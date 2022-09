Le dernier grand voyage de la reine a commencé à Balmoral hier alors qu’elle quittait son domaine bien-aimé pour la dernière fois.

Parmi ceux qui lui ont rendu hommage alors que son corbillard passait lentement, il y avait le Dr Andre Andrasovska, qui a déclaré : « Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est le départ de l’âme de la nation. C’est un événement très important. »

Le dernier grand voyage de la reine a commencé à Balmoral alors qu’elle quittait son domaine bien-aimé pour la dernière fois Crédit : AFP

Une sombre princesse royale suit le corbillard de Sa Majesté en limousine Crédit : PA

Dans son bien-aimé château de Balmoral, six des fidèles ghillies et gardes-chasse du défunt monarque avaient hissé son cercueil en chêne sur de larges épaules.

Il a ensuite été soigneusement placé dans un corbillard Mercedes à livrée noire.

Un joueur de cornemuse solitaire a joué de manière obsédante pendant que les ghillies – qui avaient accompagné la reine sur les landes de tétras et les rythmes de saumon de Balmoral – lui ont fait ses adieux.

La princesse royale, 72 ans, a assuré que la reine n’était pas seule lors de son dernier voyage.

Accompagnée de son mari, le vice-amiral Sir Timothy Laurence, la princesse Anne a suivi dans une limousine Bentley noire.

Anne regarda tristement le corbillard devant lui.

Cela vient comme…

Résolue comme toujours dans ses devoirs, elle assume un rôle central dans la période de deuil.

Une petite foule a incliné la tête en signe de révérence lorsque le corbillard est sorti des portes en fer forgé du domaine de 50 000 acres de Balmoral à 10 h 08.

Avec un hélicoptère noir qui le suivait, le cortège s’est déplacé lentement le long de l’A93, vers le village très uni de Ballater.

Là-bas, la famille royale est considérée comme voisine par les habitants de la ville et est en bons termes avec les commerçants locaux et les propriétaires d’entreprises.

Alors que la sombre procession s’approchait des bâtiments gris du village, les foules en attente ont demandé le silence aux radiodiffuseurs étrangers.

Un groupe de dignitaires des Highlands en kilt de tartan orange et vert inclina la tête.

James Anderson, président du Ballater and Crathie Community Council, a déclaré: «C’est très sombre ici. C’est comme si nous avions perdu un voisin. Je pense que Balmoral est un sanctuaire pour la famille, ils doivent vaquer à leurs occupations lorsqu’ils sont ici.

Le village est construit sur du granit et habitué aux violentes tempêtes des Highlands.

Les habitants n’affichent pas facilement leurs émotions en public.

Mais la gérante de la maison d’hôtes, Victoria Pacheco, a révélé par la suite : “Les gens pleuraient, c’était incroyable à voir. Elle signifiait tellement pour les gens de cette région.

Coincé entre des équipes de télévision néo-zélandaises et japonaises, j’ai rendu hommage en silence au passage du corbillard de la reine à 10h25.

Son cercueil était drapé du Royal Standard of Scotland.

Il était orné d’une couronne composée de ses fleurs préférées coupées du domaine Balmoral – notamment des pois de senteur, des dahlias, du phlox, de la bruyère blanche et du sapin.

Alors que le cortège passait lentement devant l’église en grès rouge de Glenmuick, les normes du drapeau de l’Union ont été abaissées à côté du mémorial en pierre blanche à ceux qui étaient tombés au cours de deux guerres mondiales.

INSTANT MOBILE

Un moment émouvant qui résonne avec signification alors que le regretté commandant en chef des forces armées britanniques est passé peu à peu.

Les adultes joignaient les mains derrière le dos et, les lèvres pincées, ils rendaient hommage en silence.

Les jeunes agrippant les drapeaux de l’Union regardaient avec émerveillement le cortège passer régulièrement devant l’église de Glenmuick où le monarque avait autrefois adoré.

Le révérend David Barr a déclaré: «C’est comme si votre mère était décédée, c’est ce genre de chagrin.

« Dans ce village, tout le monde se connaît. Tout le monde se soucie les uns des autres.

Vêtus de manteaux d’hiver et de chapeaux à pompons, le Dr Andrasovska – originaire de Slovaquie – et sa femme Lorna ont regardé avec leur fille Zofia, dix ans, et leur fils Jacob, quatre ans.

En costume traditionnel des Highlands et tenant un bâton à tête de tétras, Richard Baird a révélé: “Nous pensons que le bon endroit pour que la reine quitte ce monde était en Écosse.”

Le commandant du clan Baird a ajouté: «La famille royale considérait Balmoral comme une maison et nous avons tous apprécié de les avoir dans la région. Ils se sentaient évidemment très détendus ici.

Colin et Patricia Dunmore avaient parcouru 330 milles depuis Liverpool pour assister à la procession.

Colin, 58 ans, a révélé : « Cela nous a pris sept heures. Nous avons essayé de trouver un hôtel près d’ici, mais le plus proche que nous ayons pu trouver était à 40 miles.

“Nous avons réglé l’alarme à huit heures, mais je me suis réveillé à 5 heures du matin de toute façon et j’ai pensé qu’il valait mieux arriver tôt.”

Derrière la reine et son cortège de limousines noires solennelles se trouvaient un corbillard de rechange, une ambulance et deux véhicules remplis de personnel de sécurité masqué et de grande capacité.

ESCALADES DE CAIRNGORMS

Les véhicules ont ensuite traversé les forêts de pins et les rochers couverts de bruyère des Cairngorms.

Une légère brise soufflait des volutes de nuages ​​sur les sommets tachetés de soleil.

Ce fut une glorieuse journée des Highlands du genre que la reine chérissait depuis neuf décennies.

Le cortège a ensuite traversé Aberdeen et Dundee lors du voyage de 175 milles jusqu’au palais d’Holyroodhouse d’Édimbourg.

Des milliers de personnes se sont alignées sur les bords de route et les trottoirs pour dire au revoir.

À Banchory, la plus grande ville de Royal Deeside – à 18 miles à l’ouest d’Aberdeen – les personnes en deuil ont jeté des fleurs sur le corbillard alors qu’il traversait la rue principale.

D’autres applaudirent au passage de la queue du cortège.

Dans un autre moment émouvant, les agriculteurs de l’Aberdeenshire rural ont fourni une haie d’honneur de machines agricoles.

Une quarantaine de tracteurs et une moissonneuse-batteuse alignés dans les champs au passage du corbillard.

D’autres personnes s’étaient entassées sur des ponts autoroutiers au-dessus de la M90 pour un point de vue alors que le corbillard s’approchait d’Édimbourg.

La capitale écossaise grouillait de personnes en deuil alors qu’une garde d’honneur formée par le Royal Regiment of Scotland a accueilli le défunt monarque avec un salut royal.

La reine avait laissé ses Highlands bien-aimés derrière elle pour toujours.

Maintenant, la pompe et l’apparat plus associés à la vie royale se dérouleront en préparation des funérailles d’Elizabeth II lundi, lorsque la nation dira adieu à un géant de notre époque.

Le cercueil de la reine est recouvert du Royal Standard of Scotland alors qu’il se trouve au nord de la frontière Crédit : Getty