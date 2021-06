Les personnes décédées de la grippe et de la pneumonie en Angleterre et au Pays de Galles dix FOIS celles tuées par Covid, révèlent les chiffres de l’ONS

LE nombre de personnes décédées de la grippe et de la pneumonie en Angleterre et au Pays de Galles est désormais dix fois plus élevé que le nombre de personnes décédées de Covid, selon les chiffres.

Les dernières données hebdomadaires sur les décès de l’Office for National Statistics (ONS) montrent que Covid a été mentionné sur 84 certificats de décès au cours de la semaine se terminant le 11 juin tandis que 1 163 décès concernaient la grippe et la pneumonie.

Plus de personnes meurent maintenant de grippe et de pneumonie que Covid Crédit : LNP

Le nombre de décès de Covid enregistrés dans la dernière mise à jour est en baisse de 14% au cours de la semaine se terminant le 4 juin, lorsque 98 décès ont été enregistrés.

Et les décès dus au virus ne représentent désormais que 0,8 % de tous les décès, contre 1,3 % la semaine précédente.

Dans la dernière mise à jour hebdomadaire, seuls 66 décès avaient été répertoriés comme cause principale de Covid, contre 292 pour la grippe et la pneumonie.

Et les chiffres de la grippe et de la pneumonie sont encore bien inférieurs à ce à quoi on pourrait s’attendre à cette période de l’année.

La moyenne quinquennale des décès dus à la grippe et à la pneumonie au cours de la même semaine est de 1 704.

Kevin McConway, professeur émérite de statistiques appliquées à l’Open University, a déclaré: « L’excellente nouvelle de ce bulletin est que le nombre de décès impliquant Covid-19 a en fait à nouveau diminué », rapporte le Telegraph.

Nombre de décès enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles jusqu’en juin 2021 Crédit : ONS

« Les chiffres sont en baisse dans la plupart des tranches d’âge et dans la plupart des régions, en comparant la dernière semaine à la semaine précédente ou à la semaine précédente.

« Les décès impliquant Covid-19 ne représentaient que huit décès sur mille au total au cours de la semaine la plus récente.

« Ce n’est pas une bonne nouvelle que le nombre d’infections augmente, même s’il est un peu encourageant que l’augmentation des cas n’ait pas encore entraîné d’augmentation substantielle des décès impliquant Covid et, à en juger par ces chiffres de l’ONS, si quoi que ce soit il y a un diminution des décès. »

Cela survient alors que le nombre de patients hospitalisés avec Covid-19 au Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau depuis près de deux mois.

Au total, 1 378 patients étaient hospitalisés le 20 juin, selon les derniers chiffres du gouvernement.

Ce chiffre est en hausse de 21% par rapport à la semaine précédente et est le plus élevé depuis le 29 avril.

Il est également en hausse de 58% par rapport aux 870 patients enregistrés le 27 mai, ce qui était le nombre le plus bas depuis la deuxième vague du virus.

Les chiffres restent cependant bien en deçà de ceux enregistrés au pic de la deuxième vague.

S’adressant à l’émission Today de Radio 4 mardi matin – avant l’annonce des derniers chiffres sur les patients hospitalisés et les cas – le secrétaire à la Santé Matt Hancock a déclaré que les données « semblaient encourageantes » pour le 19 juillet, lorsque les restrictions sur les coronavirus devraient être encore assouplies en Angleterre.

« Nous surveillerons avec vigilance et nous examinerons les données, notamment en début de semaine prochaine », a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, 11 625 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés sur le tableau de bord des coronavirus du gouvernement, portant le nombre total d’infections depuis le début de la pandémie à 4 651 988 en Grande-Bretagne.

Il s’agit de la plus forte augmentation quotidienne depuis le 19 février, date à laquelle 12 027 nouveaux cas ont été signalés.

Les décès quotidiens de Covid ont augmenté de 27 au Royaume-Uni aujourd’hui, portant le nombre total de victimes de Covid à 128 008.