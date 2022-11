Les personnes handicapées font entendre leur voix lors des pourparlers sur le climat

Commentez cette histoire Commentaire

SHARM EL-SHEIKH, Égypte — L’année dernière, les militants du climat qui se concentrent sur les droits des personnes handicapées ont remporté une victoire majeure lors de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique connue sous le nom de COP. Ils ont obtenu le statut officiel de caucus reconnu par le Secrétariat de l’ONU, l’organisateur de la conférence. Ils disent que c’était l’aboutissement d’années d’efforts pour être officiellement inclus dans la procédure. Voici ce que cela signifie pour cette semaine et au-delà.

Un membre du caucus aura la chance de s’adresser aux participants à la conférence lors de la séance plénière de clôture sur l’inclusion des personnes handicapées. Les gens auront un espace officiel pour se rassembler. Les membres du caucus auront également un meilleur accès à l’organisateur de la conférence, ce qui facilitera la connexion avec les autres participants, y compris les délégués des pays, les négociateurs, les organisations de défense des droits des personnes handicapées, ainsi que la participation générale aux événements.

Cette année, il y a eu deux changements pour rendre le lieu plus accessible aux personnes handicapées, selon Kera Sherwood-O’Regan, une militante indigène et handicapée pour le climat de Nouvelle-Zélande. Les personnes ayant des problèmes de mobilité ou des douleurs chroniques peuvent accéder à la conférence via une ligne séparée, de sorte qu’elles n’ont pas à attendre aussi longtemps, et il y a plus de rampes dans les bâtiments et sur certaines scènes.

Pourtant, les organisateurs de la conférence peuvent faire beaucoup plus pour s’assurer que les débats sont accessibles à tous, comme s’assurer que les participants qui utilisent des fauteuils roulants ou des déambulateurs peuvent se déplacer librement sur le site et que des interprètes en langue des signes sont présents à tous les événements, a déclaré Jason Boberg. , membre du caucus des personnes handicapées et fondateur du réseau d’action pour le climat des personnes handicapées SustainedAbility.

La question du paiement des dommages causés par le changement climatique, connu dans le jargon sous le nom de « pertes et dommages », est également à l’ordre du jour pour les personnes handicapées. Les militants veulent inclure les droits des personnes handicapées dans les négociations de la conférence sur ce sujet.

Boberg a été l’un des principaux partisans de l’inclusion des communautés handicapées dans l’action climatique au niveau international.

Il a déclaré que déterminer d’où proviendrait le financement des pertes et des dommages et comment en garantir une partie aux personnes handicapées vivant dans des zones sujettes aux catastrophes est «une priorité» pour les membres du caucus des personnes handicapées.

Boberg a déclaré que l’un des prochains objectifs sera l’élévation formelle du nouveau caucus au niveau d’une « circonscription » au sein de la COP.

Les circonscriptions sont des groupes de coordination d’autres organisations telles que des alliances autochtones, des coalitions d’entreprises et d’industries, ou des agriculteurs et des associations agricoles. Un groupe de personnes handicapées aurait le pouvoir de convoquer des réunions avec des représentants du gouvernement et de suggérer des conférenciers et des participants pour les fonctions officielles de la COP. Ils auraient le droit de participer à des ateliers et événements autrement fermés.

“Nous sommes les plus touchés parce que nous sommes laissés pour compte, nous sommes laissés sur la touche et nos voix doivent être là”, a déclaré Dee Woods, coordinatrice de la politique de justice alimentaire pour le syndicat agricole britannique The Landworkers ‘Alliance, lors d’un événement de novembre 2021 qui s’est tenu à Glasgow lors de la conférence de l’année dernière, mais qui n’était pas affilié à l’ONU

Boberg a également déclaré qu’il était important que les personnes handicapées soient incluses dans ce que l’on appelle le plan d’action à court terme de l’action des Nations unies pour l’autonomisation climatique, qui sera élaboré dans les prochains jours. Il s’agit du cadre des Nations Unies pour inciter les personnes, les organisations et les communautés à réduire leurs émissions et à se préparer aux effets du changement climatique. L’année dernière, les délégations de la COP ont adopté un plan sur 10 ans pour déployer l’Action for Climate Empowerment.

“Il est vraiment crucial que les personnes et les organisations handicapées soient incluses” dans ces plans, a déclaré Boberg, afin qu’elles puissent obtenir plus de ressources des pays pour l’action climatique et se préparer aux urgences climatiques. Cela pourrait signifier l’assurance que les abris de secours sont accessibles. Ou cela pourrait signifier la création de registres des personnes handicapées, pour aider les gouvernements à fournir une aide supplémentaire aux bons endroits en prévision de conditions météorologiques extrêmes. Cela pourrait également signifier de l’aide pour le nettoyage par la suite.

Les militants font également pression pour que les droits des personnes handicapées soient inclus dans les plans d’action internationaux pour le climat, car plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap, selon l’Organisation mondiale de la santé.

La reconnaissance du caucus des personnes handicapées par les dirigeants de la conférence des Nations Unies sur le climat l’année dernière a été une étape importante. Les gens se réunissent et s’organisent à ce sujet officieusement lors de la conférence depuis la COP23 en 2017 à Bonn, en Allemagne.

“À l’époque (nous nous rencontrions) dans les couloirs et les cafés et partout où nous pouvions obtenir un espace”, a déclaré Boberg.

Il a été en mesure de donner la toute première adresse du caucus des personnes handicapées aux participants à la conférence l’année dernière. Dans ce document, il a déclaré que les dirigeants mondiaux et la société dans son ensemble considéraient les personnes handicapées comme des “pertes attendues” du fait du changement climatique. Il a imploré les dirigeants mondiaux d’inclure les droits de l’homme et les droits des peuples autochtones et handicapés dans l’article 6 de l’accord de Paris sur le climat, qui décrit comment les pays peuvent respecter les engagements qu’ils ont pris pour réduire les émissions et promouvoir le développement durable.

“Jusqu’à ce que les parties reconnaissent le leadership des personnes handicapées sur le climat et respectent nos droits, cette COP sera critiquée comme un événement d’exclusion où les personnes handicapées manquent”, a-t-il déclaré dans cette déclaration de 2021.

Quelques jours seulement avant qu’il ne prenne la parole, la ministre israélienne de l’énergie, Karine Elharrar, une personne en fauteuil roulant, a été empêchée d’accéder à une conférence où elle devait prendre la parole.

Boberg a déclaré à l’Associated Press dans une interview quelques jours avant son départ cette année pour la COP27 qu’il a vu plus d’une fois un langage reconnaissant les droits des personnes handicapées apparaître dans le projet de texte des négociations – par exemple, financer des organisations de défense des droits des personnes handicapées pour faire un travail d’action climatique. Mais le langage a été coupé des accords finaux lors des négociations.

Sherwood-O’Regan a déclaré que c’était “vraiment décevant” quand cela se produisait.

“Vous espérez le meilleur, mais planifiez le pire et j’aime garder mes attentes pas trop élevées”, a-t-elle déclaré. “Cela semble vraiment cynique, mais cela facilite un peu l’engagement dans le processus.”

Drew Costley