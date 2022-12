Les personnes handicapées prendre soin les unes des autres peuvent être un acte radical

Cette chronique est l’opinion d’Allie Pauld, une militante montréalaise. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

L’une des plus grandes idées fausses sur la communauté des personnes handicapées est que nous sommes des bénéficiaires passifs de soins – que nous absorbons des ressources auxquelles nous ne contribuons pas.

Ce mythe est pratique et égoïste pour ceux qui ne croient pas que tout le monde mérite l’équité, surtout pas ceux qui luttent pour prospérer au sein du capitalisme. Et cela justifie les règles relatives à l’aide médicale à mourir qui nous font paraître si inutiles.

Mais les personnes handicapées – en particulier celles d’entre nous qui sont noires, autochtones ou d’autres personnes de couleur – prennent soin les unes des autres depuis des années.

Nous nous apportons les soins et le soutien que le gouvernement s’obstine à nous refuser. Des soins essentiels à notre survie et à notre qualité de vie.

Dans un monde post-projet de loi C-7 , les personnes handicapées ont montré comment nous restons connectés à notre communauté. Mais on a aussi vu à quel point le monde des valides est déconnecté de nous et de nos réalités.

Les connexions en ligne sont très fortes au sein de la communauté, compte tenu de la mobilité limitée de bon nombre de ses membres. Les personnes handicapées se sont rassemblées et ont crié leur désapprobation de C-7 et contre l’abandon des mesures préventives contre la COVID-19. Nos doigts s’allument sur les claviers, nos appareils transforment notre indignation parlée en texte lorsque, encore et encore, nous voyons des membres de la communauté avoir leurs aides à la mobilité détruites par des sociétés massives comme les compagnies aériennes, sans se rendre compte que ces outils sont essentiels aux moyens de subsistance de tant de personnes.

Comme une toile d’araignée sans fin, nos connexions traversent les frontières. Beaucoup d’entre nous se font un devoir de rester connectés et d’apprendre les uns des autres. C’est ainsi que notre vision du handicap et des accommodements ne se compose pas uniquement de nos propres expériences vécues.

Où est l’inclusion des droits de l’homme ?

Nos corps et nos esprits peuvent se sentir différents chaque jour. Cela n’est pas seulement dû à notre lien physique avec notre corps, mais aussi aux réactions toujours changeantes du monde face au handicap et aux personnes handicapées. Lorsque le corps d’une personne fait moins mal le lundi que le dimanche, elle peut se sentir plus connectée à elle-même et avoir moins de pensées négatives à propos de son corps. Mais il peut aussi y avoir un sentiment de gratitude que leur corps leur ait permis de prendre une douche ou de faire à manger ce dimanche-là.

On peut se sentir connecté à travers la douleur un jour, et triste ou déconnecté les jours plus faciles. Cette déconnexion peut provenir de personnes valides qui pensent que le handicap ne devrait être discuté qu’en privé, car il s’agit d’une position plus courante que la plupart ne sont prêts à l’admettre.

Et même s’il y a des efforts pour inclure socialement les personnes handicapées, cette inclusion est si vite abandonnée lorsqu’il s’agit de droits de l’homme. En supprimant l’exigence d’une fin de vie imminente lors de l’obtention d’une aide médicale à mourir, nous avons des personnes handicapées qui choisissent la mort alors que ce qu’elles voulaient vraiment était soins à domicile ou un endroit sûr où vivre .

Comment avoir l’esprit en paix quand son corps se voit refuser ses besoins fondamentaux, et vice versa ?

Le fossé entre les personnes au pouvoir et les personnes touchées par C-7 est si vaste, et les revendications de consultation avec la communauté n’ont pas fait grand-chose pour le combler. Faire plus est-il si pénible ?

Lorsque la meilleure option donnée par le gouvernement est l’aide à la mort, prendre soin l’un de l’autre devient radical. Elle est radicale du simple fait qu’elle est exécutée par un groupe qu’on croit incapable de le faire. Elle est radicale car elle passe trop souvent inaperçue.

Ces soins peuvent aller de l’hygiène à la santé mentale, de l’essentiel physiologique aux loisirs. C’est faire l’épicerie pour un ami qui ne peut pas physiquement aller au magasin, ou organiser une soirée pizza pour nos proches qui ont un profond besoin de rire, de glucides chauds et de communauté. Aider physiquement quelqu’un à se doucher ou trouver la force mentale de le faire soi-même.

Prendre soin, c’est s’éduquer les uns les autres. Se tenir mutuellement au courant de l’état de notre société afin que nous puissions tous devenir des personnes plus aimantes et compatissantes, afin que nous soyons suffisamment aimants et compatissants pour fournir des soins à la prochaine personne. C’est un soin sans lequel nous péririons tous, mais il est rarement vu par ceux qui ne font pas partie de la communauté.

En cette Journée internationale des personnes handicapées, honorons les soins que nous prodiguons aux autres. Honorons l’amour, le soutien et la positivité que nous envoyons dans le monde, même s’ils ne sont souvent pas réciproques de la part de ceux dont le pouvoir de changement est supérieur au nôtre. Honorons les soins radicaux que nous effectuons à travers notre connexion à nous-mêmes, aux autres membres de la communauté et à l’extérieur de la communauté.

Puisse l’année prochaine voir notre toile d’araignée devenir plus grande et plus compatissante, et que les masses s’en inspirent. Qu’il les encourage à effectuer autant de soins au sein de leurs propres communautés et au-delà. Puissent-ils apprendre à prendre soin de nous comme nous.

