Les personnes déprimées errent dans leur esprit deux fois plus souvent, selon une étude

Une nouvelle étude a révélé que les personnes souffrant de trouble dépressif majeur déclarent errer deux fois plus souvent que les adultes en bonne santé. Ces individus considéraient leur esprit vagabond comme plus négatif. L’errance mentale était plus fréquente chez les personnes déprimées qui déclaraient ressentir des humeurs plus négatives et moins positives. La recherche a été publiée dans le Journal des troubles affectifs.

L’errance mentale est le déplacement spontané de l’attention d’une tâche actuelle ou d’un environnement externe vers des pensées internes ou des rêveries. Cela se produit généralement lorsque les gens se livrent à des activités routinières ou peu exigeantes. Au cours de l’errance mentale, les gens réfléchissent à leur passé, à leur futur ou à des sujets sans rapport. L’errance mentale peut favoriser la créativité et la résolution de problèmes, mais l’errance mentale fréquente ou excessive a été associée à des résultats négatifs, notamment la rumination et une mauvaise régulation émotionnelle.

Chez les personnes souffrant de dépression, l’errance mentale a tendance à se concentrer sur des pensées négatives, des regrets ou des inquiétudes, contribuant ainsi à une mauvaise humeur persistante et à un sentiment de désespoir. Des études suggèrent que les personnes souffrant de dépression subissent des errances mentales plus fréquentes et incontrôlables, ce qui peut exacerber les symptômes. Cette tendance à ruminer augmente la charge cognitive et interfère avec la concentration et la productivité.

L’auteur de l’étude, Matthew S. Welhaf, et ses collègues visaient à mieux comprendre la fréquence de l’errance mentale chez les individus souffrant de trouble dépressif majeur dans la vie quotidienne par rapport aux individus en bonne santé. Ils visaient également à explorer le contenu de l’errance mentale. Contrairement à la plupart des études précédentes qui reposaient sur des échelles et des évaluations formelles, cette étude a appliqué un plan d’échantillonnage d’expériences, demandant aux participants de rapporter leurs expériences plusieurs fois par jour.

Les auteurs ont émis l’hypothèse que les personnes souffrant d’un trouble dépressif majeur erraient plus fréquemment dans leur esprit, se concentrant davantage sur le passé. De plus, ils s’attendaient à ce que la fréquence de l’errance mentale soit associée à des humeurs négatives.

Les participants à l’étude comprenaient 106 adultes, tous de langue maternelle anglaise et âgés de moins de 40 ans. Cinquante-trois étaient des témoins en bonne santé sans antécédents de troubles de santé mentale, et les 53 autres avaient reçu un diagnostic de trouble dépressif majeur. Les participants souffrant d’un trouble dépressif majeur étaient légèrement plus âgés, avec un âge moyen de 28 ans, contre 25 ans parmi les participants en bonne santé. Environ 70 % des participants des deux groupes étaient des femmes.

Les auteurs de l’étude ont fourni aux participants un appareil électronique portable sur lequel l’Experience Sampling Program 4.0 est installé. Pendant 7 à 8 jours, les participants ont été invités au hasard huit fois par jour (entre 10h00 et 22h00) à rendre compte de leurs expériences actuelles, pour un maximum de 56 invites tout au long de la période. En moyenne, les participants ont répondu entre 43 et 44 questions, avec des nombres similaires dans les deux groupes.

Les invites demandaient aux participants d’indiquer s’ils étaient en train d’errer dans leur esprit au moment de l’invite (« Au moment du bip, mon esprit s’était égaré vers autre chose que ce que je faisais »), leurs émotions positives et négatives (« Je me sens heureux/excité/alerte/actif en ce moment » et « Je me sens triste/anxieux/en colère/frustré/honte/dégoûté/coupable en ce moment »), et pour effectuer une évaluation abrégée de la rumination (basée sur l’échelle de réponse ruminative).

Les résultats ont montré que les participants souffrant d’un trouble dépressif majeur ont déclaré avoir l’esprit errant deux fois plus souvent que les témoins sains. Ces personnes ont signalé une errance mentale dans 37 % des invites, contre seulement 17 % pour les témoins sains. Les différences dans la fréquence de vagabondage mental parmi les individus souffrant d’un trouble dépressif majeur étaient beaucoup plus importantes que parmi les témoins sains.

Cependant, il n’y avait aucune différence entre les groupes dans l’orientation temporelle de leur esprit errant : les participants en bonne santé pensaient au passé aussi souvent que les individus déprimés au cours de ces expériences.

L’errance mentale chez les personnes souffrant d’un trouble dépressif majeur avait également un ton négatif beaucoup plus fréquemment. Ces individus ont rapporté que leur esprit errant avait une valence négative (ton émotionnel négatif) dans 42 % des cas, contre seulement 10 % chez les participants en bonne santé. L’esprit des individus déprimés s’égare plus souvent lorsqu’ils ressentent une humeur négative plus élevée et une humeur positive plus faible, mais cette association entre l’humeur et l’errance mentale était absente chez les individus en bonne santé.

L’errance mentale actuelle prédisait les futurs niveaux d’humeur positive chez les individus déprimés, mais pas chez les participants en bonne santé. En revanche, l’humeur actuelle, qu’elle soit négative ou positive, ne prédit pas l’errance mentale future. Cela peut indiquer que l’errance mentale affecte l’humeur, en particulier l’humeur positive, plutôt que l’inverse.

« Les personnes atteintes de TDM [major depressive disorder] déclarent fréquemment se livrer à une errance mentale dans la vie quotidienne, et cela semble être associé à l’affect. L’errance mentale peut avoir des effets inadaptés sur le TDM et pourrait servir de cible d’intervention », ont conclu les auteurs de l’étude.

L’étude met en lumière les expériences d’errance mentale liées à la dépression. Cependant, l’étude s’est concentrée uniquement sur certains aspects des errances mentales et des pensées sans rapport avec la tâche. Ils n’ont pas demandé dans quelle mesure les pensées des participants étaient libres à ce moment-là. Par conséquent, on ne sait toujours pas si ces errances mentales sont involontaires ou non. De plus, les participants à l’étude étaient tous des adultes relativement jeunes. Les résultats sur les groupes plus âgés peuvent ne pas être identiques.

Le journal, « L’errance mentale dans la vie quotidienne chez les individus déprimés : une étude par échantillonnage d’expériences,» a été rédigé par Matthew S. Welhaf, Jutta Mata, Susanne M. Jaeggi, Martin Buschkuehl, John Jonides, Ian H. Gotlib et Renee J. Thompson.