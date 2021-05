Les personnes entièrement vaccinées peuvent limiter les tests, selon le CDC

Les mandats de masques sont annulés par certains États et entreprises à travers le pays à la suite d’un changement dans les directives des Centers for Disease Control and Prevention qui stipulent que les Américains entièrement vaccinés peuvent jeter les masques à l’extérieur et, dans de nombreuses situations, à l’intérieur.

C’est un changement historique qui a suscité des éloges, des critiques et de la confusion. Il y a quelques mois à peine, le CDC a doublé ses conseils sur les masques, vantant l’efficacité du double masquage alors que des variantes plus contagieuses du virus se propageaient.

Mais le changement d’orientation fédérale a été motivé par l’efficacité des vaccins qui sont maintenant largement disponibles à travers le pays. Les cas aux États-Unis ont chuté à leurs taux les plus bas depuis septembre.

La réponse de la nation au changement a été à la fois rapide et fragmentée, certains États se conformant rapidement aux directives fédérales et d’autres gardant les mandats de masque en place pour le moment. Les acheteurs à travers le pays rencontreront également des magasins avec des règles différentes, car certains détaillants ont maintenu des mandats de masque en place.

Également dans l’actualité:

►Trader Joe’s, Walmart et Costco n’exigeront pas des clients qui sont entièrement vaccinés de porter un masque, mais aucun n’exigera de preuve de vaccination. Starbucks rend les couvertures faciales et les masques facultatifs pour les clients vaccinés à partir de lundi. D’autres grands détaillants et chaînes de restaurants, comme Target, CVS et Kroger, maintiennent leurs exigences en matière de masque pour le moment, mais ont déclaré qu’ils réévalueraient les politiques.

► Les voyageurs américains réservent des vols en nombre record. Et si vous prévoyez de voler bientôt, vous voudrez vous préparer avant de vous lancer dans votre propre aventure.

►Delta Air Lines exigera que les nouveaux employés soient vaccinés à partir de lundi. La compagnie aérienne n’imposera pas la même exigence aux employés actuels, dont plus de 60% sont vaccinés, a déclaré vendredi un porte-parole. Delta compte environ 74 000 employés.

► La Grande-Bretagne met enfin fin à des mois de restrictions sévères de verrouillage, grâce à un programme de vaccination efficace. À partir de lundi, tous les restaurants et bars d’Angleterre peuvent rouvrir avec certaines précautions, tout comme les hôtels, les théâtres et les musées.

►Le Japon étend encore l’état d’urgence aux coronavirus de six régions, y compris Tokyo, à neuf alors que le gouvernement a réitéré sa détermination à organiser les Jeux olympiques dans un peu plus de deux mois.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 585000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 161,9 millions de cas et 3,3 millions de décès. Plus de 341 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 268 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 120 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 36% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Alors que l’Inde passe d’une nouvelle variante et d’une deuxième vague de COVID-19, son système de soins de santé est débordé. Il en va de même pour ses citoyens, aux prises avec les assauts physiques, mentaux et émotionnels de la garde et de la perte.

Les travailleurs essentiels soulèvent des inquiétudes concernant les nouvelles directives du CDC

Les travailleurs essentiels soulèvent des inquiétudes concernant les nouvelles directives du CDC sur le masquage.

Plus tôt cette semaine, le Syndicat international des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, qui représente 1,3 million de travailleurs de l’alimentation et de la vente au détail, a déclaré que les directives « prêtent à confusion et ne tiennent pas compte de l’impact qu’elles auront sur les travailleurs essentiels qui sont fréquemment exposés à des personnes qui ne sont pas vaccinées et refusent. porter des masques. «

« Avec tant d’États qui mettent déjà fin à leurs mandats masqués, cette nouvelle orientation du CDC doit faire plus pour reconnaître le défi réel et quotidien auquel ces travailleurs et le peuple américain sont encore confrontés », a déclaré Marc Perrone, président du syndicat international, dans un communiqué.

Parmi les travailleurs syndiqués aux États-Unis, le syndicat estime que des centaines de travailleurs de première ligne, de l’épicerie et du conditionnement de la viande sont morts, et plus de 150 000 ont été infectés ou exposés.

Le CDC facilite les recommandations de test pour les personnes vaccinées

Non seulement les personnes vaccinées peuvent éviter les masques, mais elles peuvent limiter les tests de dépistage du COVID-19.

Cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que les personnes vaccinées sans symptômes n’avaient généralement pas besoin de se faire tester, même si elles étaient exposées au virus. Les personnes qui sont entièrement vaccinées et qui ne présentent pas de symptômes ne devraient pas non plus être dépistées au hasard, a déclaré le CDC.

Les gens peuvent encore être infectés par le COVID-19 après avoir été vaccinés, mais ils sont beaucoup moins susceptibles de tomber malades et également moins susceptibles de transmettre le virus à d’autres. Les experts affirment que les recommandations de test mises à jour de l’agence sont cohérentes avec les directives antérieures et sont conçues pour éviter les tests et les interruptions inutiles. En savoir plus ici.

– Ken Alltucker

Des « passeports de vaccins » arrivent, disent les experts

Pas de chemise, pas de chaussures, pas de vaccin – pas de service. C’est ce que craignent les futurs détracteurs des «passeports vaccinaux», car les Américains vaccinés contre le COVID-19 peuvent vivre en toute sécurité une vie plus normale, y compris maintenant passer du temps dans la plupart des environnements intérieurs sans masque.

L’idée qu’un «passeport» pourrait séparer les vaccinés des non vaccinés a suscité des craintes d’un avenir dystopique où les décisions de santé d’une personne limiteraient les endroits où elle pourrait voyager, où elle pourrait faire ses courses, à quels événements elle pourrait assister et si elle serait invitée à le faire. porter un masque.

Mais de nombreux experts en santé publique sont exaspérés par la controverse, étant donné que les Américains sont censés fournir depuis longtemps une preuve de vaccination dans certaines circonstances.

«Ce n’est pas une nouvelle idée que vous documenteriez si vous avez été vacciné ou non et que vous partageriez cette information à certains moments», a déclaré Rebecca Fielding-Miller, professeur à la Herbert Wertheim School of Public Health de l’Université de Californie, San Diego. « C’est quelque chose que nous faisons déjà. » En savoir plus ici.

Plus d’une douzaine d’États annulent les mandats de masque

Plus d’une douzaine d’États ont ajusté leurs règles de port du masque.

Le Michigan, le Nevada, l’Oregon, l’Ohio, la Virginie, le Delaware, le Maryland, la Pennsylvanie, le Minnesota, le Kentucky, Washington, le Maine, le Vermont, le Connecticut, la Caroline du Nord, le Kansas, le Colorado et le Rhode Island ont annoncé leur intention de se conformer aux directives du CDC soit immédiatement, soit dans les prochaines semaines.

« Lorsque vous vous faites vacciner, le CDC dit qu’il est prudent de retirer ce masque, alors allez-y, faites-vous vacciner », a déclaré le gouverneur du Kentucky Andy Beshear. « Vainquons cette pandémie une fois pour toutes. »

Pendant ce temps, le New Jersey et Hawaï ont rejoint une poignée d’États qui ont déclaré qu’ils n’assoupliraient pas encore les exigences pour les résidents. Vendredi, le gouverneur Phil Murphy a déclaré qu’il pourrait s’écouler des semaines avant que le Garden State ne suive les dernières directives du CDC.

Le gouverneur d’Hawaï, David Ige, a déclaré: « Nous sommes incapables de déterminer qui est vacciné et qui ne l’est pas. La meilleure mesure d’atténuation est que tout le monde porte un masque. »

Universal Orlando et Disney World disent que les visiteurs doivent toujours porter des masques lors des manèges, à l’intérieur

Universal Orlando et Disney World ont tous deux annoncé vendredi que les invités ne seront plus tenus de porter des masques à l’extérieur à partir de samedi.

« Sur la base des conseils du gouvernement local et des responsables de la santé, à compter du samedi 15 mai, les couvertures faciales des invités ne sont plus obligatoires à l’extérieur à Universal Orlando », a déclaré Tom Schroder, un porte-parole d’Universal à USA TODAY.

Vendredi, Disney a mis à jour le site Web de Disney World avec des modifications de la politique relative aux masques dans les parcs de Floride.

Selon le site Web de Disney, des masques sont nécessaires: à l’entrée et dans toutes les attractions; tous les théâtres, y compris les entrées de théâtre; tous les transports, y compris les entrées de transport; et tous les emplacements intérieurs, y compris les restaurants, sauf lorsque vous mangez ou buvez activement à l’arrêt.

– Morgan Hines

