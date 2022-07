Les personnes les plus performantes sont toujours en train d'”aiguiser leur pouvoir de mémoire”, déclare un expert du cerveau – voici comment

L’information est la pierre angulaire de tout ce que nous faisons. Qu’il s’agisse d’exécuter un projet au travail, d’apprendre une nouvelle compétence ou de démarrer une activité secondaire, toutes ces choses nécessitent de trouver et d’utiliser les bonnes données.

Mais nous nous retrouvons souvent à jongler mentalement et à nous efforcer de nous rappeler des choses. J’étudie les performances cérébrales et mentales, et j’ai découvert que les personnes les plus performantes affinent toujours leur pouvoir de mémoire.

Ils entraînent constamment leur cerveau à stocker et à mémoriser des informations d’une manière qui les aide à concrétiser leurs idées, à révéler de nouvelles connexions entre les idées et à les incuber au fil du temps.

Je l’appelle la méthode « CODE » : Capturer, organiser, distiller, exprimer.