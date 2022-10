Les personnes handicapées exclues de la planification climatique

Lorsque les ouragans inévitables menacent la Nouvelle-Orléans, il est difficile pour India Scott de savoir où aller. Dans la ville où elle est née et a grandi, elle a séjourné dans des hôtels, des abris de secours et, pendant l’ouragan Katrina, dans le célèbre Superdome surpeuplé.

Mais c’est toujours un pari de choisir où se réfugier. Beaucoup d’endroits qui sont sûrs pour la plupart des gens ne le sont pas pour elle parce qu’ils ne sont pas accessibles à des gens comme elle, des personnes handicapées.

Scott a utilisé un fauteuil roulant toute sa vie; elle est née avec un handicap. Même lorsque le temps est calme à la Nouvelle-Orléans, elle hésite à quitter la maison pour rendre visite à des amis ou sortir pour faire du shopping ou manger, car les endroits à l’extérieur de sa maison ne peuvent pas garantir qu’elle sera capable de manœuvrer même des choses de base comme aller aux toilettes , en passant par une entrée ou en se couchant.

La maison de Scott dans le quartier d’Alger à la Nouvelle-Orléans est confortable avec des fonctionnalités requises par le code mais souvent manquantes, comme des entrées élargies pour son fauteuil roulant. Il a un lit plus bas au sol qui est plus facile d’y entrer et d’en sortir. Mais parce qu’elle vit près d’une digue, elle laisse ce confort derrière elle chaque fois qu’un ouragan majeur ou une tempête tropicale est prévu, car la montée des eaux de crue qui défierait n’importe qui lui serait sûrement fatale.

“Je fais de mon mieux pour rendre ma maison confortable”, a-t-elle déclaré, “mais si jamais cette eau passe, j’ai des ennuis.”

Scott a déclaré qu’elle ne pouvait pas compter sur la ville, l’État ou le gouvernement fédéral en cas de tempête, mais uniquement sur des amis. Elle a déclaré qu’il n’y avait pas de soutien adéquat pour les personnes handicapées avant, pendant et après les catastrophes, de la part des agences de gestion des urgences à tous les niveaux de gouvernement.

“Nous sommes seuls”, a-t-elle déclaré, à travers les larmes, à l’Associated Press.

Des experts et des militants ont fait écho à son point de vue, disant à l’AP que les personnes handicapées sont exclues de la planification des urgences et des catastrophes, et sont confrontées à des obstacles que les personnes valides ne rencontrent pas en cas de catastrophe.

Alors que les catastrophes liées au climat deviennent plus fréquentes et plus graves, la plupart des pays du monde « négligent leurs obligations de respecter, protéger et réaliser les droits des personnes handicapées dans leurs réponses à la crise climatique », selon un rapport de juin de le Disability Inclusive Climate Action Research Program de l’Université McGill et l’International Disability Alliance.

Les chercheurs ont découvert que seuls 32 des 192 pays signataires des accords de Paris sur le climat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 2015 font référence aux personnes handicapées dans leurs plans climatiques officiels. Quarante-cinq pays font référence aux personnes handicapées dans leurs politiques d’adaptation au climat et aucun pays ne mentionne les personnes handicapées dans ses plans d’atténuation du changement climatique. Selon le rapport, bon nombre des plus grands contributeurs au changement climatique au monde – les États-Unis, la Chine, la Russie, le Brésil, l’Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni – n’incluent les personnes handicapées dans aucun de ces plans.

Et ce malgré le fait que 185 pays ont ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, rédigée en 2006, qui stipule que les pays prendront « toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées en…. les urgences humanitaires et la survenance de catastrophes naturelles ». Les États-Unis étaient l’un des huit pays qui ont signé le traité mais ne l’ont pas ratifié.

Les personnes handicapées ne représentent pas un petit segment de la population. Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus d’un milliard de personnes dans le monde vivaient avec un handicap en 2011, soit 15 % de la population mondiale à l’époque. L’organisation prévoit de publier une mise à jour sur la prévalence du handicap en décembre.

