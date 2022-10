Les personnes en deuil prient les victimes de l’explosion Shauna, 5 ans, et Robert “côte à côte au paradis” alors que la “fille merveilleuse” et le “père fier” se souvenaient

Les personnes en deuil lors des funérailles d’un père et de sa jeune fille décédés ensemble dans l’explosion d’une station-service ont prié pour qu’ils soient “côte à côte au paradis” aujourd’hui.

Shauna Flanagan Garwe, cinq ans, et son père Robert Garwe achetaient un gâteau pour l’anniversaire de sa mère lorsque la tragédie s’est produite à Creeslough, Donegal, le 7 octobre.

Robert et Shauna sont allés au magasin pour acheter un gâteau pour l’anniversaire de sa mère

Les cercueils de Robert Garwe et de sa fille de cinq ans Shauna Flanagan Garwe sont transportés dans l’église Crédit : PA : Association de la presse

La partenaire de Robert, Aine, pousse le cercueil de Shauna de l’église St Michael après le service Crédit : PA : Association de la presse

Le président Michael D Higgins arrive à l’église St Michael à Creeslough Crédit : PA : Association de la presse

Les personnes en deuil font la queue devant l’église avant le service Crédit : PA : Association de la presse

Robert, 50 ans, originaire du Zimbabwe, travaillait dans la construction et on pouvait souvent le voir se déplacer dans le village sur son scooter.

Shauna, la plus jeune victime, a commencé à l’école nationale Scoil Mhuire à Creeslough il y a quelques semaines à peine.

Elle est décédée « enveloppée dans les soins de son père », a déclaré son oncle au cœur brisé la semaine dernière.

Le petit cercueil de l’enfant a d’abord été transporté dans l’église Saint-Michel, suivi de celui de son père avant leur messe.

Il y avait un certain nombre de photographies de Shauna et de fleurs devant l’autel de l’église, qui portait 10 bougies – une pour chacune des victimes de la tragédie.

Le père John Joe Duffy a commencé par souhaiter la bienvenue à la congrégation, qui comprenait le président Michael D Higgins, un représentant du Taoiseach Micheal Martin et les services d’urgence.

Le père Duffy a offert ses “sincères condoléances” à la compagne de Robert, Aine “pour le décès de votre compagne et de votre belle fille”, et a souhaité la bienvenue aux membres de la famille qui avaient voyagé, dont certains du Zimbabwe.

Des symboles représentant différents aspects de la vie de Robert et Shauna étaient présents, dont un scooter “qui faisait partie intégrante de leur vie”.

Le père Duffy a déclaré aux personnes en deuil: “Je ne sais pas qui pourrait aller le plus vite sur le scooter, mais je sais qu’à pied, Shauna pourrait distancer son père, que ce soit à la porte de l’école, que ce soit sur la route où je les voyais si souvent et les a rencontrés, ou que ce soit dans le magasin où elle a aidé à empiler les étagères avec les filles.”

Il y avait aussi une catapulte pour “chasser ensemble” et la peluche licorne préférée de Shauna dans l’église de Creeslough.

‘COTE À COTE’

Le père Duffy a décrit Robert et sa fille côte à côte, “comme ils étaient côte à côte dans le magasin. Je suis sûr que dans cette fraction de seconde, je voulais tellement aider à protéger sa belle fille”.

Il a ajouté: “Côte à côte ici, nous prions pour qu’ils soient côte à côte au paradis.”

Il a décrit Shauna comme quelqu’un qui “aimait divertir” et a lu un hommage qui lui avait été laissé.

Il a déclaré: “Shauna pouvait toujours être entendue avec un petit rire, et quand elle s’asseyait, elle aimait vraiment se tortiller.

“Sur son scooter rose, elle viendrait à la porte, avec Kylo en remorque, son petit compagnon de chien.

“Tellement bavarde et pétillante, elle adorait jouer et s’amuser avec ses amis tous les jours.”

Aine dévastée est étreinte par le président Michael D Higgins à l’extérieur de l’église Crédit : PA : Association de la presse

La partenaire au cœur brisé de Robert Garwe, Aine, est réconfortée par des êtres chers à l’extérieur de l’église Crédit : PA : Association de la presse

“PERSONNAGE ADORABLE”

L’hommage a ensuite décrit son amour de l’art et des animaux, ajoutant: “Elle aurait été une excellente vétérinaire.

“C’était un personnage adorable avec une manière espiègle, et elle nous manquera tellement, pour toujours et un jour.”

Il a ajouté: “Une fille vraiment merveilleuse qui a laissé une impression durable sur tous ceux qu’elle a rencontrés.

“Elle, avec son père, était très connue dans cette communauté, avec son père et sa mère, un spectacle si familier sur la route, ils étaient toujours ensemble, cette petite unité.”

On se souvenait de Robert, ou Bob, comme étant fier de ses racines zimbabwéennes et fier de ses enfants.

Le père John Joe Duffy a déclaré: “J’ai souvent parlé avec Bob … il avait juste cette amitié, rester en forme et rester en bonne santé était si important pour lui, et il avait ce bel amour pour la petite Shauna.”

‘TELLE BONNE NOUVELLE’

Hier, les funérailles de Hugh Kelly ont appris qu’il avait conduit Robert et Shauna pour qu’ils viennent chercher le gâteau d’anniversaire de sa mère.

Le fermier au bon cœur Hugh, 59 ans, était la plus âgée des 10 victimes de l’explosion.

Le père Duffy a déclaré vendredi aux personnes en deuil que Hugh avait récemment appris qu’il était en rémission pour un cancer.

Il a dit aux personnes en deuil: “C’était quelqu’un qui avait de la détermination, et il avait beaucoup d’égratignures, en particulier ces dernières années avec son cancer où il faisait des allers-retours à Galway pour se faire soigner.

“Il luttait très bien contre cela et il y a à peine trois semaines, il était de nouveau à Galway pour un contrôle où il était en rémission.

“C’était une si bonne et heureuse nouvelle.”

Les funérailles de l’étudiante en mode Jessica Gallagher, 24 ans, et du partisan celtique Martin McGill, 49 ans, ont eu lieu à Creeslough mardi, tandis qu’une messe funéraire pour Catherine O’Donnell, 39 ans, et son fils de 13 ans, James Monaghan, ont eu lieu le Mercredi après midi.

Un service pour le natif de Sydney James O’Flaherty, 48 ans, a eu lieu mercredi à Derrybeg.

Les funérailles de l’employée de magasin et mère de quatre enfants Martina Martin, 49 ans, ont eu lieu à Creeslough jeudi matin et un service pour Leona Harper, 14 ans, a eu lieu à l’église St Mary de Ramelton plus tard dans la journée.

Le père John Joe Duffy bénit les cercueils de Robert et Shauna Crédit : PA : Association de la presse

Shauna, cinq ans, était la plus jeune victime de la tragédie