La recherche montre comment les aliments que nous mangeons peuvent améliorer la structure, le fonctionnement et la cognition du cerveau chez les personnes âgées.

LINCOLN, Neb. — À mesure que nous vieillissons, il n’est pas rare de connaître un certain degré de déclin cognitif – une réalité frustrante pour de nombreuses personnes âgées. Mais et s’il existait un moyen de ralentir, voire de prévenir, cette détérioration cérébrale liée à l’âge ? De nouvelles recherches passionnantes dans le domaine émergent des neurosciences cognitives nutritionnelles suggèrent que la réponse pourrait résider dans les aliments que nous mangeons.

L’étude, publiée dans Vieillissement naturel, identifie un ensemble spécifique de nutriments qui semblent favoriser un « vieillissement sain du cerveau ». En étudiant le régime alimentaire, les capacités cognitives et les scintigraphies cérébrales de 100 personnes âgées, les chercheurs ont découvert que celles ayant des niveaux plus élevés de certains nutriments clés dans leur sang présentaient des volumes cérébraux plus importants, une meilleure intégrité de la substance blanche, une organisation plus efficace du réseau cérébral et des performances supérieures. sur des tests d’intelligence et de mémoire.

Alors, quels sont exactement ces nutriments qui stimulent le cerveau ? Le profil nutritionnel lié à un vieillissement cérébral plus sain comprenait des niveaux plus élevés d’acides gras monoinsaturés et polyinsaturés spécifiques, de vitamines liposolubles et de composés apparentés aux vitamines (vitamine E et choline) et d’antioxydants appelés caroténoïdes (lutéine et zéaxanthine). Bien que ces nutriments aient déjà été associés à la santé du cerveau, cette étude est l’une des premières à examiner leur impact collectif à l’aide de plusieurs techniques sophistiquées d’imagerie cérébrale, fournissant ainsi une image plus complète. Il est intéressant de noter que l’équipe a constaté que ce profil nutritionnel correspondait fortement aux aliments contenus dans le diète méditerranéenne.

« Nous avons étudié des biomarqueurs nutritionnels spécifiques, tels que les profils d’acides gras, connus en science nutritionnelle pour leurs bienfaits potentiels sur la santé. Cela concorde avec le vaste corpus de recherches dans le domaine démontrant les effets positifs sur la santé du régime méditerranéen, qui met l’accent sur les aliments riches en ces nutriments bénéfiques », déclare Aron Barbey, directeur du Centre pour le cerveau, la biologie et le comportement à l’Université de Nebraska-Lincoln, dans un communiqué de presse. « La présente étude identifie des modèles particuliers de biomarqueurs nutritionnels qui sont prometteurs et qui ont des associations favorables avec les mesures des performances cognitives et de la santé cérébrale. »

Pour comprendre pourquoi cette combinaison de nutriments est si puissante, décomposons les rôles de ces nutriments dans le cerveau. Les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, comme ceux que l’on trouve dans le poisson, les noix et les huiles végétales, sont essentiels au maintien de l’intégrité structurelle des cellules cérébrales et à la facilitation de la communication entre les neurones. Ils aident également à combattre l’inflammation, associée aux troubles cognitifs liés à l’âge et aux maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.

La vitamine E, abondante dans les noix, les graines et les légumes-feuilles, est un puissant antioxydant qui protège les cellules du cerveau du stress oxydatif – une sorte d’usure cellulaire qui s’accumule avec l’âge. La choline, présente dans les œufs, la viande et les légumes crucifères, est essentielle à la production d’acétylcholine (un neurotransmetteur essentiel à la mémoire) et au maintien de l’intégrité structurelle des membranes des cellules cérébrales.

La lutéine et la zéaxanthine, les caroténoïdes mis en évidence dans l’étude, se trouvent principalement dans les légumes verts à feuilles comme les épinards et le chou frisé. Ces composés s’accumulent dans le cerveau et agissent comme de puissants antioxydants, protégeant les cellules cérébrales des radicaux libres nocifs. Des recherches antérieures ont établi un lien entre des niveaux plus élevés de lutéine et de zéaxanthine et une meilleure mémoire, vitesse de traitement et fonction exécutive chez les personnes âgées.

Fait intéressant, les chercheurs ont découvert que les participants à l’étude se regroupaient naturellement en deux groupes distincts en fonction de leur santé cérébrale : ceux présentant des changements cérébraux adaptés à leur âge (le groupe « vieillissement retardé ») et ceux présentant une détérioration cérébrale plus prononcée (le groupe « vieillissement accéléré »). . Remarquablement, le groupe de vieillissement retardé avait non seulement des taux sanguins plus élevés de nutriments clés, mais a également surpassé ses homologues de vieillissement accéléré aux tests d’intelligence, de mémoire et de fonction exécutive.

De plus, les chercheurs ont calculé « l’âge cérébral » de chaque participant à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique entraînés sur leurs scanners cérébraux. Incroyablement, les membres du groupe de vieillissement retardé avaient un cerveau qui semblait plus jeune que ce que leur âge chronologique le suggérerait. Cette découverte souligne le potentiel de la nutrition non seulement à maintenir, mais potentiellement même à inverser certains aspects du vieillissement cérébral.

Les principaux auteurs de l’étude soulignent que leur profil nutritionnel n’est pas censé être une prescription définitive mais plutôt un point de départ pour développer des régimes alimentaires ciblés « sains pour le cerveau ». Ils soulignent l’importance d’obtenir ces nutriments à partir d’aliments entiers plutôt que de suppléments, car les interactions complexes entre les nutriments sous leur forme naturelle pourraient être la clé de leurs effets bénéfiques.

Bien que cette étude représente un pas en avant passionnant dans notre compréhension du rôle de la nutrition dans la santé cérébrale, les auteurs reconnaissent certaines limites. La conception transversale de l’étude signifie que la causalité ne peut pas être établie de manière définitive – c’est-à-dire que nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que le profil nutritionnel a directement causé les différences cérébrales et cognitives observées. De plus, l’échantillon de l’étude était relativement petit et homogène (principalement blanc et bien instruit), des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour déterminer si ces résultats s’appliquent à des populations plus diversifiées.

Néanmoins, cette étude fournit des preuves irréfutables que la nutrition est un facteur essentiel dans l’évolution du vieillissement cérébral. En adoptant des habitudes alimentaires riches en ces nutriments neuroprotecteurs, les personnes âgées pourraient être en mesure de préserver leurs facultés cognitives jusqu’à un âge avancé. Les recherches futures, y compris les essais contrôlés randomisés, aideront à affiner notre compréhension de la « neuronutrition » optimale pour un vieillissement cérébral sain.

En attendant, il n’y a aucun mal à ajouter plus de poisson gras, de légumes-feuilles, de noix et d’œufs dans nos assiettes. Non seulement nous nourrissons peut-être un cerveau en meilleure santé, mais ces aliments riches en nutriments confèrent de nombreux autres avantages pour la santé, allant de la santé cardiaque à la longévité. Comme le dit le vieil adage : « Vous êtes ce que vous mangez » – et lorsqu’il s’agit du cerveau vieillissant, cela peut être particulièrement vrai. En faisant des choix alimentaires intelligents, nous pourrons peut-être garder notre esprit vif, nos souvenirs vifs et nos capacités cognitives en activité pendant des années.

Le rédacteur en chef de StudyFinds, Steve Fink, a contribué à ce rapport.