Les personnes «égoïstes» qui refusent le vaccin seront exclues des événements, déclare Michael Gove

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a qualifié ceux qui refusent un vaccin Covid d’«égoïstes» et a insisté sur le fait qu’ils risquaient d’être exclus des événements de masse.

Le gouvernement de Boris Johnson envisage l’utilisation de passeports vaccinaux pour les grands événements tels que les matchs de football – après avoir déjà annoncé qu’ils seront nécessaires pour les boîtes de nuit et autres espaces surpeuplés en Angleterre à partir de fin septembre.

M. Gove a risqué la colère des députés conservateurs fermement opposés à l’utilisation obligatoire de « passeports » de vaccins en avertissant ceux qui refusent de se faire piquer qu’ils pourraient ne pas être en mesure d’accéder aux événements de masse.

« En fin de compte, si vous pouvez être vacciné et que vous refusez de le faire, c’est un acte égoïste », a déclaré M. Gove lors d’une visite au Lighthouse Lab de Glasgow. « Vous mettez la santé et la vie d’autres personnes en danger – vous devriez vous faire vacciner. »

Lorsqu’on lui a demandé si le refus de se faire piquer devrait empêcher la participation à certains événements de masse, le ministre du Cabinet Office a déclaré: «Cela dépend de la partie du Royaume-Uni dans laquelle vous vous trouvez et de la nature de l’événement.

«Mais si vous refusez délibérément de vous faire vacciner et que certains lieux et certains événements nécessitent un certain niveau de sécurité, les conditions dans lesquelles vous pourrez entrer dans ces lieux … ces événements vous seront interdits. «

Suggérant qu’une certaine forme de certification Covid obligatoire était nécessaire, M. Gove a poussé à la coopération à travers le Royaume-Uni – mais a souligné qu’il appartiendrait aux administrations décentralisées de prendre leurs décisions en la matière.

« Je pense que plus nous collaborons sur ce sujet, mieux c’est », a-t-il déclaré. « Le gouvernement écossais décidera lui-même de la forme de certification du statut Covid qu’il juge appropriée.

«Nous avons bien travaillé avec le gouvernement écossais jusqu’à présent, mais je pense que les gens s’attendraient à ce qu’il y ait, de la même manière que nous avons le même accès aux services du NHS à travers le Royaume-Uni, le même accès à la certification, que serait l’idéal, mais c’est au gouvernement écossais de décider.

Le député conservateur influent Steve Baker a déclaré que la question des passeports pour les vaccins pourrait provoquer une rupture majeure au sein du parti, à la suite d’informations selon lesquelles le gouvernement envisageait un plan qui obligerait les étudiants en Angleterre à subir un double coup avant de retourner dans les universités.

« C’est une proposition scandaleuse, et qui ne semble pas susceptible de faire du bien », a déclaré M. Baker, vice-président du Covid Research Group (CRG). Le soleil.

« Je pense que le gouvernement court un terrible danger de scission irrémédiable du Parti conservateur, après tout ce que nous avons vécu avec le Brexit. »

Un groupe de plus de 40 députés conservateurs a signé une certification de statut Big Brother Watch against Covid refusant aux individus «l’accès aux services généraux, aux entreprises ou aux emplois». Des dizaines de députés travaillistes et libéraux ont également signé la déclaration.

Mais M. Gove a rejeté l’idée d’une scission des conservateurs sur la question. « Nous allons faire ce qui est juste pour la santé publique.

« Je pense que la certification Covid dans certains lieux limités et pour certains événements limités est un moyen de rendre les gens plus sûrs et de donner plus de liberté à plus d’entre nous », a-t-il ajouté.