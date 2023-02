Les personnes évacuées à Belper après une alerte aux explosifs peuvent désormais rentrer chez elles

Les résidents qui avaient été évacués dans une ville du Derbyshire après une alerte aux explosifs peuvent désormais rentrer chez eux, a annoncé la police.

Plusieurs personnes ont dû quitter leurs propriétés et les routes à proximité ont été fermées après l’arrestation d’un homme soupçonné d’avoir commis des explosifs dans une propriété de Belper, une ville à sept miles au nord de Derby, a déclaré la police du Derbyshire.

Les agents avaient assisté à une adresse à Acorn Drive vers 18 heures vendredi. Un homme a été arrêté après une perquisition de la maison qui a permis de découvrir un certain nombre d’objets suspects, a indiqué la force.

Suite aux conseils d’experts en déminage, un cordon de 100 mètres a été mis en place, nécessitant l’évacuation de certaines propriétés d’Acorn Drive et de trois autres rues.

La gendarmerie du Derbyshire a déclaré que des enquêtes étaient en cours mais que cela n’était pas traité comme un incident terroriste.

Un porte-parole de la force a déclaré: “Tous ceux qui ont été évacués à la suite de l’incident de Belper peuvent désormais rentrer chez eux.

“Nous tenons à remercier toutes les personnes concernées pour leur patience et leur aide tout au long de la journée.

“Les enquêtes se poursuivent sur les objets trouvés à l’adresse, cependant, nous sommes en mesure de confirmer que cela n’est pas traité comme un incident terroriste et qu’il n’y a pas de risques ou de préoccupations plus larges concernant la sécurité du public.

“De plus amples informations seront publiées au fur et à mesure qu’elles seront disponibles et appropriées.”

Un bâtiment communautaire situé à proximité de Derby Road avait été réaménagé en centre de repos pour les personnes évacuées.

Un habitant, qui se trouvait au pub Thorn Tree Inn qui se trouve au bord du cordon de police, a déclaré: «D’après ce que je peux comprendre, la police a frappé aux maisons, conseillant aux gens de partir. Ils ne les ont pas forcés mais leur ont conseillé de sortir.

“Ils leur ont dit qu’ils sonneraient quand il serait possible de revenir en toute sécurité et ils ouvrent le centre communautaire Strutt pour que les personnes qui vivent dans cette région puissent y aller ce soir.”

Elle a ajouté qu’au moins trois des personnes évacuées s’étaient réfugiées au pub.

Lorsqu’on lui a demandé comment les évacués se sentaient à propos de la situation, elle a répondu: «Ils semblent OK pour être justes. Ils sont probablement surpris et inquiets que vous ne sachiez pas qui habite près de chez vous. Je pense qu’ils l’ont arrêté hier soir, le type. Les gens qui vivent à proximité savent de qui il s’agit.