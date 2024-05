Les personnes grosses nous coûtent à tous des milliards. Il est temps d’être dur

Au moment où j’écris, le 31e Congrès européen sur l’obésité se réunit à Venise. C’est la ville qui coule, et c’est une métaphore du monde d’aujourd’hui qui sombre dans une mauvaise santé et une catastrophe économique à cause de l’obésité.

Les délégués au congrès discutent d’un nouveau rapport qui montre comment l’obésité entrave la croissance économique, notamment parce que les travailleurs obèses sont deux fois plus susceptibles de s’absenter pour cause de maladie. Et comme la Grande-Bretagne est l’un des pays les plus gros d’Europe – près de deux adultes britanniques sur trois sont en surpoids ou obèses – cela signifie qu’un grand nombre de travailleurs britanniques pourraient être malades en raison de problèmes liés au poids ; la pire de ces maladies étant le diabète ou les maladies cardiaques.

Ce qui signifie que ce n’est plus seulement leur problème – le dilemme des obèses – c’est aussi notre problème, car c’est notre pays et notre économie.

L’obésité coûte plus cher à la Grande-Bretagne que le terrorisme, elle augmente les risques de plus de 30 types de cancer, elle coûte au NHS 6,5 milliards de livres sterling par an et elle fait grimper les factures de protection sociale. Cela rend notre pays inefficace : moins de personnel signifie que les clients peuvent passer plus de temps à attendre que les entreprises répondent au téléphone ou que leur nouveau passeport soit traité. Alors est-il temps d’intervenir ? Oui bien sûr. En ce qui concerne la crise de l’obésité en Grande-Bretagne, je crains que nous devions adopter une attitude antilibérale.

Comment nous en sommes arrivés là est compréhensible. Après la guerre et le rationnement, ajouter quelques crans à la ceinture, c’était comme une liberté. Et au cours des décennies qui ont suivi, la transformation de notre culture alimentaire a représenté un progrès extraordinaire. À la fin de la guerre, les enfants passant devant les épiceries demandaient ce qu’étaient ces bananes nouvellement importées. Désormais, nous pouvons manger quand nous voulons, faire nos courses quand nous voulons et le monde est notre huître culinaire.

Mais ce choix fabuleux s’est accompagné des cornes jumelles du diable : l’industrialisation de l’alimentation (ultra-transformation et autres) et la mauvaise prise de décision et l’ignorance qui accompagnent cette liberté.

Et ce qui a ensuite transformé cela en désastre, c’est que ces aliments ultra-transformés (comme le pain mou en tranches blanches), la restauration rapide, les plats à emporter et les plats préparés sont souvent bon marché. Ils ont tendance à être moins nutritifs et, lorsqu’ils sont consommés sans modération, ils conduisent à l’obésité – surtout si les consommateurs ne bougent pas comme ils le devraient, et encore moins ne font pas d’exercice.

Nous devons résoudre ce problème. Pour ce faire, il faudra du courage et une vision à long terme et, désolés les politiciens, une impopularité à court terme.

Mais nous sommes déjà venus ici, avec les ceintures de sécurité, avec l’alcool, avec le tabac. Et nous avons surmonté ces barrières douloureuses. Nous sommes maintenant consternés de constater qu’il était autrefois normal d’éclairer un bureau.

Taxer les entreprises qui fabriquent des boissons sucrées, restreindre les ventes de plats à emporter, imposer des certificats 18 aux fast-foods, inaugurer une nouvelle ère de rationnement peuvent sembler impossibles. Nous sommes déjà allés trop loin.

Eh bien, il existe un moyen. Il existe une voie vers une bonne alimentation obligatoire et vers l’endoctrinement. Et cela passe par les écoles. J’entends par là des repas scolaires gratuits, dans chaque école, et un menu de choix très limité. Si l’apprentissage de l’alimentation faisait autant partie de la journée scolaire qu’un cours de mathématiques, ce serait le plus grand niveleur social du 21e siècle. Fini les boîtes à lunch (en plastique) misérables et source de division et les générations qui comprennent et apprécient une bonne alimentation.

Serait-ce coûteux à mettre en œuvre ? Bien sûr. Nous parlons de milliards chaque année. Mais c’est une révolution qui, avec le temps, transformerait ce pays.