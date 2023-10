Bande de Gaza – Heba Abu Jazar n’entend pas le bruit des bombes qui explosent, mais elle ressent profondément leur intensité.

Cette femme de 28 ans, ainsi que ses deux frères, sont nées sourdes, mais l’ampleur des puissantes explosions peut être vue et ressentie dans les vibrations des portes et fenêtres de leur maison située dans la ville de Rafah, dans le sud du pays, près de la ville de Rafah. frontière entre Gaza et l’Egypte.

« Partout dans notre région, il y a des explosions », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « La force est très douloureuse et je peux sentir la maison trembler violemment à chaque attaque aérienne. »

La vie des 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza a été complètement bouleversée depuis qu’Israël a commencé ses bombardements incessants sur le territoire assiégé le 7 octobre, à la suite d’une attaque sans précédent du Hamas contre des avant-postes militaires et des villes environnantes en Israël, qui a tué plus de 1 400 personnes.

Depuis lors, près de 7 300 Palestiniens ont été tués, dont une majorité de femmes et d’enfants. Des milliers de bâtiments à travers Gaza ont été détruits et plus d’un million de personnes ont été déplacées dans le territoire, qui a été largement privé de médicaments, d’eau, de nourriture et d’autres produits de base sur ordre du gouvernement israélien.

La vie de Heba a également radicalement changé, après avoir travaillé dur pour s’intégrer dans la société. Au cours de la dernière année, elle a développé ses compétences grâce à un cours de graphisme, s’est lancée dans la photographie et a participé à divers séminaires pour femmes.

« J’ai commencé à sentir que je pouvais contribuer à la société et mon cercle d’amis s’est élargi aux hommes et aux femmes », a-t-elle déclaré. “Mais cette guerre, avec ses bombardements incessants, ne s’est pas arrêtée un instant.”

L’accès à Internet est rare – quelques minutes par jour – depuis qu’Israël a bombardé la tour de communication au cours de la première semaine de la guerre. Heba profite de ce temps précieux pour prendre des nouvelles de ses amis, avant de s’asseoir avec ses frères, pendant que sa mère les informe de ce qui se passe autour d’eux.

Lors de l’offensive israélienne sur Gaza en mai 2021, la sœur de Heba a été blessée lorsque la maison de son voisin a été bombardée, ce que Heba craint que cela n’arrive à nouveau à sa famille.

« Je remercie Dieu que mes parents ne soient pas sourds, ils peuvent donc nous dire si nous sommes en sécurité ou en danger et nous sauver de la mort », a-t-elle déclaré.

En 2022, le Centre palestinien pour les droits de l’homme a déclaré que le nombre de Palestiniens handicapés dans les territoires occupés était d’environ 93 000, soit 2,1 % de la population totale. Environ 52 pour cent de ce nombre, soit 48 360 personnes, vivent dans la bande de Gaza, tandis que le reste réside en Cisjordanie occupée.

Human Rights Watch a déclaré que, suite aux offensives israéliennes sur le territoire, les personnes handicapées restent parmi les plus touchées.

En outre, le siège de la bande de Gaza par Israël et l’Égypte depuis 17 ans a conduit à de lourdes restrictions de mouvement et a limité l’accès aux appareils fonctionnels et aux soins de santé pour les personnes handicapées. Les pannes de courant chroniques compromettent les droits et libertés de ces personnes vulnérables de la société, qui dépendent fortement des équipements électriques pour se déplacer, tels que les ascenseurs et les scooters de mobilité, et de la lumière pour utiliser la langue des signes avec les autres.

« Sans guerres, Gaza est un endroit magnifique »

En 2019, la première plage pour personnes handicapées a été inaugurée à l’ouest de la ville de Gaza. Appelé Muwa’imah Beach, cet endroit recèle des souvenirs particuliers pour Suha Maqat, qui a une mobilité réduite et utilise des béquilles pour se déplacer.

“Chaque semaine, je retrouvais mes amis et mes coéquipiers au club sportif et je m’entraînais pendant deux heures en jouant au basket en fauteuil roulant”, a déclaré cet homme de 34 ans du quartier de Sheikh Radwan.

« Nous allions ensuite à la plage de Muwa’imah et passions du temps au bord de la mer, discutant et passant les heures. La vie était belle à cette époque. J’ai toujours dit que sans guerres, Gaza est un endroit magnifique. »

Suha a déclaré qu’elle aime sortir fréquemment car elle refuse de considérer son handicap comme un handicap et n’aime pas être coincée à l’intérieur entre quatre murs.

