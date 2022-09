Des milliers de personnes en deuil ont attendu pendant des heures jeudi dans une ligne qui s’étendait sur près de 8 kilomètres à travers Londres pour avoir la chance de passer quelques minutes devant le cercueil de la reine Elizabeth II pendant qu’elle repose en état. Le roi Charles III a passé la journée en privé pour réfléchir sur sa première semaine sur le trône.

La file d’attente pour rendre hommage à la défunte reine à Westminster Hall au Parlement était d’au moins neuf heures d’attente, serpentant à travers un pont et le long de la rive sud de la Tamise au-delà de Tower Bridge. Mais les gens ont dit que l’attente ne les dérangeait pas et les autorités ont installé des toilettes portables et d’autres installations pour rendre la tâche supportable.

“Je suis contente qu’il y ait eu une file d’attente, car cela nous a donné le temps de voir ce qui nous attendait, nous a préparés et a absorbé toute l’atmosphère”, a déclaré la professionnelle de la santé Nimisha Maroo. “Je n’aurais pas aimé si j’avais dû me précipiter.”

Une semaine après la mort de la reine au château de Balmoral en Écosse après 70 ans sur le trône, les commémorations se sont concentrées sur Westminster – le cœur du pouvoir politique à Londres. Son cercueil restera en l’état à Westminster Hall jusqu’à lundi, date à laquelle il sera transporté de l’autre côté de la rue jusqu’à l’abbaye de Westminster pour les funérailles de la reine.

Le palais de Buckingham a publié jeudi des détails sur le service, les premières funérailles d’État organisées en Grande-Bretagne depuis la mort de l’ancien Premier ministre Winston Churchill en 1965. La royauté et les chefs d’État du monde entier devraient figurer parmi les 2 000 personnes présentes, avec un service funéraire plus petit prévu plus tard lundi au château de Windsor.

Tard lundi, la reine sera enterrée dans un service familial privé à Windsor aux côtés de son défunt mari, le prince Philip, décédé l’année dernière.

La liste des invités pour les funérailles d’État est un appel nominal de la puissance et de la pompe mondiales, de l’empereur du Japon Naruhito et du roi Felipe VI d’Espagne au président américain Joe Biden, au président français Emmanuel Macron et aux premiers ministres du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau – qui a rencontré la reine pour la première fois quand il était enfant et son père Pierre Trudeau était le chef du Canada – a déclaré que la reine était “l’une de mes personnes préférées au monde”.

“Ses conversations avec moi ont toujours été franches, nous avons parlé de tout et de rien, elle a donné ses meilleurs conseils sur un éventail de questions, elle a toujours été curieuse, engagée et réfléchie”, a-t-il déclaré lors d’une session spéciale du Parlement canadien à Ottawa.

CONNEXES: Trudeau, 4 anciens PM parmi la délégation canadienne pour les funérailles de la reine

Après une journée de haute cérémonie et de hautes émotions mercredi alors que le cercueil de la reine était transporté en sombre procession depuis le palais de Buckingham, le roi passait jeudi à travailler et à “réflexion privée” dans sa résidence de Highgrove, dans l’ouest de l’Angleterre. Charles a eu des appels avec Biden et Macron et a parlé à une foule de dirigeants mondiaux.

Le prince William, l’héritier du trône, et son épouse Catherine, la princesse de Galles, ont visité jeudi le domaine de la famille royale à Sandringham, dans l’est de l’Angleterre, pour admirer certains des hommages laissés par les sympathisants. Le couple marchait lentement le long des barrières métalliques en recevant des bouquets du public.

William a dit à ses sympathisants que marcher derrière le cercueil de sa grand-mère mercredi était “difficile” et “ramenait des souvenirs” des funérailles de sa mère, la princesse Diana, après sa mort en 1997, alors que William avait 15 ans.

“J’ai dit à quel point sa mère aurait été fière de lui, et il a dit à quel point c’était difficile hier parce que cela lui rappelait des souvenirs des funérailles de sa mère”, a déclaré Jane Wells, 54 ans, après avoir rencontré le prince jeudi.

La reine a quitté le palais de Buckingham mercredi pour la dernière fois, transportée dans une calèche et saluée par des canons et le son de Big Ben, dans une procession solennelle à travers les rues drapées de drapeaux et bordées de foule de Londres jusqu’à Westminster Hall.

Charles, ses frères et sœurs et ses fils ont marché derrière le cercueil, qui était surmonté d’une couronne de roses blanches et de la couronne incrustée de diamants de la reine sur un oreiller de velours violet. Le cortège militaire a souligné les sept décennies d’Elizabeth à la tête de l’État.

Pendant ce temps, sa mise en état a permis à de nombreux Britanniques de dire au revoir personnellement au seul monarque que la plupart aient jamais connu.

EN RELATION: Regardez les funérailles de la reine Elizabeth en direct sur CityNews lundi

C’est aussi une énorme opération logistique, avec un itinéraire de file d’attente désigné de 10 miles (16 kilomètres) bordé de points de premiers secours et de plus de 500 toilettes portables. Il y a 1 000 stewards et maréchaux qui travaillent à tout moment, et 30 chefs religieux de diverses confessions pour parler à ceux qui sont en ligne.

Monica Thorpe a déclaré avoir marché pendant deux heures pour se rendre au fond de la file et rejoindre la file d’attente.

“Les gens marchaient et marchaient et les policiers disaient ‘Continuez, continuez’. C’était comme la route de briques jaunes », a-t-elle déclaré.

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, le chef spirituel de l’Église d’Angleterre, portait un gilet haute visibilité arborant les mots « Faith Team » alors qu’il parlait aux personnes en deuil. Welby, qui prononcera un sermon lors des funérailles d’Elizabeth lundi, a rendu hommage à la reine en tant que “quelqu’un en qui on pouvait avoir confiance totalement, complètement et absolument, dont la sagesse était remarquable”.

Des personnes âgées et jeunes, vêtues de costumes sombres ou de jeans et de baskets, ont marché jeudi dans un flux régulier dans la salle historique, où Guy Fawkes et Charles Ier ont été jugés, où les rois et les reines ont organisé de magnifiques banquets médiévaux et où les monarques précédents se sont allongés. Etat.

Après avoir passé le cercueil, la plupart des personnes en deuil se sont arrêtées pour regarder en arrière avant de sortir par les grandes portes en chêne de la salle. Certains étaient en larmes; d’autres ont baissé la tête ou fait une révérence. L’un tomba sur un genou et souffla un baiser d’adieu.

Keith Smart, ingénieur et vétéran de l’armée britannique, a essuyé ses larmes en quittant la salle. Il avait attendu plus de 10 heures pour avoir la chance de dire au revoir.

“Tout le monde dans la foule s’est comporté de manière impeccable. Il n’y avait pas de méchanceté, tout le monde était ami. C’était fantastique », a-t-il déclaré. «Et puis, pour entrer dans cette pièce et voir ça, je me suis juste effondré à l’intérieur. Je ne me suis pas incliné – je me suis agenouillé par terre, à genoux, j’ai incliné la tête devant la reine.