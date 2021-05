Les personnes entièrement vaccinées qui attrapent Covid peuvent TOUJOURS transmettre des variantes alors que les craintes grandissent à propos de la liberté de verrouillage du 21 juin

Les personnes ENTIÈREMENT vaccinées qui attrapent Covid peuvent toujours transmettre des variantes, a révélé une étude, alors que les craintes grandissent, la liberté de verrouillage de la Grande-Bretagne le 21 juin est au bord du gouffre.

Des chercheurs de l’Université de Washington aux États-Unis ont mené l’étude en utilisant des échantillons de 20 agents de santé qui ont contracté Covid après avoir reçu les deux doses de vaccins Pfizer ou Moderna.

La Grande-Bretagne avait espéré se frayer un chemin vers la liberté alors que toutes les restrictions devaient être levées à la fin de la feuille de route du gouvernement le mois prochain.

Mais la variante indienne qui se propage rapidement et les cas qui se multiplient ont déjà soulevé la question de savoir si les règles devront être étendues ou non.

Et la nouvelle étude révèle le danger de propagation du virus alors que de nombreuses personnes ne sont pas vaccinées, avec 24 millions de personnes – environ 38% de la population – ayant jusqu’à présent une couverture complète des jabs.

L’étude a montré que les 20 étaient infectés par les soi-disant « variantes préoccupantes » alors que le virus continue de muter.

Huit ont contracté la souche britannique, 10 avaient l’une des deux variantes californiennes et les deux derniers médecins ont attrapé les mutants d’Afrique du Sud et du Brésil.

Les chercheurs ont comparé les échantillons à 5 174 personnes non vaccinées qui avaient Covid, et seulement 67% d’entre elles avaient une variante préoccupante.

Il a également constaté que les individus vaccinés infectés par les variantes avaient des charges virales élevées.

Le Dr Pavitra Roychoudhury a déclaré Le télégraphe la « compréhension dominante » que même si des cas de percée vaccinale peuvent survenir, les infections seraient bénignes.

Elle a déclaré: « Mais contrairement à cela, ce que nous avons vu parmi nos 20 échantillons, c’est qu’un certain nombre d’entre eux avaient en fait des charges virales assez robustes.

« C’était préoccupant dans le sens où il y avait certainement assez de virus à séquencer, et potentiellement il pourrait y avoir assez de virus à transmettre. »

Aucun des 20 patients étudiés n’a été hospitalisé et on ne sait pas s’ils ont transmis la maladie à d’autres.

Le Dr Roychoudhury a déclaré que les terres virales élevées soulignaient l’importance de continuer à s’isoler – et des études supplémentaires comme celle-ci sont essentielles pour aider les fabricants à développer des injections de rappel pour battre les variantes.

Elle a souligné que l’étude ne montre pas que les vaccins actuels sont inefficaces.

Le médecin a déclaré: « Beaucoup de réponses en anticorps sont assez larges.

« Les vaccins ne sont pas conçus pour être super spécifiques, ils pourront donc cibler les variantes. »

Et elle a déclaré qu’à mesure que de plus en plus de personnes sont vaccinées, le nombre de cas révolutionnaires est susceptible de diminuer à mesure que les niveaux d’infection globaux diminuent.

Les scientifiques et les médecins sont confrontés à une course contre la montre pour vacciner suffisamment de personnes pour ralentir la propagation du virus.

La circulation incontrôlée du virus lui permet de muter, avec des avertissements réguliers que cela pourrait engendrer de nouvelles variantes qui pourraient surmonter les jabs.

Il a déjà été averti que les masques faciaux et le travail à domicile pourraient rester au-delà du 21 juin si la variante indienne continue de se propager au Royaume-Uni.

Le nombre de cas de retard en Grande-Bretagne – qui était tombé à un minimum de 1 614 début mai – a atteint des sommets de 4 182.

Le nombre de vendredi était le chiffre quotidien le plus élevé depuis avril.

Et hier, le Vietnam a annoncé avoir découvert une variante hybride indo-britannique qui semblait se propager plus rapidement et se répliquer plus rapidement.

Le professeur Neil Ferguson, surnommé le professeur Lockdown, a précédemment déclaré que les souches mutantes pourraient empêcher la feuille de route du gouvernement de se dérouler comme prévu si elle est plus transmissible que les variantes précédentes.

Il a ajouté qu’il pourrait s’écouler encore « deux à trois semaines » avant qu’il ne soit clair si la dernière étape de la levée du verrouillage peut se dérouler en toute sécurité le 21 juin.

Pendant ce temps, le professeur Ravi Gupta, professeur de microbiologie clinique à l’Université de Cambridge, a averti que nous pourrions désormais voir émerger des « virus super mutants ».

Il a déclaré que même si cela ne serait pas nécessairement une mauvaise chose, le virus essaierait de devenir plus efficace lors de la transmission à mesure que davantage de personnes seraient protégées.

Le professeur Gupta a déclaré qu’à mesure que la couverture vaccinale augmente, pour la plupart des personnes qui contractent Covid-19, ce sera une maladie bénigne, même avec les « super variantes », mais il y aura toujours des personnes vulnérables.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré que la semaine prochaine sera « cruciale », car les fiducies analysent de près les données des variantes indiennes.

Il a déclaré que les hôpitaux des hotspots indiens voyaient le nombre de cas augmenter régulièrement et non à « un rythme alarmant ».

M. Hopson a déclaré: « Les sept prochains jours seront cruciaux et les fiducies surveilleront de près les données. »