Plus récemment, des chercheurs de la Disability Data Initiative ont estimé que le pourcentage de personnes handicapées était en moyenne de 12,6 % dans 41 pays pour lesquels ils disposaient de données, à partir de 2021. L’une d’entre elles, Sophie Mitra, a déclaré que le chiffre de l’OMS d’un milliard est susceptible d’avoir cultivé depuis 2011.

“Nous laissons toujours tomber les personnes handicapées, en particulier les personnes marginalisées, avant, pendant et après les catastrophes”, a déclaré Marcie Roth, PDG de l’Institut mondial sur le handicap, au Congrès américain lors d’un témoignage en juillet. “Nous avons besoin de votre aide pour prendre des mesures urgentes, immédiates et vitales (les agences gouvernementales) peuvent prendre pour servir les personnes et les communautés touchées par la catastrophe qui sont laissées de côté et laissées pour compte.”

Un exemple clair de cet échec a eu lieu lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) en novembre 2021. La ministre israélienne de l’Énergie, Karine Elharrar, qui utilise un fauteuil roulant, a été empêchée d’accéder à une conférence par des policiers. Un jour plus tard, après que l’incident a été rendu public, les organisateurs de la conférence et le gouvernement britannique ont construit une rampe pour qu’elle puisse y assister.

«Ce qui est arrivé au ministre de l’Énergie nous arrive tout le temps», a déclaré Yolanda Muñoz, professeure à l’Université McGill et cofondatrice du Disability Inclusive Climate Action Research Program, co-auteur du rapport de juin. “Mais, bien sûr, cela ne fait pas la une des journaux.”

Une autre militante pour le climat, Pauline Castres, qui travaillait auparavant pour les Nations Unies et qui souffre d’un handicap, a déploré le retour aux pourparlers sur le climat en personne qui ont accompagné la COP26 à Glasgow. “J’ai toujours trouvé ces réunions assez restrictives en termes de qui peut assister et qui peut participer”, a-t-elle déclaré. “Nous avons appelé (les événements virtuels) l’une des rares bonnes choses qui sont sorties de la pandémie.”

Mais les problèmes auxquels les gens sont confrontés vont au-delà de l’accès aux conférences internationales et se produisent au niveau national, étatique et local. Lorsque les gens ne peuvent pas accéder aux discussions sur la planification climatique, il est plus probable qu’ils ne seront pas inclus dans les plans de gestion des urgences.

Et la crise climatique n’affecte pas seulement les personnes handicapées physiques, a déclaré Grace Krause, responsable des politiques pour Learning Disability Wales, dans un article de blog de 2019. Krause a déclaré qu’il était “alarmant” de constater à quel point peu d’informations sur le changement climatique étaient présentées dans un format “facile à lire” pour les personnes atteintes de certains troubles cognitifs. Ce format utilise des phrases courtes, une voix active et une explication de tous les mots et idées complexes dans une phrase séparée.

Les choix de polices qui facilitent la lecture du texte pour les personnes dyslexiques sont une autre façon de rendre les communications climatiques plus accessibles.

En 2019, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté une résolution appelant les gouvernements à prendre des mesures climatiques qui incluent les personnes handicapées, mais il n’y a toujours pas beaucoup d’action de la part de la branche officielle de la politique climatique de l’ONU, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. .

Il y avait deux événements liés au handicap à la COP26 – l’un sur la conception de villes à la fois résilientes au climat et accessibles et l’autre sur la santé mentale et l’action pour le climat – mais il s’agissait d’événements parallèles. L’inclusion du handicap dans l’action climatique a rarement occupé le devant de la scène.

Julia Watts Belser, professeure à l’Université de Georgetown qui utilise un fauteuil roulant, a déclaré que l’inclusion des personnes handicapées dans la planification de l’atténuation et de l’adaptation au climat « est profondément importante » pour elle. Elle dirige une initiative explorant l’intersection du changement climatique et du handicap à Georgetown et enseigne un cours intitulé Handicap, éthique, écojustice.

«Je pense à vouloir que nous, en tant que société, investissions dans l’infrastructure de nos communautés afin que nous soyons mieux en mesure de nous adapter et de réagir», a-t-elle déclaré, «afin que nous ne laissions pas les gens derrière, donc nous ne laissons pas les gens à mourir.”

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Par Drew Costley, Associated Press