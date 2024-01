Les personnes déprimées ont tendance à éviter de ressentir des émotions positives, selon une étude

Deux études menées en Israël ont montré que les individus souffrant d’un trouble dépressif majeur sont plus enclins à se distraire des émotions positives en réponse à des stimuli agréables que les individus en bonne santé. Ce comportement réduit effectivement la durée de leurs expériences émotionnelles agréables. La recherche a été publiée dans le Journal de psychopathologie et de science clinique.

La dépression ou trouble dépressif majeur (TDM) est un problème de santé mentale grave caractérisé par des sentiments persistants et intenses de tristesse, de désespoir et un manque d’intérêt ou de plaisir pour les activités. Les personnes atteintes d’un trouble dépressif majeur subissent souvent des déficiences importantes dans leur vie quotidienne, affectant leur travail, leurs relations et leur bien-être général. Les symptômes peuvent également inclure des changements dans l’appétit et le sommeil, de la fatigue, des difficultés de concentration, des sentiments d’inutilité ou de culpabilité et, dans les cas graves, des pensées de mort ou de suicide.

Un précurseur important de la dépression, mais aussi son symptôme, est la rumination, en particulier la rumination négative. La rumination est un processus cognitif qui consiste à penser de manière répétée aux mêmes pensées, qui sont souvent tristes ou sombres. La rumination négative peut entraîner une détérioration de l’humeur, une augmentation de l’anxiété et un risque accru de développer des troubles de santé mentale comme la dépression, car elle implique de s’attarder sur des problèmes ou des sentiments négatifs. La rumination peut aussi être positive, lorsqu’elle est empreinte d’émotions positives. Une telle rumination peut être constructive et conduire à la résolution de problèmes ou à une compréhension plus profonde de ses émotions et de ses expériences.

Des études indiquent que les individus déprimés sont plus susceptibles que les individus en bonne santé d’utiliser des stratégies de régulation des émotions qui diminuent les émotions agréables et augmentent les émotions désagréables. Ils ont tendance à détourner leur attention des sujets agréables vers les sujets négatifs. La rumination sur des sujets spécifiques est une stratégie importante qui peut être utilisée pour réguler les émotions ressenties.

Dans deux études, Yael Millgram et ses collègues ont cherché à étudier comment les individus en bonne santé et ceux souffrant de dépression diffèrent dans leurs choix actifs de pensées en réponse à des stimuli agréables et désagréables. Ils ont émis l’hypothèse que les personnes souffrant de dépression sont plus susceptibles de se distraire des souvenirs agréables et de ruminer les souvenirs désagréables.

La première étude incluait 38 étudiants diagnostiqués avec un trouble dépressif majeur et 39 témoins sains, tous issus de l’Université hébraïque d’Israël. Les chercheurs ont identifié des participants potentiels auprès d’un grand groupe d’étudiants et ont confirmé les diagnostics de trouble dépressif majeur grâce à des procédures cliniques.

Ces chercheurs ont formé les étudiants participants à utiliser la rumination (« Pensez à votre réaction émotionnelle initiale à l’événement et à ce qui vous a fait ressentir cela et répétez-la encore et encore dans votre esprit. N’essayez pas de modifier le sens initial de l’événement ») et distraction (« Pensez à quelque chose de neutre et sans rapport avec l’événement. Concentrez-vous sur les détails de l’événement neutre et répétez-les dans votre esprit. Ne pensez pas à l’événement original ») pour réguler leurs émotions face à un événement.

Les chercheurs ont ensuite demandé aux participants de se souvenir d’un événement agréable (par exemple, « un cas où vous vous êtes senti désiré et aimé ») ou désagréable (par exemple, « un cas où vous vous êtes senti seul ») survenu au cours des six derniers mois. Après avoir réfléchi à leurs sentiments actuels, les participants ont choisi entre la rumination et la distraction en réponse au souvenir, à l’aide d’un appareil électronique. Ils avaient une minute pour appliquer la stratégie choisie, suivie d’une autre évaluation de leurs ressentis. Ce processus a été répété deux fois : une fois avec les participants choisissant spontanément entre la rumination et la distraction, et une fois avec des instructions pour choisir la stratégie qui, selon eux, améliorerait leur humeur.

L’objectif de la deuxième étude était de vérifier si les individus déprimés sont plus susceptibles que les témoins en bonne santé de se distraire des émotions agréables de leur vie quotidienne. Elle a impliqué 61 étudiants souffrant de trouble dépressif majeur et 62 témoins sains. Cette étude d’évaluation écologique momentanée demandait aux participants de rendre compte quatre fois par jour de leur humeur actuelle, de leur humeur au cours des deux dernières heures, ainsi que de leur utilisation des distractions et de la rumination pendant cette période. Ils ont également fait état de leur désir de se sentir heureux, calmes, tristes ou anxieux au cours des deux dernières heures. La phase de collecte des données a duré dix jours.

Les résultats de la première étude ont indiqué que les personnes souffrant de dépression étaient plus susceptibles de choisir la distraction plutôt que la rumination en réponse à des souvenirs agréables, par rapport aux témoins sains. Cependant, il n’y avait aucune différence significative dans leurs réponses aux souvenirs négatifs. Lorsqu’on leur a demandé de choisir une stratégie qui, selon eux, les aiderait à se sentir mieux, aucune différence n’a été observée entre les deux groupes.

Dans la deuxième étude, les personnes souffrant de dépression ont déclaré utiliser la distraction plus fréquemment que les témoins sains pour éviter les émotions agréables. Cependant, les deux groupes ont utilisé la rumination positive de la même manière. Il est intéressant de noter que les participants souffrant de dépression se distrayaient également davantage des émotions désagréables, mais se livraient davantage à des ruminations négatives que les témoins.

Compte tenu de leur motivation pour des émotions spécifiques, les personnes souffrant de dépression ont montré une plus grande propension à ressentir des émotions négatives comme la tristesse et l’anxiété dans leur vie quotidienne. Cependant, il n’y avait pas de différence significative entre les deux groupes quant à leur motivation à ressentir des émotions positives.

« Dans l’étude 1, les individus déprimés étaient plus susceptibles que les témoins de choisir la distraction (plutôt que la rumination positive) en réponse à des souvenirs agréables, ce qui entraînait une diminution de l’affect agréable et une augmentation de l’affect désagréable. Alors que les individus en bonne santé préféraient la rumination positive à la distraction en réponse à des souvenirs agréables, reflétant des préférences pro-hédoniques, les individus déprimés étaient agnostiques », ont conclu les auteurs de l’étude.

« Ce modèle de régulation des émotions était également évident dans la vie quotidienne (étude 2), car les individus déprimés étaient plus susceptibles que les témoins de se distraire des émotions agréables (mais étaient tout aussi susceptibles de les ruminer). Ces résultats suggèrent que la distraction des émotions agréables peut caractériser la dépression et qu’au moins dans certains cas, les personnes déprimées choisissent activement d’y recourir.

L’étude met en lumière d’importants mécanismes psychologiques découverts dans la dépression. Il convient toutefois de noter que tous les participants étaient des étudiants. Les résultats sur d’autres groupes démographiques et d’âge pourraient ne pas être les mêmes.

Le papier, “Choisir d’éviter le positif ? Choix de stratégie de régulation des émotions dans la dépression», a été rédigé par Yael Millgram, Shir Mizrahi Lakan, Jutta Joormann, mor Nahum, Orly Shimony et Maya Tamir.