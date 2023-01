Les personnes en deuil affluent pour rendre hommage à Pelé (VIDEO)

Les fans se sont alignés pour faire leurs adieux au plus grand héros sportif du Brésil

Les fans de football brésiliens ont convergé vers le stade Vila Belmiro de Santos pour rendre hommage au légendaire attaquant décédé jeudi dernier à l’âge de 82 ans à la suite d’une longue bataille contre le cancer.

Des centaines de supporters ont commencé à filtrer vers le stade dans lequel Pelé a vécu certains des moments les plus emblématiques de sa carrière de footballeur tôt lundi matin pour rendre un dernier hommage à l’ancien international brésilien, qui est généralement considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire.

Pelé, né Edson Arantes do Nascimento, a captivé les fans de football au cours de sa carrière avec Santos, marquant 643 fois en seulement 659 apparitions pour le club brésilien entre 1956 et 1974, bien que certaines estimations suggèrent qu’il en a marqué beaucoup plus qui n’ont pas été officiellement enregistrés.

Il a remporté trois Coupes du Monde de la FIFA avec le Brésil, ainsi que de nombreux honneurs nationaux et individuels alors qu’il était inscrit en tant que joueur de Santos.

Un coup d’œil à l’intérieur du stade Vila Belmiro du Santos FC – à l’extérieur de São Paulo, 🇧🇷 – l’endroit où Pelé a ébloui les foules pendant près de deux décennies, et où des funérailles auront lieu aujourd’hui et demain alors que les fans, une nation et le monde se disent au revoir. 💚💛 🎥 @dw_espanol

pic.twitter.com/FcDid0cTb2 — Hommes en blazers (@MenInBlazers) 2 janvier 2023

AGORA ! O corpo do Rei Pelé acabou de chegar na Vila Belmiro para o velório. É une última vez que o melhor jogador de todos os tempos entra no estádio do Santos.pic.twitter.com/QTINGSiVip – FutebolNews (@realfutebolnews) 2 janvier 2023

Plus d’ambiance de carnaval dans la file d’attente maintenant. Les fans de Santos chantent “King Pele” et ses 1000 buts pour le club. @MiroirFootball pic.twitter.com/0JzAzoO3gI — Andy Lines (@andylines) 2 janvier 2023

Ses funérailles devaient commencer à 10 heures, heure locale, avant l’inhumation de mardi sur un site à seulement 60 mètres du stade de football.

Des feux d’artifice ont marqué sa sortie de l’hôpital Albert Einstein, où il a passé ses derniers jours, avant que sa dépouille ne soit transportée au stade Vila Belmiro sous protection policière.

“C’est un moment très triste, mais nous voyons maintenant la véritable signification de ce joueur légendaire pour notre pays», a déclaré le juge de la Cour suprême du Brésil, Gilmar Mendes, à propos du décès de Pelé.

“Mon bureau a des maillots signés par Pelé, une photo de lui en tant que gardien de but, également signée par lui. Des DVD, des photos, une grande collection de lui.”

Mendes a ajouté que la dignité et la réputation de Pelé en tant qu’humanitaire garantissaient qu’il méritait pleinement le large éventail d’hommages qu’il reçoit.

Après l’aboutissement des funérailles, le cercueil de Pelé sera transporté dans les rues de Santos avant son inhumation au cimetière Memorial Necropole Ecumenica, en bas de la rue où vit sa mère de 100 ans, Celeste Arantes.

Plusieurs dignitaires brésiliens, dont le président nouvellement élu Luiz Inacio Lula da Silva, sont attendus pour rendre hommage.

Pelé recevait un traitement pour un cancer du côlon depuis 2021, mais son état s’est aggravé en novembre et il est décédé la semaine dernière des suites d’une défaillance multiviscérale.