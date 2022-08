Les personnes de même poids peuvent sembler différentes en fonction de ces facteurs

Cette histoire fait partie La santé en chiffresla plongée profonde de Crumpe dans la façon dont nous quantifions la santé.

L’échelle était considérée comme le Saint Graal pour déterminer votre état de santé le plus longtemps possible. Grâce à des recherches et à une compréhension approfondies, nous savons que l’échelle ne tient pas compte de la de nombreux facteurs qui peuvent influencer notre poids. Cela signifie que le poids n’est pas toujours le meilleur indicateur de la santé.

Ce qui rend les choses plus complexes, c’est lorsque vous rencontrez quelqu’un qui a le même poids, la même taille et le même sexe, mais qui a l’air complètement différent de vous. Le poids est bien plus que ce que vous indique la balance, et il existe de meilleures façons d’interpréter votre santé au lieu de vous fier à un nombre spécifique. J’ai parlé avec Amelia Ti, diététiste et éducatrice en diabète, pour aider à décomposer les facteurs uniques qui influencent le poids, ainsi qu’une approche plus saine que nous pouvons adopter pour le comprendre.

Qu’est-ce qui détermine votre poids ?



Getty Images/ Hiraman



Tout d’abord, il est important de comprendre les nombreux facteurs qui influent sur le poids. Ces facteurs comprennent la génétique, les niveaux d’hormones, les niveaux de stress et de sommeil, les humeurs, les traumatismes, les médicaments que vous prenez et les problèmes de santé.

“Notre poids ne se limite pas aux calories consommées par rapport aux calories brûlées”, a déclaré Ti. Elle a dit que le nombre sur la balance n’est pas un indicateur fiable de la santé, car notre poids est influencé par divers détails. En fait, de nombreux facteurs qui déterminent notre poids, tels que l’environnement, la génétique, l’âge et le sexe, échappent à notre contrôle – ils ont été définis avant notre naissance ou sont incontournables.

La même chose peut être dite lorsque les gens suivent un régime et visent à se fixer un objectif de poids déterminé par la balance. “Le poids n’est pas un comportement, donc le nombre sur la balance ne peut pas être contrôlé directement”, a-t-elle déclaré. Fixer un objectif de poids spécifique n’est ni réaliste ni durable, car cela implique que nous pouvons contrôler notre poids par la volonté. Dans le même ordre d’idées, Ti a souligné que suivre un régime pour perdre du poids ou modifier la forme, la taille ou la composition de son corps est pas efficace à long terme et se traduit généralement par reprise de poids et cyclisme. Il existe des exceptions, mais nous savons que de nombreux régimes échouent.

Ensuite, il y a la théorie du point de consigne, qui implique que nous avons tous un poids naturel que notre corps préfère maintenir. L’idée est que notre corps ajuste périodiquement notre apport alimentaire (comme manger plus ou moins) et notre dépense énergétique pour le maintenir équilibré. Bien que le concept fasse encore débat, des études ont montré qu’il pourrait y avoir quelques vérité à un contrôle biologique du poids corporel à un point de consigne. Cependant, le poids est plus complexe que cela, il n’est donc pas entièrement prouvé.

Même poids, composition corporelle différente

Getty Images/FatCaméra



Qu’en est-il des circonstances où vous vous retrouvez avec le même poids qu’il y a un an, mais vous remarquez que vos vêtements sont un peu plus serrés (ou plus lâches) ? “Vos vêtements peuvent être ajustés différemment même lorsque votre poids est resté le même en raison de changements dans la masse corporelle maigre”, a déclaré Ti. La coupe de vos vêtements peut également varier au jour le jour en raison des fluctuations de poids causées par ballonnement ou rétention d’eau.

