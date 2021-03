NEW YORK (AP) – Il y a un an, la vie d’Elvia Banuelos s’améliorait. La mère de 39 ans de deux jeunes enfants a déclaré qu’elle se sentait confiante quant à un nouveau poste de direction au US Census Bureau – elle gagnerait de l’argent pour compléter la pension alimentaire qu’elle reçoit pour garder ses enfants en bonne santé, heureux et à la garderie. .

Mais lorsque le coronavirus a été déclaré pandémie mondiale en mars dernier, forçant des centaines de millions de personnes à un verrouillage strict, les perspectives de Banuelos ont changé. Le nouvel emploi a échoué, les paiements de pension alimentaire pour enfants ont cessé en raison d’une perte d’emploi et elle est devenue une mère au foyer lorsque les garderies ont été fermées.

«La seule chose que je pouvais faire était de payer mon loyer, donc tout le reste était difficile», a déclaré Banuelos, d’Orland, en Californie.

Des millions d’Américains ont subi un bilan dévastateur au cours de la pandémie de coronavirus qui dure depuis un an, allant d’êtres chers perdus à des emplois perdus. Plus de 530 000 personnes sont décédées aux États-Unis. Ces pertes n’ont pas touché tous les Américains de la même manière, les communautés de couleur étant particulièrement touchées à la fois par le virus et les retombées économiques.

Un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research montre que par rapport aux Américains blancs, les Américains noirs et hispaniques sont plus susceptibles d’avoir subi des pertes d’emploi et d’autres revenus pendant la pandémie, et ceux qui ont perdu un revenu sont plus susceptibles de se sont retrouvés dans de profonds trous financiers.

Cela s’ajoute au fait que les Américains noirs et hispaniques sont plus susceptibles que les Américains blancs de dire qu’ils sont proches d’une personne décédée du COVID-19 et moins susceptibles d’avoir reçu une vaccination. La pandémie a tué des Américains noirs et hispaniques à des taux disproportionnés par rapport à leur population aux États-Unis, selon les dernières données des Centers for Disease Control and Prevention.

Banuelos, qui s’identifie comme Latina, a déclaré que la disparité dans les expériences de pandémie entre «la classe supérieure et les gens qui sont dans une situation plus serrée» est devenue très claire pour elle au début de la pandémie. Même après deux séries de contrôles fédéraux de relance directe, elle a estimé qu’elle était plus en retard que les Américains aisés.

Le soulagement «n’a pas duré si longtemps», a déclaré Banuelos.

Dans l’ensemble, 62% des Américains d’origine hispanique et 54% des Américains noirs ont perdu une certaine forme de revenu du ménage pendant la pandémie, notamment des pertes d’emplois, des réductions de salaire, des réductions d’heures et des congés sans solde, contre 45% des Américains blancs.

Pour les autres groupes raciaux et ethniques, y compris les Américains d’origine asiatique et les Amérindiens, la taille des échantillons est trop petite pour être analysée dans le sondage AP-NORC.

Jeremy Shouse, un gérant de restaurant de Caroline du Nord, a vu ses heures de travail considérablement réduites au cours des premiers mois de la pandémie lorsque la petite entreprise a été contrainte de fermer. Shouse, un homme noir de 33 ans, a déclaré que le restaurant avait rouvert depuis, mais qu’il était passé de plus de 5000 dollars par jour avant la pandémie à seulement 200 dollars certains jours.

«Un an plus tard, les choses ne sont toujours pas les mêmes», a déclaré Shouse, ajoutant que son salaire avait chuté de 20%.

Environ 6 Hispaniques sur 10 et environ la moitié des Noirs américains affirment que leurs ménages sont toujours confrontés aux effets de la perte de revenus due à la pandémie, contre environ 4 Américains blancs sur 10. Les Américains noirs et hispaniques sont également particulièrement susceptibles de dire que l’impact a été majeur.

«Nous constatons que le racisme systémique joue un rôle énorme dans ce processus», a déclaré Rashawn Ray, chercheur en études de gouvernance au Brookings Institute, co-auteur d’un récent rapport sur les disparités raciales et la pandémie à Detroit. «Je pense que ce que nous verrons une fois la poussière retombée, c’est que l’écart de richesse raciale s’est en fait creusé.»

Il existe depuis longtemps des disparités raciales dans la façon dont les Américains vivent les ralentissements économiques et les récessions. Cependant, à la suite d’une reprise après la Grande Récession et bien dans l’administration Trump, l’écart de chômage entre les Américains noirs et blancs s’est rétréci dans un contexte de forte croissance de l’emploi et de l’activité économique. Mais une analyse récente de la Federal Reserve Bank of New York a révélé qu’un écart qui avait diminué à 3 points de pourcentage seulement est passé à 5,4 points de pourcentage en août dernier, effaçant certains des gains réalisés pendant la reprise.

Le sondage AP-NORC révèle également que les Américains d’origine hispanique sont particulièrement susceptibles de penser qu’il faudra beaucoup de temps pour se sortir du trou financier. Environ la moitié des Hispaniques disent ressentir encore les effets de la perte de revenus et qu’il faudra au moins six mois pour récupérer financièrement. Environ un tiers des Noirs américains disent la même chose, contre environ un quart des Américains blancs.

Quarante et un pour cent des Américains d’origine hispanique disent que le revenu actuel de leur ménage est inférieur à ce qu’il était au début de la pandémie, contre 29% des Noirs américains et 25% des Américains blancs.

Et environ 4 Américains noirs et hispaniques sur 10 n’ont pas été en mesure de payer une facture le mois dernier, contre environ 2 Américains blancs sur 10.

Pour les personnes de couleur, le traumatisme subi en raison de la crise économique a été aggravé par d’immenses pertes personnelles. Environ 30% des Américains noirs et hispaniques disent avoir un ami proche ou un parent décédé du coronavirus depuis mars dernier, contre 15% des Américains blancs.

Debra Fraser-Howze, fondatrice de Choose Healthy Life, une initiative visant à remédier aux disparités en matière de santé publique par le biais de l’Église noire, a déclaré qu’elle était confiante dans la capacité de la communauté noire à se rétablir économiquement et médicalement.

«La situation économique d’urgence de la communauté est lamentable», a déclaré Fraser-Howze, «et elle va être pire pendant longtemps. Mais nous sommes une communauté de survivants – nous sommes passés par l’esclavage et Jim Crow. Nous avons trouvé comment rester en vie. Je crois et je suis convaincu que notre communauté reviendra.

Swanson a rapporté de Washington. Morrison, qui a rapporté de New York, et Stafford, qui a rapporté de Detroit, sont membres de l’équipe Race and Ethnicity de l’AP.

Le sondage AP-NORC auprès de 1 434 adultes a été mené du 25 février au 1er mars en utilisant un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,4 points de pourcentage.