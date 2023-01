Les personnes handicapées au Royaume-Uni n’ont pas les moyens de se chauffer, de se nourrir – rapport

Les personnes handicapées au Royaume-Uni sont parmi les plus durement touchées par la crise du coût de la vie, a conclu un nouveau rapport, avec des revenus relativement faibles qui les exposent à la flambée des prix.

La Resolution Foundation, un groupe de réflexion indépendant, a déclaré mercredi que plus de 40% des personnes handicapées ne pouvaient plus se permettre de chauffer leur maison, contre 23% de la population non handicapée.

Entre-temps, près d’une personne handicapée sur trois a été contrainte de réduire ses dépenses alimentaires. Moins d’une personne sur cinq sans handicap a signalé le même problème.

“Les personnes handicapées ont été piquées non seulement par la hausse rapide des prix de l’énergie, mais aussi par l’augmentation des prix des denrées alimentaires”, indique le rapport.

“[They] sont plus susceptibles de s’inquiéter du coût des produits de première nécessité et de dire que la crise aggrave leur santé », a-t-il ajouté.

Le taux d’inflation du Royaume-Uni est actuellement supérieur à 10 %, le niveau le plus élevé depuis les années 1980.

Mais même avant la crise, les personnes handicapées étaient beaucoup plus susceptibles de vivre dans des ménages matériellement démunis, a déclaré la Resolution Foundation.

Trente-trois pour cent des adultes des ménages aux revenus les plus faibles avaient un handicap. En comparaison, dans les ménages les plus riches du Royaume-Uni, seulement 9 % des adultes avaient un handicap.

Environ 22% de la population britannique, soit plus de 14,5 millions de personnes, ont un handicap, selon les données du gouvernement.

Le rapport de la Resolution Foundation était basé sur une analyse des chiffres officiels et une enquête auprès d’environ 8 000 personnes en âge de travailler, dont plus de 2 000 ont signalé une maladie ou une invalidité de longue durée.

Écart de revenu

Le groupe de réflexion a cité un écart de revenu de 44% entre les personnes handicapées et non handicapées.

Il a été constaté que les adultes ayant un handicap sous-jacent gagnaient un revenu médian de 19 397 livres (23 373 $) par an, tandis que ceux sans handicap gagnaient 27 792 livres (33 488 $).

L’écart est en partie le résultat du taux d’emploi relativement faible chez les personnes handicapées, selon le rapport, avec 54% d’adultes handicapés au travail, contre 82% d’adultes non handicapés.

“Mais le statut d’emploi n’explique qu’un tiers de l’écart de revenu entre les personnes handicapées en âge de travailler et les personnes non handicapées”, a déclaré la fondation.

Le reste s’explique probablement par les “types d’emplois occupés par les personnes handicapées – y compris leur salaire typique et le nombre d’heures travaillées”.

Les récentes mesures prises par le gouvernement pour offrir un soutien aux personnes handicapées – telles que la répétition d’un paiement du coût de la vie de 150 livres (180 $) en 2023 et un engagement à augmenter les prestations d’invalidité en fonction de l’inflation – les aideraient à surmonter la crise économique, a déclaré le groupe.

Mais Charlie McCurdy, un économiste du groupe de réflexion, a déclaré que de nouvelles mesures étaient nécessaires.

“Davantage de travail politique sera nécessaire, non seulement pendant cette crise, mais pour faire plus de progrès dans la réduction des énormes écarts de revenus qui existaient déjà entre les personnes handicapées et le reste de la population”, a déclaré McCurdy.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Al Jazeera, un porte-parole du ministère du Travail et des Pensions a déclaré que le gouvernement reconnaissait que les personnes handicapées faisaient face à des coûts supplémentaires et qu’il s’était “engagé” à protéger les plus vulnérables.

Dans le cadre d’un programme de soutien de 37 milliards de livres (44,6 milliards de dollars), le gouvernement a soutenu six millions de personnes handicapées ou souffrant de problèmes de santé au cours de l’année écoulée, a déclaré le porte-parole.