De même, vous pourriez vous comparer à d’autres qui ont la même taille et le même poids, mais qui semblent différents de vous. Par exemple, sur TikTok, des femmes partagent des photos d’elles-mêmes et étiqueter leur poids exact pour célébrer la diversité corporelle. Bien que cela puisse sembler inoffensif, cette tendance pourrait facilement déclencher une personne ayant des antécédents de troubles de l’alimentation ou de problèmes d’image corporelle.

“Les intentions de cette tendance TikTok sont bonnes, mais elle met toujours l’accent sur l’apparence, comme la taille et la forme du corps, ce qui peut amener les gens à avoir des attentes irréalistes, à devenir trop critiques et à accroître la honte et l’insatisfaction corporelles”, a déclaré Ti, ajoutant: “Il est important de comprendre que vous pouvez peser le même poids que quelqu’un d’autre, mais avoir l’air différent parce que chaque individu a son propre schéma génétique.”

La génétique détermine où exactement notre corps porte notre poids. Plus, la composition corporelle joue également un rôle majeur. La composition corporelle fait référence au rapport entre la graisse corporelle et les muscles, les os, les ligaments, les organes et les autres tissus. Encore une fois, cela varie d’une personne à l’autre et peut changer avec le temps, en fonction de nombreux facteurs différents.

Un autre aspect dont Ti a dit que nous devrions être conscients est que nous ne pouvons pas faire d’hypothèses sur la santé physique ou mentale, le régime alimentaire, l’activité ou la relation avec la nourriture d’une personne simplement en observant son apparence.

IMC et poids



Getty Images/Tim Robberts



Habituellement, lorsque le sujet du poids est abordé, l’indice de masse corporelle est également abordé.

L’IMC est un outil de dépistage qui mesure votre poids et votre taille pour estimer votre graisse corporelle, puis vous classe en sous-poids, en poids santé ou en surpoids. Mais pour les individus, l’IMC est pas un bon indicateur de santé. “L’IMC a été créé par un statisticien sur la base d’une population d’hommes blancs européens – et non d’un échantillon représentatif de diverses populations – et était destiné à être utilisé comme un outil de dépistage, et non comme un outil de diagnostic”, a déclaré Ti.

De plus, l’IMC n’a jamais été destiné à être utilisé pour évaluer la santé d’un individu et ne tient pas compte du sexe, de l’âge, de la corpulence ou de la composition corporelle. “L’utilisation continue de l’IMC contribue davantage à la stigmatisation du poids dans les soins de santé”, a averti Ti, ajoutant que même si le système de santé ne s’éloignera probablement pas du concept, nous pouvons éviter de compter sur l’IMC comme seul indicateur de notre santé parce que ça ne raconte pas toute l’histoire.

Quand le poids compte

Getty Images/JGI/Jamie Grill



Il serait négligent de dire que le poids n’a jamais d’importance. Dans certaines circonstances, il est important de surveiller votre poids. Par exemple, l’observation de votre poids pendant la grossesse est nécessaire pour vous assurer que vous prenez la bonne quantité de poids pour une gestation en bonne santé.

Le poids peut également avoir de l’importance si vous souffrez d’une maladie cardiaque connue. Ti a déclaré que les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque congestive doivent surveiller leur poids de près car l’accumulation de liquide dans le corps provoque des fluctuations de poids et des changements qui se produisent à la suite de la maladie elle-même.

De plus, vous devez être conscient de votre poids si vous souffrez d’un problème de santé, tel que le diabète, qui nécessite une dose de médicament spécifique. Votre médecin déterminera votre posologie en fonction de votre poids pour s’assurer que la bonne quantité vous est prescrite.

Si vous avez un bon état de santé, Ti a suggéré que vous mettiez moins l’accent sur le fait d’avoir un poids spécifique. “En fin de compte, l’accent devrait être mis sur l’amélioration de votre santé grâce à des changements dans vos comportements, vos habitudes, vos pensées et la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée”, a-t-elle déclaré. Les améliorations de l’humeur, du sommeil, de l’énergie et de la force feront une plus grande différence que ce que l’échelle vous indique le matin.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.