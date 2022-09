“Nous recevons une population très asymétrique de personnes riches de race blanche qui viennent dans notre clinique parce qu’elles ont la possibilité d’accéder aux soins, qu’elles ont une bonne assurance et qu’elles recherchent sur Internet et trouver nous », dit Azola.

Les patients non blancs sont plus susceptibles de ne pas avoir accès aux soins primaires, de faire face à des barrières d’assurance pour consulter des spécialistes, de lutter contre les congés de travail ou le transport pour les rendez-vous et d’avoir des obstacles financiers aux soins à mesure que les co-paiements pour la thérapie s’accumulent.

12 septembre 2022 – Dès les premiers jours de la pandémie de COVID-19, les personnes de couleur ont été les plus durement touchées par le virus. Aujourd’hui, de nombreux médecins et chercheurs constatent de grandes disparités quant à savoir qui reçoit des soins pendant une longue période de COVID.

Ce mélange de patients à la clinique d’Azola est en décalage avec le démographie de Baltimore, où la majorité des habitants sont noirs, la moitié d’entre eux gagnent moins de 52 000 dollars par an et 1 sur 5 vit dans la pauvreté. Et ce n’est pas propre à Hopkins. Selon les experts, bon nombre des dizaines de cliniques spécialisées dans le long COVID qui ont surgi dans tout le pays voient également une part inégale de patients blancs aisés.

C’est aussi un mélange de patients qui ne reflète très probablement pas qui est le plus susceptible d’avoir un long COVID.

Pendant la pandémie, les personnes qui se sont identifiées comme noires, hispaniques, amérindiennes ou autochtones de l’Alaska étaient plus susceptibles de recevoir un diagnostic de COVID que les personnes qui se sont identifiées comme blanches, selon le CDC. Ces personnes de couleur étaient également au moins deux fois plus susceptibles d’être hospitalisées pour des infections graves et au moins 70% plus susceptibles de mourir.

“Les données montrent à plusieurs reprises l’impact disproportionné du COVID-19 sur les populations des minorités raciales et ethniques, ainsi que sur d’autres groupes de population tels que les personnes vivant dans des zones rurales ou frontalières, les personnes en situation d’itinérance, les travailleurs essentiels et de première ligne, les personnes handicapées, les personnes toxicomanes troubles de l’usage, les personnes incarcérées et les personnes nées à l’extérieur des États-Unis », John BrooksMD, médecin-chef pour la réponse COVID-19 au CDC, a déclaré lors témoignage devant le sous-comité américain de l’énergie et du commerce sur la santé en avril 2021.