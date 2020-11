Les personnes gravement obèses recevront le vaccin Covid plutôt que les Britanniques âgés

Les personnes les plus grasses du Royaume-Uni auront la priorité sur des millions de Britanniques âgés de 50 à 65 ans pour un vaccin contre le coronavirus, ont confirmé les directives du gouvernement.

Selon un avis officiel, les personnes obèses morbides devraient être incluses dans le groupe d’adultes “ à risque ” et avoir accès avant toutes les personnes de moins de 65 ans.

Un adulte sur huit au Royaume-Uni est classé comme obèse morbide – la catégorie la plus grasse – soit environ 2 millions de personnes.

Les personnes obèses morbides, définies par un IMC supérieur à 40, sont presque deux fois plus susceptibles de mourir de Covid-19 que les personnes en bonne santé, selon les données de l’hôpital. À titre de comparaison, un IMC sain se situe entre 18,5 et 24,9.

Les diabétiques sont également inclus dans la catégorie «à risque». Alors que le diabète de type 1 est en grande partie génétique, le surpoids représente la majorité des cas de type 2.

On sait depuis des mois que les personnes “ à risque ” souffrant de problèmes de santé sous-jacents recevraient un vaccin Covid-19 avant les moins de 65 ans.

Mais le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a seulement révélé quelles conditions entreraient dans la catégorie dans de nouvelles orientations hier.

L’avis mis à jour a été révélé dans les directives de Public Health England pour les vaccins publiées sur le site Web du gouvernement hier.

Sont également inclus dans le groupe prioritaire les asthmatiques, les patients souffrant de reins et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Les premiers millions de doses de vaccins Covid-19, qui devraient être distribuées le mois prochain, devaient initialement être réservées aux résidents des centres de soins et à leurs aidants.

Mais il est apparu hier que les travailleurs du NHS seront les premiers à être protégés en raison de problèmes logistiques liés au stockage et à la distribution d’un vaccin.

Après le personnel de santé et les maisons de retraite, viennent ensuite tous les 80 ans, suivis des plus de 75 ans, des plus de 70 ans et des personnes de plus de 65 ans.

Mais, selon les dernières directives, les personnes souffrant d’obésité morbide et les autres adultes à haut risque tels que le cancer et les patients atteints de maladies cardiaques et pulmonaires seront les suivants devant tout le monde.

Cela signifie que les Britanniques souffrant d’obésité morbide mettront la main sur un coup avant même les femmes enceintes.

Des sources gouvernementales ont déclaré qu’il est «très probable» que Pfizer sera le premier vaccin homologué.

Le géant américain – le plus célèbre pour avoir fabriqué du Viagra – a été le premier à publier des résultats sur son jab plus tôt ce mois-ci, montrant qu’il est efficace à 95% pour prévenir Covid-19.

Les données finales de sécurité pour le jab Pfizer ont été communiquées aux régulateurs lundi et les responsables sont tranquillement confiants que le Royaume-Uni peut obtenir l’approbation avant les États-Unis et l’UE.

Mais le jab doit être stocké à -70 ° C (-94 ° F), ce qui nécessite des réfrigérateurs spéciaux spéciaux et ne peut être décongelé que par lots de 1000, ce qui pose un cauchemar logistique pour le NHS.

Les patrons de la santé parient que le jab AstraZeneca développé à Oxford, qui coûte une fraction du prix et peut être conservé dans un réfrigérateur normal, sera approuvé dans quelques semaines.

On pense que la Grande-Bretagne pourrait avoir 19 millions de doses du vaccin contre le coronavirus d’Oxford et d’AstraZeneca d’ici la fin de l’année.

Mais des résultats d’essais confus d’Oxford ont révélé que les moins de 55 ans recevant accidentellement trop peu de vaccin avaient en fait une meilleure protection contre le coronavirus que ceux qui avaient reçu les doses complètes, ce qui ne permet pas de déterminer l’efficacité réelle du vaccin.

La MHRA fait la même analyse du jab de Pfizer et “ l’approbation d’urgence ” ne contourne aucun contrôle de sécurité, mais signifie qu’elle peut être délivrée dès que les régulateurs sont satisfaits, plutôt que d’attendre que les documents officiels soient finalisés. Cela a été rendu possible par une nouvelle loi spécifique introduite au cours de l’été.

Les résultats de l’essai d’Oxford cette semaine suggèrent que le vaccin est efficace entre 62 et 90%, selon la dose administrée aux personnes.

Le jab s’est avéré être le plus efficace parmi 2 741 volontaires qui n’ont reçu accidentellement qu’une demi-dose la première fois qu’ils ont reçu l’injection, suivie d’une dose complète. Mais aucun d’entre eux n’avait plus de 55 ans, selon les rapports, ce qui signifie qu’ils ne représentaient pas le groupe vulnérable qui dépendra du vaccin dans le monde réel.

Les scientifiques ont déclaré que prétendre que le vaccin pourrait être efficace à 90% pour tout le monde sur la base de ce résultat aléatoire était une “ science fragile ” et son fabricant, AstraZeneca, a annoncé hier qu’il procéderait à un autre essai clinique pour confirmer les résultats.

Le cours de l’action de la société a chuté de près de huit pour cent depuis qu’elle a dévoilé les résultats lundi dans un contexte de confusion quant à savoir si l’erreur de dosage nuira aux chances d’approbation du vaccin. Il y a des doutes sur la façon dont cela va baisser aux États-Unis, qui ont pré-commandé 500 millions de doses du jab.