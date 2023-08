Les personnes en deuil se rassemblent pour se souvenir de la dernière orque résidente du sud en captivité

Près du bord de l’eau, des dizaines de défenseurs – certains portant des chemises appelant à protéger les baleines et la mer des Salish, d’autres ornés de bijoux d’ormeaux et d’orques – se sont réunis samedi soir pour réfléchir à la perte de la dernière orque résidente du sud en captivité.

Ils se tenaient, pleuraient, partageaient des histoires d’espoir, de colère et appelaient la foule à l’action.

C’est au large des côtes de cette île que feu Don Goldsberry et Ted Griffin ont capturé des orques résidents du sud en voie de disparition il y a plus de cinq décennies. Parmi ces jeunes orques enlevés à leur famille se trouvait une femelle appelée Tokitae, également connue sous le nom de Lolita, et maintenant appelée Lummi Sk’aliCh’elh-tenaut, pour le village de Penn Cove d’où elle a été prise.

Elle était estimée à environ une douzaine de pieds de long et environ 4 ans lorsqu’elle a été capturée, chargée sur un plateau, transportée par camion à l’aéroport et transportée par avion à Miami où elle passerait le reste de sa vie dans un petit tank.

Elle est décédée au Miami Seaquarium vendredi après-midi, en tant que dernière orque résidente du sud encore en captivité. Elle aurait environ 57 ans. Ocean Sun, ou L25, est l’un de ses plus proches parents et sa mère présumée. Elle est toujours en vie.

Samedi, alors que le soleil du soir illuminait son visage souriant, Debora Toro s’est souvenue de son amour pour Sk’aliCh’elh-tenaut et la communauté qui s’est mobilisée pour elle.

« Elle viendra dans vos rêves, et puis elle aura votre cœur », a déclaré Toro, qui a aidé à plaider pour le retour de l’orque. « Et puis vous rencontrez cet être et vous la regardez dans les yeux et puis elle a votre âme. Le reste de votre vie ne tourne qu’en elle. Elle nous a amenés ici. Elle nous a réunis. »

S’adressant à des dizaines de personnes en deuil près de la cloche de baleine de Langley, Toro a déclaré que Sk’aliCh’elh-tenaut reviendrait toujours à la maison, quelle que soit la forme sous laquelle elle rentrerait.

Du début des années 60 à la fin des années 70, quelque 270 orques ont été capturées dans la mer des Salish, les eaux transfrontalières entre les États-Unis et le Canada. Au moins 12 de ces orques sont mortes pendant la capture et plus de 50 ont été gardées pour être exposées en captivité.

Les résidents du sud ont été les plus touchés, perdant au moins 47 orques à capturer, ou la mort dans le processus.

Les orques résidentes du sud ne se sont pas remises de l’ère de la capture, tombant à seulement 73 au dernier recensement, l’un des plus petits dénombrements de population jamais enregistrés. Les résidents du sud sont répertoriés comme en voie de disparition en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition depuis près de deux décennies.

Aujourd’hui, le repas de prédilection des orques, le saumon quinnat, fait face à un habitat étouffé par des barrages et des ponceaux. Les navires traversant la maison des résidents du sud font un bruit qui masque le même endroit sonore que les orques utilisent pour chasser et communiquer.

Pour Tokitae, l’ère de la capture s’est poursuivie alors qu’elle passait ses derniers jours dans un petit réservoir.

La Nation Lummi a mené l’effort pour libérer Sk’aliCh’elh-tenaut, cherchant à la retirer dans une crique en filet où elle pourrait passer ses dernières années dans ses eaux natales et entendre, voir et interagir avec sa famille.

« La nation Lummi s’est battue si longtemps et si durement pour ramener son parent à la maison », a déclaré Toro. Les membres de Lummi travaillent toujours pour la ramener à la maison.

Après des décennies de refus de la libérer, le Miami Seaquarium, qui a récemment été acheté par The Dolphin Co., a conclu un accord en mars avec Friends of Toki, une organisation à but non lucratif de Floride, pour ramener l’orque dans un sanctuaire océanique ici.

Howard Garrett, fondateur du réseau Orca, a crédité Tokitae comme étant la « force motrice » derrière le mouvement pour la ramener à la maison.

«Je vous promets», a-t-il dit, «seule elle serait capable de rassembler cette coalition complètement impossible du propriétaire du parc de dauphins, des défenseurs des droits des animaux, de la matriarche tribale Lummi, du développeur milliardaire, du propriétaire du football milliardaire, tous dans cette coalition travaillant avec un seul objectif : la ramener à la maison.

