Les personnes les plus riches de Chine ont perdu environ 13 milliards de dollars en une journée après que le président Xi Jinping a obtenu un troisième mandat

Les 13 personnes les plus riches de Chine ont perdu 12,7 milliards de dollars rien que lundi, selon Bloomberg.

Leurs pertes étaient dues à une vente massive du marché au cours du troisième mandat du président Xi Jinping.

Les investisseurs craignent les retombées économiques de la position Covid-zéro de Xi et de son programme de “prospérité commune”.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Les personnes les plus riches de Chine ont perdu des milliards en une seule journée, à la suite d’une vente massive sur le marché qui a envoyé Actions hongkongaises lundi à leur plus bas niveau en 14 ans, selon le Indice Bloomberg des milliardaires.

Les 13 magnats chinois les plus riches de la liste des milliardaires de Bloomberg ont vu 12,7 milliards de dollars de leur richesse anéantir, après du président Xi Jinping la consolidation du pouvoir a suscité des craintes quant aux perspectives de reprise de l’économie chinoise en raison de l’approche descendante de Xi en matière de gestion économique.

Le fondateur et PDG de Tencent, Pony Ma, a été le plus grand perdant de la déroute du marché, sa valeur nette ayant plongé de 2,5 milliards de dollars à 24 milliards de dollars, par Bloomberg. Les pertes de Ma étaient en grande partie dues aux pertes du cours de l’action Tencent, cotée à Hong Kong, qui a clôturé en baisse de 11% lundi à 207 dollars de Hong Kong, soit 26,4 dollars.

Les autres magnats de la technologie de Ma ont également été durement touchés par la chute des cours des actions de lundi. Le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, a perdu 1,2 milliard de dollars, ramenant sa valeur nette à 29 milliards de dollars, tandis que Richard Liu de JD.com a vu sa valeur nette chuter de 1,3 milliard de dollars à 9 milliards de dollars, selon Bloomberg. Les actions d’Alibaba ont chuté de 13 % au Nasdaq et de 11 % à Hong Kong. Le Nasdaq et JD.com, coté à Hong Kong, ont chuté de 13% sur les deux bourses.

La personne la plus riche de Chine — milliardaire de l’eau en bouteille Zhong Shanshanqui est le président de Nongfu Spring, coté à Hong Kong, et un actionnaire majeur de la société pharmaceutique cotée à Shanghai, Wantai, a également vu sa valeur nette chuter de 2,1 milliards de dollars à 60 milliards de dollars, après la chute des actions des deux sociétés cotées lundi.

Les cours des actions des entreprises chinoises ont été sous pression depuis 2021en raison des blocages sporadiques de Covid-19 et des mesures de répression réglementaires dans le cadre de la poussée de Pékin pour la “prospérité commune” – un concept que les riches doivent partager leur richesse avec les pauvres pour créer une société plus égalitaire.

Bulletin du quotidien Business Insider Quotidien Recevez le meilleur de Business Insider dans votre boîte de réception chaque matin. S’inscrire

Ils subissent maintenant une pression supplémentaire, après que Xi a obtenu dimanche un troisième mandat sans précédent en tant que chef du Parti communiste et a rempli son équipe de direction de fidèles. Cela pourrait signaler une prise plus serrée sur la direction de la deuxième économie mondiale, ont déclaré les analystes.

“Les investisseurs craignent que le président Xi n’ait désormais plus son mot à dire sur l’orientation politique, avec la nouvelle équipe de direction entourée de ses fidèles”, a écrit Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG, une plateforme de trading en ligne. “Cela suggère que nous nous attendons peut-être à plus de statu quo dans les politiques économiques, ce qui signifie un ancrage supplémentaire de la position zéro-Covid de la Chine et de nouvelles étapes vers le programme de” prospérité commune “.”

La référence de Hong Kong Indice Hang Seng était de 0,9% plus élevé à 15 313,22 à midi mardi. La Indice composite de Shanghai était en hausse de 0,8% à 2 999,55.