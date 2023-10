Les personnes en deuil rendent hommage à Dianne Feinstein à l’hôtel de ville de San Francisco

SAN FRANCISCO (AP) — Les personnes en deuil rendent hommage mercredi à feu la sénatrice américaine Dianne Feinstein à l’hôtel de ville de San Francisco, où elle a lancé sa carrière politique révolutionnaire et où elle a passé une décennie en tant que première femme maire de la ville.

Le cercueil de Feinstein a été transporté dans la rotonde de l’hôtel de ville, où il a été drapé d’un drapeau américain, suivi du maire de San Francisco, London Breed, ainsi que de la fille et de la petite-fille de Feinstein. L’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, également de San Francisco, faisait partie des responsables présents. Feinstein est décédée jeudi à son domicile de Washington, DC, des suites d’une série de maladies.

Une file constante de personnes attendaient solennellement l’occasion d’honorer Feinstein.

Jose Romero Cooper, 61 ans, et Mark Cooper, 73 ans, un couple marié, ont été parmi les premiers. Ils ont dit qu’ils suivaient la carrière de Feinstein avec fierté.

« Ce que je vais dire, c’est merci pour tout, pour avoir été fort », a-t-il déclaré.

Il se tenait devant le cercueil, faisait une génuflexion et se signait. Il est reparti avec des larmes coulant sur son visage.

Feinstein a été élu au conseil de surveillance de San Francisco en 1969 et en a été président en novembre 1978 lorsqu’un ancien superviseur a assassiné le maire George Moscone et le superviseur Harvey Milk, le premier superviseur ouvertement gay de la ville, à l’hôtel de ville. Feinstein est devenue maire par intérim et elle a occupé ce poste jusqu’en 1988.

San Francisco ne serait pas San Francisco sans elle. Elle a guidé la ville à travers la crise du VIH et du sida, attirant l’attention sur une épidémie ignorée par le président Ronald Reagan. Elle a également obtenu un financement fédéral et privé pour sauver les téléphériques emblématiques de la ville de la mort par détérioration.

Feinstein a dirigé la ville en accueillant la Convention nationale démocrate en 1984. Une autre tradition de San Francisco – la « Fleet Week » – a été lancée par Feinstein en 1981, et la célébration annuelle de cette année des spectacles aériens, des navires de guerre et des musiques militaires est dédiée à son.

En plus d’être la première femme maire de San Francisco, elle a rejoint Barbara Boxer en tant que première femme à représenter la Californie au Sénat américain. Ils ont tous deux remporté les élections en 1992, surnommée « l’Année de la femme ». »

Feinstein a inspiré d’innombrables filles et femmes, dont Breed, qui est la première femme noire et seulement la deuxième femme à diriger la ville. Breed se souvient avoir admiré Feinstein lorsque Feinstein était maire et que Breed jouait du cor français dans l’orchestre du collège qui jouait régulièrement lors des événements du maire.

« Elle était si fière de nous et elle l’a dit, et elle a pris le temps de nous parler, de nous exprimer à quel point nous étions extraordinaires et de nous rappeler que nous étions son groupe », a déclaré Breed lors d’une conférence de presse le lendemain du décès du sénateur. .

Cari Donovan a placé un bouquet de lys et de marguerites rouges et roses devant le cercueil.

«Je suis originaire de San Francisco. Et je me souviens qu’elle était une personnalité publique très importante dans ma vie. Elle a défendu et s’est battue pour les droits de tant de personnes », a déclaré Donovan, ajoutant qu’elle avait parlé à sa fille de 28 ans des batailles menées par Feinstein pour que les jeunes générations de femmes puissent rêver plus grand.

« Elle était une centrale électrique », a-t-elle déclaré. « C’était une lionne. »

Même si la carrière de Feinstein l’a conduite à Washington, elle est restée profondément impliquée dans les affaires de San Francisco, la ville où elle est née et a grandi. Elle appelait souvent ses successeurs – dont le gouverneur Gavin Newsom – pour se plaindre des nids-de-poule ou des déchets et pour leur offrir conseils et encouragements.

John Konstin Sr., propriétaire de John’s Grill, une destination touristique préférée du centre-ville et un point d’eau pour les politiciens de la ville, se souvient que Feinstein avait ordonné de combler les nids-de-poule, d’élaguer les arbres et de démolir les vilains échafaudages avant que San Francisco n’accueille la convention démocrate de 1984.

« Elle a demandé : « Depuis combien de temps cet échafaudage est-il en place ? Et mon père a dit que peut-être 10 ans et le lendemain, il s’effondrait », a déclaré Konstin, 59 ans. « C’était un demi-bloc d’échafaudage. »

Le plat préféré de Feinstein était la sole Petrale, a-t-il déclaré. Le restaurant, qui célèbre mercredi son 115e anniversaire avec un déjeuner gratuit et des apparitions de Breed et d’autres hommes politiques, aura des fleurs à côté du portrait de Feinstein.

Son cercueil devrait arriver à l’hôtel de ville vers 8h30 mercredi. Les personnes en deuil peuvent rendre hommage de 9h à 19h

Une cérémonie commémorative aura lieu jeudi devant l’hôtel de ville. Parmi les intervenants figurent Pelosi, Breed, la vice-présidente Kamala Harris et le chef de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer de New York. Le président Joe Biden prononcera son discours par vidéo enregistrée.

Le journaliste d’Associated Press Haven Daley à San Francisco et le chercheur Randy Herschaft à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Janie Har, Associated Press