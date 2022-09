NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que le cercueil de la reine Elizabeth II arrive à Westminster Hall pour se coucher en état, les personnes en deuil peuvent faire face à des temps d’attente de 35 heures pour rendre hommage au plus long monarque régnant de Grande-Bretagne.

Les autorités estiment que 350 000 personnes pourront voir la reine alors qu’elle est en état au parlement. Cependant, environ 750 000 personnes devraient se rendre dans la capitale londonienne dans les prochains jours, ce qui augmentera les temps d’attente pour les personnes en deuil, selon le Times.

La file d’attente peut être fermée plus tôt si elle est inondée par trop de monde. La reine sera en état de 17 heures mercredi jusqu’à 6 h 30 lundi prochain, ses funérailles étant prévues plus tard dans la journée.

Alors que de plus en plus de personnes descendent dans la ville, les hôtels de Londres facturent jusqu’à quatre fois le tarif habituel des chambres alors que des foules de personnes de tout le pays et du monde tentent d’avoir un dernier aperçu de Sa Majesté, selon LBC.

“Beaucoup de gens voudront naturellement voir le mensonge dans l’état et nous ferons tout notre possible pour aider autant de personnes que possible, y compris celles qui ne seront peut-être pas physiquement capables d’attendre aussi longtemps, en raison d’un handicap, par exemple”, a déclaré un porte-parole du Premier ministre britannique Liz Truss.

Le Times note que le gouvernement britannique s’attend à ce que les temps d’attente varient de 17 à 35 heures. Les visiteurs doivent rester silencieux tout en rendant hommage, ainsi que porter des bracelets tout en s’habillant de manière appropriée. Les autorités ont découragé les personnes en deuil d’apporter des tentes.

Vanessa Nathakumaran a été la première personne à arriver dans la file d’attente avec 48 heures d’avance. “Je veux vraiment, vraiment en faire partie”, a-t-elle déclaré à Metro. “Je ne veux pas le manquer au cas où… ils ont dit qu’ils allaient probablement contrôler les foules si (la file d’attente) devenait trop longue.”

La reine a quitté le palais de Buckingham pour la dernière fois mercredi matin sur une voiture à canon accompagnée à pied de membres de sa famille, dont Charles III, le prince Andrew, le prince Edward, la princesse Anne, le prince William et le prince Harry.