon Bloomberg.

Dans le passé, la valeur nette du milliardaire français a approché les 200 milliards de dollars. Il a été plusieurs fois en tête de la liste Bloomberg des personnes les plus riches du monde, le plus récemment en 2021.

Arnault n’a pas signé le Giving Pledge, et n’a pas non plus commenté publiquement l’engagement. Il n’y a aucun dossier public montrant l’étendue de ce qu’Arnault a donné à des œuvres caritatives.

Cependant, LVMH a publié un déclaration en ligne soulignant la mission philanthropique de l’entreprise et notant le don très médiatisé de 226 millions de dollars de la famille Arnault en 2019 pour aider à financer les réparations de l’emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris, après qu’un incendie dévastateur ait gravement endommagé le monument cette année-là.

Gautam Adani : 130 milliards de dollars de fortune

Gautam Adani est le président et fondateur du groupe Adani, l’un des plus grands conglomérats industriels indiens. Il est la personne la plus riche de l’Inde et la troisième plus riche du monde, selon Bloomberg.

Sa valeur nette a presque doublé depuis cette époque l’année dernière, car sa société a réalisé une série d’acquisitions pour se développer dans des secteurs tels que le charbon et les transports.

Il est aussi montée en puissance ses efforts philanthropiques au cours de la dernière année : en juin, il a promis un don de 7,7 milliards de dollars à sa Fondation Adani, une branche philanthropique de son entreprise qui soutient des causes sociales en Inde telles que des programmes d’éducation et de soins de santé.

Jeff Bezos : 116 milliards de dollars de fortune

Bezos a fait don de plus de 2,4 milliards de dollars au cours de sa vie, selon un Estimation Forbes. Il s’est également engagé à distribuer un total de 10 milliards de dollars par le biais de son propre organisme à but non lucratif pour le climat, le Bezos Earth Fund.

Mais le milliardaire a contourné les questions sur le Giving Pledge pendant des années, surtout après que son ex-femme, Scott, l’ait signé peu de temps après leur divorce en 2019.

Scott est devenu l’un des philanthropes les plus célèbres d’Amérique. Les détracteurs de Bezos attendent toujours qu’il offre des détails plus concrets sur la manière dont il entend distribuer son énorme fortune à des causes caritatives.

Sans ces détails, il est difficile d’analyser en quoi son annonce de la semaine dernière diffère de la signature du Giving Pledge, et pourquoi il a pris un engagement similaire sans rejoindre bon nombre de ses collègues milliardaires de la technologie.

Larry Page : 88,7 milliards de dollars de valeur nette

En 2014, le co-fondateur de Google, Larry Page, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de léguer toute sa fortune à ses deux enfants. Il ne s’est pas non plus engagé à laisser sa valeur nette à une association caritative.

Au lieu de cela, le milliardaire a déclaré dans un entretien TED qu’il préférerait confier l’essentiel de sa fortune à des entrepreneurs ayant de grandes idées pour changer le monde pour le mieux. À l’époque, Page avait cité Elon Musk comme exemple : “Il veut aller sur Mars. C’est un objectif louable.”

En 2019, Vox a rapporté que Page avait a fait don de plus de 2 milliards de dollars à sa propre fondation philanthropique depuis 2004. La grande majorité de ces contributions se sont retrouvées dans des fonds orientés par les donateurs, qui, selon les critiques, peuvent être utilisés comme véhicules pour des allégements fiscaux.

Mukesh Ambani : 88,2 milliards de dollars de fortune

Mukesh Ambani, la neuvième personne la plus riche du monde, est le président de Reliance Industries, un conglomérat d’énergie et de télécommunications et la société la plus précieuse d’Inde.

Il a récemment été nommé l’un des philanthropes les plus généreux par le groupe de recherche Hurun India, après avoir don de plus de 50 millions de dollars à une association caritative plus tôt en 2022.

En 2010, Ambani a fondé le Fondation Reliance, la branche philanthropique de son entreprise et l’une des plus grandes organisations à but non lucratif de l’Inde. La fondation se concentre sur des initiatives qui fournissent des soins de santé et des bourses d’études, ainsi que des infrastructures agricoles dans les communautés agricoles rurales, selon son site Web.

Steve Ballmer : 86,3 milliards de dollars de fortune

L’absence de Steve Ballmer du Giving Pledge pourrait surprendre : il a été l’un des premiers employés de Microsoft et a accédé au poste de président et de bras droit de Gates avant de succéder à son ami en tant que PDG en 2000. La majeure partie de la fortune de Ballmer provient de sa participation de 4 % dans Microsoft.

Mais Ballmer a dit que lui et Gates ont “séparé” depuis qu’il a pris sa retraite de l’entreprise en 2014, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’a pas signé l’engagement que Gates a cofondé.

Aujourd’hui, Ballmer est président des Clippers de Los Angeles de la NBA, qu’il a achetés en 2014. Il est également assez actif sur le front de la philanthropie : lui et sa femme, Connie, dirigent l’association à but non lucratif Ballmer Group, qui a accordé plus de 420 millions de dollars en subventions caritatives. au cours de l’année écoulée, selon le groupe site Internet.

Sergey Brin : 84,9 milliards de dollars de fortune

Comme son collègue cofondateur de Google, Page, Sergey Brin n’a pas signé le Giving Pledge. La 11e personne la plus riche du monde, Brin n’a pas parlé publiquement de l’engagement ou du montant qu’il prévoit de donner au cours de sa vie.

Dans le passé, Brin a donné de l’argent à des causes telles que Girls Who Code, une organisation éducative à but non lucratif axée sur les STEM et un rapport Don de 63 millions de dollars plus tôt cette année à la Fondation Michael J. Fox, qui finance la recherche d’un remède contre la maladie de Parkinson.

En 2009, Brin a également a donné 1 million de dollars à la Hebrew Immigrant Aid Society, une organisation qui l’a aidé, lui et sa famille, à fuir l’Union soviétique et à émigrer aux États-Unis lorsqu’il était enfant.

