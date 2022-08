Les personnes en deuil rendent hommage au nationaliste tué dans un attentat à la voiture piégée

MOSCOU (AP) – Des centaines de personnes se sont alignées mardi pour rendre hommage à la fille d’un grand penseur politique russe de droite, décédé dans un attentat à la voiture piégée que Moscou a imputé aux services de renseignement ukrainiens.

Darya Dugina, une commentatrice de 29 ans d’une chaîne de télévision nationaliste russe, est décédée lorsqu’un engin explosif télécommandé placé dans son SUV a explosé samedi soir alors qu’elle conduisait à la périphérie de Moscou, déchirant le véhicule et la tuant. sur place, ont indiqué les autorités.

Son père était largement considéré comme la cible visée. Alexander Dugin est un philosophe, écrivain et théoricien politique qui soutient ardemment la décision du président russe Vladimir Poutine d’envoyer des troupes en Ukraine. Les médias russes ont cité des témoins disant que le SUV appartenait à Dugin et qu’il avait décidé à la dernière minute de voyager dans un autre véhicule.

S’exprimant lors d’une cérémonie d’adieu au centre de télévision d’Ostankino, Dugin a déclaré que sa fille “est morte pour le peuple, est morte pour la Russie”.

“Le prix énorme que nous devons payer ne peut être justifié que par la plus haute réalisation, notre victoire”, a déclaré Dugin, sa voix se brisant. « Elle a vécu pour la victoire et elle est morte pour la victoire. Notre victoire russe, notre vérité, notre foi orthodoxe, notre État.

Poutine a envoyé lundi une lettre de condoléances à Dugin et à sa femme, dénonçant le meurtre “cruel et perfide” et disant que Dugina “a honnêtement servi le peuple et la patrie, prouvant ce que cela signifie d’être un patriote de la Russie avec ses actes”. Il a décerné à titre posthume à Dugina l’Ordre du courage, l’une des plus hautes médailles de Russie.

Le Service fédéral de sécurité russe, ou FSB, le principal successeur du KGB, a déclaré que le meurtre de Dugina avait été “préparé et perpétré par les services spéciaux ukrainiens”.

L’Ukraine a nié toute implication dans l’attentat.

Oleksiy Danilov, le secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, a réaffirmé le démenti lundi soir, affirmant que “nos services spéciaux n’ont aucun rapport avec cela”.

Le FSB a accusé une citoyenne ukrainienne, Natalya Vovk, d’avoir commis le meurtre après son arrivée en Russie en juillet avec sa fille de 12 ans et la location d’un appartement dans l’immeuble où vivait Dugina afin de la suivre. Il a déclaré que Vovk et sa fille étaient à un festival nationaliste auquel Dugin et sa fille ont assisté juste avant le meurtre.

L’agence a déclaré que Vovk s’était rendue en Estonie après le meurtre, en utilisant une plaque d’immatriculation différente pour son véhicule.

Le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu, a rejeté la demande russe, déclarant dans des remarques télévisées que “nous considérons cela comme un exemple de provocation dans une très longue série de provocations de la part de la Fédération de Russie, et nous n’avons rien de plus à dire à ce sujet pour le moment”.

L’attentat à la voiture piégée, inhabituel pour Moscou depuis les guerres de gangs des turbulentes années 1990, a déclenché des appels de nationalistes russes à répondre en intensifiant les frappes contre l’Ukraine.

Dugin, surnommé « le cerveau de Poutine » et « le Raspoutine de Poutine » par certains en Occident, a été un partisan éminent du concept de « monde russe », une idéologie spirituelle et politique qui met l’accent sur les valeurs traditionnelles, la restauration de l’influence mondiale de la Russie et l’unité de tous les Russes de souche à travers le monde.

Dugin a contribué à populariser le concept de « Novorossiya » ou « Nouvelle Russie » que la Russie a utilisé pour justifier l’annexion en 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée et son soutien aux rebelles séparatistes dans l’est de l’Ukraine. Il a exhorté le Kremlin à intensifier ses opérations en Ukraine.

Dugin a également promu un leadership autoritaire en Russie et parlé avec dédain des valeurs occidentales libérales. Il a été giflé par les sanctions américaines et européennes.

Sa fille a exprimé des opinions similaires et était apparue en tant que commentatrice sur la chaîne de télévision Tsargrad, où Dugin avait été rédacteur en chef.

Dugina elle-même a été sanctionnée par les États-Unis en mars pour son travail en tant que rédactrice en chef de United World International, un site Web que Washington a décrit comme une source de désinformation.

Vladimir Isachenkov, Associated Press