Les personnes issues de minorités ethniques ou à faible revenu sont moins susceptibles de prendre le vaccin contre le coronavirus en cours de déploiement en Grande-Bretagne, selon une enquête de la Royal Society for Public Health.

La recherche a soulevé des inquiétudes quant à savoir si le coup atteindrait les communautés qui ont été les plus durement touchées par la pandémie.

L’enquête a montré que si les trois quarts des personnes interrogées prendraient un vaccin COVID-19 si un médecin le conseillait de le faire, ce chiffre est tombé à 57% chez les Noirs et ceux issus de minorités ethniques.

Il a également suggéré «beaucoup plus d’hésitation parmi les groupes à faible revenu» avec 70% des plus bas revenus susceptibles d’être d’accord avec le jab, comparé à 84% des plus hauts revenus.

Les experts en santé publique et les médecins affirment que les résultats, bien que préoccupants, ne sont pas surprenants.

«Nous savons depuis des années que différentes communautés ont différents niveaux de satisfaction au sein du National Health Service», a déclaré Christina Marriott, directrice générale de la Royal Society for Public Health.

«Plus récemment, nous avons vu que des messages anti-vaccination ont été spécifiquement ciblés sur différents groupes, y compris différentes communautés ethniques ou religieuses.»

Les résultats concordent avec des taux de prise constamment plus faibles d’autres vaccins tels que les vaccins contre la rougeole et la grippe, parmi les communautés ethniques minoritaires et dans les zones les plus pauvres, a déclaré l’organisation.

Le problème a été exacerbé par la désinformation et les campagnes anti-vaccination sur les réseaux sociaux.

Le Dr Kiran Rahim, un pédiatre basé dans un quartier plus pauvre de Londres avec un taux élevé de refus de se faire vacciner, a déclaré que les responsables de la santé devaient faire beaucoup plus pour s’engager et atteindre les communautés marginalisées et minoritaires.

Elle a dit que dans le cas du vaccin contre la grippe nasale pour enfants – que de nombreux musulmans refusent parce qu’il contient de la gélatine porcine -, l’absorption s’est considérablement améliorée une fois que les autorités ont rendu disponible une option alternative.

«Beaucoup d’entre nous ont fait du lobbying pendant de nombreuses années pour qu’une version végétarienne soit disponible, nous avons été constamment confrontés à une résistance», a-t-elle déclaré. «Lorsqu’il s’agit de santé publique, avec une campagne de vaccination de masse en cours, vous devez vous engager avec toutes les parties.»

La Grande-Bretagne est devenue le premier pays au monde à déployer le vaccin contre le coronavirus Pfizer et BioNTech, qui a un taux d’efficacité d’environ 95%. Il cible d’abord les personnes de plus de 80 ans et les travailleurs des maisons de retraite médicalisés, avec environ 138 000 personnes ayant désormais reçu le premier des deux coups nécessaires.

Des études au Royaume-Uni et ailleurs ont montré que les Noirs et les personnes issues de minorités ethniques sont plus à risque de contracter et de mourir du COVID-19, en raison de conditions génétiques telles que le diabète ainsi que de circonstances socio-économiques telles que les conditions de vie et Occupation.

Un rapport de Public Health England a également déclaré que le racisme structurel et les mauvaises expériences des soins de santé publics rendaient moins susceptibles pour certains groupes de se faire soigner en cas de besoin.