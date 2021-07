Les personnes en surpoids recevront des remises dans les supermarchés, des bons d’achat et des Fitbits comme récompense pour perdre du poids

SURPOIDS Les Britanniques pourraient bénéficier de remises dans les supermarchés, de bons d’achat et de Fitbits en récompense pour perdre du poids dans le cadre des nouveaux plans du NHS.

Les chefs de la santé devraient lancer un programme pilote de 6 millions de livres sterling comme incitation pour aider les gens à se mettre en forme.

Les Britanniques en surpoids pourraient bénéficier de remises dans les supermarchés, de bons d’achat et de Fitbits en guise de récompense pour perdre du poids (Image en stock) Crédit : PA : Association de la presse

Les entreprises de fitness et les supermarchés sont encouragés à soumissionner pour exécuter le nouveau programme gouvernemental d’incitations à la santé, qui pourrait être déployé dans tout le Royaume-Uni si les essais sont concluants.

Les responsables de la santé ont examiné le «défi des étapes nationales» de Singapour, qui voit les gens se faire concurrence à l’aide de trackers numériques.

Le pilote de six mois sera lancé en janvier 2022, et le gouvernement a annoncé aujourd’hui un appel d’offres ouvert pour le programme.

Sir Keith Mills, le fondateur d’Air Miles, est un conseiller du programme.

Il a déclaré au Daily Telegraph : « Le programme d’incitations à la santé pourrait être un outil essentiel dans les plans du gouvernement pour lutter contre les inégalités en matière de santé et encourager des comportements plus sains.

« C’est une opportunité fantastique pour les entreprises, le secteur public et le tiers secteur de se réunir et de proposer une nouvelle façon passionnante d’aider les gens à adopter des habitudes plus saines. »

Il survient après une inquiétude croissante quant au lien entre la mortalité due au Covid et l’obésité.

Environ deux adultes sur trois au Royaume-Uni sont en surpoids et les maladies liées à l’obésité coûtent au NHS 6 milliards de livres sterling par an.

Les ministres affirment que le service de santé pourrait économiser 100 millions de livres sterling si toutes les personnes en surpoids perdaient 5 livres.

Le gouvernement a récemment lancé une campagne de répression contre la publicité pour la malbouffe dans le but d’endiguer l’augmentation de l’obésité infantile.

Les publicités sur la malbouffe seront interdites à la télévision avant 21 heures, tandis que les entreprises seront également confrontées à de nombreuses restrictions les empêchant de faire la publicité gratuite de la nourriture en ligne si les friandises contiennent des niveaux élevés de sel ou de sucre.