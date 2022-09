NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth II a regardé le Royaume-Uni tout au long de son règne de 70 ans, et les personnes en deuil de près et de loin ont attendu des heures pour rendre hommage au monarque britannique après sa mort la semaine dernière.

Le cercueil de la reine Elizabeth II est exposé à Westminster Hall avant ses funérailles lundi.

Environ 750 000 personnes devraient se rendre à Londres dans les prochains jours, avec des temps d’attente prévus entre 17 et 35 heures. Ce sera la dernière chance pour le public britannique de faire ses derniers adieux à Sa Majesté.

Les personnes en deuil ont expliqué ce que la reine Elizabeth II signifiait pour elles, alors qu’elles continuent d’honorer sa vie et son héritage.

“Elle a été notre reine pendant 70 ans et son service était totalement indubitable”, a déclaré une personne à Fox News Digital.

“Elle a travaillé si dur et a mis tant d’efforts… son cœur et son âme dans son travail, ainsi que travailler si dur et faire tellement pour notre pays. Elle a répandu son amour à travers le monde.”

Le roi Charles III est monté sur le trône après la mort de la reine Elizabeth II la semaine dernière à l’âge de 96 ans.

Le prince William a reçu le titre de prince de Galles après que son père soit devenu le roi Charles III.

“C’est évidemment un moment très important de l’histoire. Nous n’aurons plus jamais de monarque comme elle”, a fait remarquer un autre individu.

Fox News Digital s’est entretenu avec une personne qui a déclaré avoir fait la queue pendant six heures avec sa mère pour voir la reine allongée en état.

“Ça a été l’un des jours les plus émouvants de ma vie… dire merci et au revoir à une personne incroyable, incroyable.”

Il a poursuivi en disant qu’attendre de nombreuses heures était le “moyen le plus symbolique” de “se rapprocher le plus possible” de la reine Elizabeth II pour un adieu officiel.

D’autres ont souligné que perdre le monarque britannique ressemblait au deuil d’un membre de la famille, car Sa Majesté a touché la vie de millions de personnes à travers le monde.

“J’ai grandi en célébrant le jubilé d’argent et les mariages royaux… la reine faisait partie de notre jour de Noël… elle a été ce genre de constante. Je l’ai vraiment respectée”, a ajouté une autre personne.

« Le discours de la reine [comes] du coeur. Je viens de trouver ça vraiment puissant… elle a beaucoup compté.”

Phillip Nieto de Fox News a contribué à ce rapport.