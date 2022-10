Les personnes en deuil prient dans un temple thaïlandais rempli de souvenirs pour enfants

UTHAI SAWAN, Thaïlande (AP) – Des familles en deuil ont prié samedi matin dans un temple bouddhiste rempli de souvenirs pour enfants, de fleurs et de photos des tout-petits souriants qui ont été tués alors qu’ils faisaient la sieste sur des couvertures dans une garderie du nord-est de la Thaïlande.

Des cercueils contenant les 36 tués, dont 24 enfants et pour la plupart des enfants d’âge préscolaire, ont été libérés vendredi et placés à l’intérieur de Wat Rat Samakee et de deux autres temples de la ville nichée au milieu des rizières dans l’une des régions les plus pauvres de Thaïlande.

Plusieurs personnes en deuil ont passé la nuit au Wat Rat Samakee dans la tradition de tenir compagnie à ceux qui sont morts jeunes.

“Tous les proches sont ici pour faire du mérite au nom de ceux qui sont morts”, a déclaré Pensiri Thana, une tante de l’une des victimes, faisant référence à une importante pratique bouddhiste. Elle faisait partie de ceux qui passaient la nuit au temple. « C’est une tradition que nous tenions compagnie à nos jeunes. Nous croyons que nous devrions être avec eux pour qu’ils ne se sentent pas seuls.

Le massacre n’a laissé personne indemne dans la petite ville, mais les responsables de la communauté ont découvert qu’aider les autres aidait à apaiser leur propre chagrin, du moins momentanément.

« Au début, nous nous sentions tous si mal et nous ne pouvions pas accepter cela. Tous les officiels se sentent tristes avec les gens ici. Mais il faut s’occuper de tout le monde, de toutes ces 30 victimes. Nous courons partout et prenons soin des gens, en leur apportant un soutien moral », a déclaré Somneuk Thongthalai, un responsable du district local.

Une cérémonie de deuil se poursuivra pendant trois jours avant les funérailles royales, qui culmineront avec la crémation des corps selon la tradition bouddhiste.

Aucun motif clair ne peut jamais être connu pour le massacre le plus meurtrier de Thaïlande après que l’auteur a quitté la garderie jeudi et a tué sa femme et son fils à la maison avant de se suicider.

Vendredi soir, le roi Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida ont visité des hôpitaux où sept personnes blessées lors de l’attaque sont soignées. Le monarque a rencontré des membres de la famille des victimes dans ce qu’il a dit être une tentative de remonter le moral.

“C’est une tragédie que cette chose maléfique se soit produite”, a déclaré le roi aux journalistes lors d’une rare apparition publique. “Mais en ce moment, nous devons penser à ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses au mieux de nos capacités.”

À l’extérieur du centre de développement pour jeunes enfants d’Uthai Sawan, des bouquets de roses blanches et d’œillets bordaient un mur extérieur, ainsi que cinq minuscules boîtes de jus, des sacs de chips de maïs et un animal en peluche.

Au Wat Rat Samakee, les personnes en deuil et ceux qui essayaient de leur apporter leur soutien se pressaient sur le terrain.

“C’était trop. Je ne peux pas accepter cela », a déclaré Oy Yodkhao, 51 ans, assise vendredi sur une natte de bambou dans la chaleur accablante alors que des proches lui donnaient de l’eau et lui essuyaient doucement le front.

Son petit-fils de 4 ans, Tawatchai Sriphu, a été tué et elle a dit qu’elle s’inquiétait pour les frères et sœurs de l’enfant. La famille de riziculteurs est proche, avec trois générations vivant sous un même toit.

La police a identifié l’agresseur comme Panya Kamrap, 34 ans, un ancien sergent de police licencié plus tôt cette année en raison d’une accusation de drogue impliquant de la méthamphétamine. Un employé de la garderie a déclaré aux médias thaïlandais que le fils de Panya était venu mais qu’il n’y était pas allé depuis environ un mois.

Les fusillades de masse sont rares mais pas inconnues en Thaïlande, qui a l’un des taux de possession d’armes à feu par les civils les plus élevés d’Asie, avec 15,1 armes pour 100 habitants. C’est encore bien inférieur au taux américain de 120,5 pour 100 personnes, selon une enquête réalisée en 2017 par l’organisation à but non lucratif australienne GunPolicy.org.

Le pire massacre de Thaïlande précédent impliquait un soldat mécontent qui avait ouvert le feu dans et autour d’un centre commercial de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays, en 2020, tuant 29 personnes et retenant les forces de sécurité pendant environ 16 heures avant d’être tué par elles.

La pire attaque contre des civils était un attentat à la bombe en 2015 contre un sanctuaire à Bangkok qui a tué 20 personnes. Elle aurait été menée par des trafiquants d’êtres humains en représailles à la répression de leur réseau.

Les rédacteurs d’Associated Press Chalida Ekvitthayavechnukul et Grant Peck à Bangkok ont ​​contribué à ce rapport.

Tassanee Vejpongsa et David Rising, The Associated Press