Mais désormais, elle n’a d’autre choix que de rester chez elle. En fait, elle refuse de le quitter.

« Si je meurs, je mourrai dans ma propre maison », a-t-elle déclaré. « Où irais-je ? Nous ne connaissons personne dans le sud de la bande de Gaza et pendant la guerre, chacun se débrouille seul et peut à peine prendre en considération le sort des gens qui l’entourent.»

Lors de la dernière guerre en 2021, des avions militaires israéliens ont ciblé un bâtiment à côté de la maison de Suha, la faisant tomber au sol. Incapable de bouger, elle a dû attendre que ses voisins l’emmènent, ce qui, selon elle, ne se reproduirait plus.

“Je ne veux pas que cette scène de tourment lorsque je suis tombée au sol se répète à nouveau alors que tout le monde essayait d’échapper aux missiles de l’avion de combat”, a-t-elle déclaré.

Elle a rejeté les ordres répétés de l’armée israélienne aux Palestiniens du nord de Gaza de se diriger vers le sud.

« Israël ne se soucie pas des civils », a déclaré Suha. « Ils ne se soucient que de la mort et de la destruction. J’ai vécu cinq guerres, mais celle-ci est de loin la pire de toutes.»

« Israël et ses guerres créent davantage de personnes handicapées »

La dévastation provoquée par Israël au cours des 19 derniers jours a modifié une grande partie des monuments de la bande de Gaza, avec des quartiers entiers rasés et des routes principales détruites. Suha et son ami Rabab Nofal se demandent comment même une personne valide peut se déplacer, sans parler d’une personne handicapée.

« Avant la guerre, nous avions des difficultés à nous rendre dans la plupart des endroits parce que les rues ne sont pas assez bonnes ou équipées pour les utilisateurs de fauteuils roulants comme moi », a expliqué Rabab. «Mais je pouvais toujours mettre mon enfant de trois ans sur mes genoux et aller faire des achats dans les magasins. Maintenant, comment pouvons-nous bouger ?

Selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, Israël a bombardé la bande de Gaza avec plus de 12 000 tonnes d’explosifs, ce qui équivaut à la bombe larguée sur Hiroshima.

Cela signifierait qu’en moyenne, 33 tonnes de bombes ont été larguées par kilomètre carré, dans l’une des zones les plus densément peuplées du monde, longue de 41 km et large de 10 km (25 milles sur 6 milles).

Rabab soupire, repensant à sa « jolie routine » d’avant-guerre, qui consistait principalement à aller à la plage et à finir quelques broderies avec les vagues caressant doucement le rivage.

« Désormais, le bruit des missiles nous empêche de quitter nos maisons », a-t-elle déclaré. « Israël et ses guerres oppriment grandement les personnes handicapées et créent davantage de personnes handicapées – celles qui ont perdu un membre à cause des bombardements. »

« Pas d’avenir » pour les enfants palestiniens

Un autre Palestinien qui a refusé de quitter sa maison dans la ville de Gaza même après qu’elle ait été détruite lors d’une attaque aérienne israélienne est Mahmoud Abu Namous, qui souffre d’un handicap auditif.

“C’est la deuxième fois que ma maison est détruite”, a déclaré l’homme de 33 ans. « La dernière fois, c’était en 2021, lorsque ma femme était enceinte de notre fille, Fatima. J’avais peur de les perdre tous les deux.

Mahmoud a déclaré que ce n’était pas dans sa nature de se plaindre de la vie et qu’il avait toujours accepté son handicap. Il a toujours plaidé pour l’utilisation de la langue des signes lors d’événements, afin d’améliorer la communication avec les autres.

« La langue des signes est utile pendant la guerre, elle nous permet de savoir ce qui se passe », a-t-il déclaré. « Dans les guerres précédentes, j’envoyais des messages à mes amis sur un groupe Facebook, mais dans cette guerre, la communication avec tout le monde est coupée. Il n’y a ni électricité ni Internet.

Il rêvait de donner à Fatima la vie qu’elle mérite et de ne pas se retrouver sans abri sans toit.

Mahmoud a rejeté l’idée d’avoir plus d’enfants, affirmant que les plus de 3 000 enfants tués par Israël dans cette guerre jusqu’à présent montrent qu’il est impossible pour les parents d’assurer un avenir décent à leurs enfants. Il dit qu’il se demande s’il y en aura un.

«C’est suffisant que j’aie cet enfant», a-t-il déclaré. « J’essaierai de la protéger autant que possible de l’occupation. Nous aimons les enfants, mais Israël les déteste.