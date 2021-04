Les Centers for Disease Control and Prevention ont révisé mardi leurs directives de santé publique, affirmant que les personnes entièrement vaccinées peuvent faire de l’exercice et assister à de petits rassemblements à l’extérieur sans porter de masque facial.

Les personnes retirées à deux semaines de leur dernier vaccin peuvent faire de l’exercice seules ou avec d’autres membres du ménage à l’extérieur sans se couvrir le visage, a déclaré le CDC. Ils peuvent également se rencontrer à l’extérieur avec un petit groupe d’autres personnes entièrement vaccinées, ou un mélange de personnes entièrement vaccinées et non vaccinées, a ajouté l’agence. Les conseils n’ont pas dit ce qui compte comme un petit rassemblement.

Dîner démasqué dans un restaurant en plein air avec des amis de plusieurs ménages est également acceptable, selon le CDC.

Le CDC recommande toujours que les personnes entièrement vaccinées portent un masque dans les espaces extérieurs où le risque de Covid-19 est moins clair. Ceux-ci incluent des événements sportifs, des concerts, des défilés et d’autres lieux bondés.

« Dans les espaces publics, le statut vaccinal des autres personnes ou si elles présentent un risque accru de COVID-19 grave est probablement inconnu », a écrit le CDC dans ses directives. « Par conséquent, les personnes entièrement vaccinées devraient continuer à suivre les conseils pour se protéger et protéger les autres, y compris le port d’un masque bien ajusté, à l’intérieur ou dans un cadre extérieur ou un lieu où des masques sont nécessaires. »

«Le CDC ne peut pas fournir le niveau de risque spécifique pour chaque activité dans chaque communauté, il est donc important de considérer votre propre situation personnelle et le risque pour vous, votre famille et votre communauté avant de vous aventurer sans masque», a ajouté l’agence.

Les directives mises à jour du CDC interviennent alors que certains anciens responsables de la santé et des experts en maladies infectieuses disent que les mandats de masque d’extérieur ne sont plus nécessaires car les États-Unis vaccinent davantage d’Américains.

Lundi, plus de 140 millions d’Américains, soit 42,5% de la population totale, avaient reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, selon les données compilées par le CDC. Environ 95,8 millions d’Américains, soit 28,9% de la population, sont entièrement vaccinés, selon le CDC.

Le Dr Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration, a déclaré lundi à CNBC que les responsables de la santé publique devraient adopter une position plus détendue sur les activités de plein air en général, car les niveaux de vaccination aux États-Unis réduisent les nouvelles infections.

Les officiels devraient prendre des mesures « pour permettre plus de rassemblements à l’extérieur, autoriser plus de grands groupes, autoriser des événements sportifs, des choses de cette nature », a-t-il déclaré à « Squawk Box ». « Le temps se réchauffe. Nous avons la possibilité de proposer plus d’activités à l’extérieur. Nous savons que les activités à l’extérieur sont moins risquées que les activités à l’intérieur. »

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Toronto, a déclaré lundi qu’il soutenait les orientations prévues. Il a déclaré que davantage de recherches montrent que peu d’infections à Covid-19 se produisent à l’extérieur.

Il a ajouté que les masques devraient toujours être obligatoires dans les environnements intérieurs jusqu’à ce que la plupart de la population américaine soit vaccinée et qu’il soit difficile pour le virus de se propager d’une personne à l’autre. Le CDC recommande toujours aux personnes vaccinées de porter des masques dans des endroits tels que les salons de coiffure, les centres commerciaux, les musées, les cinémas et les lieux de culte.

« Cela fait plus d’un an. Nous savons très bien qui est infecté et comment il est infecté », a-t-il déclaré à CNBC lors d’un entretien téléphonique. « Je pense qu’il est juste de dire que vous n’avez pas besoin de porter un masque à l’extérieur à moins que vous ne puissiez maintenir 2 mètres ou 6 pieds de distance sociale. »

Au cours du week-end, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a indiqué que les nouvelles directives concernant les masques étaient imminentes, mais a également averti que les Américains devraient adhérer aux mesures de santé publique jusqu’à ce que le CDC fasse une évaluation.

« Ce que je pense que vous allez entendre, ce que le pays va entendre bientôt, ce sont les directives mises à jour du CDC » Fauci a déclaré au programme du dimanche d’ABC « Cette semaine avec George Stephanopoulos. » « Le CDC est une organisation basée sur la science. Ils ne veulent pas faire de directives à moins de regarder les données et les données les sauvegardent. »

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour les mises à jour.