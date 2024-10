Les personnes de 50 ans et plus devraient se faire vacciner contre le pneumocoque, recommandent les autorités sanitaires américaines

Les autorités sanitaires américaines recommandent aux personnes de 50 ans et plus de se faire vacciner contre les bactéries susceptibles de provoquer la pneumonie et d’autres maladies dangereuses.

La recommandation a été formulée par un comité consultatif scientifique puis acceptée par les Centers for Disease Control and Prevention. La décision a abaissé – de 65 ans – l’âge minimum recommandé pour les personnes âgées pour se faire vacciner.

« C’est le moment idéal pour se faire vacciner contre la maladie pneumococcique en vue de la saison respiratoire hivernale », a déclaré mercredi soir la directrice du CDC, le Dr Mandy Cohen.

Le comité consultatif a voté 14 contre 1 en faveur du changement lors d’une réunion plus tôt dans la journée à Atlanta. Ces directives sont largement suivies par les médecins et incitent les assureurs maladie à payer pour les injections recommandées.

Les recommandations relatives aux injections antipneumococciques sont parfois considérées comme les directives de vaccination les plus compliquées émises par le gouvernement. Le CDC recommande actuellement des injections pour les enfants de moins de 5 ans et les adultes de 65 ans ou plus, à condition qu’ils n’aient jamais été vaccinés contre la maladie pneumococcique. Les autorités recommandent également les injections aux enfants et aux adultes présentant un risque accru de maladie pneumococcique, comme ceux souffrant de diabète, d’une maladie hépatique chronique ou d’un système immunitaire affaibli.

Il existe plus de 100 types connus de bactéries pneumocoques, qui peuvent provoquer de graves infections des poumons et d’autres parties du corps. Chaque année, les États-Unis enregistrent environ 30 000 cas de maladies pneumococciques invasives, qui comprennent des infections du sang, des inflammations du cerveau et de la colonne vertébrale, ainsi que d’autres maladies. Environ 30 % des cas concernent des personnes de 50 à 64 ans.

Le premier vaccin antipneumococcique a été autorisé aux États-Unis en 1977, et depuis lors, les sociétés pharmaceutiques proposent de nouvelles versions ciblant une douzaine de types ou plus en une seule injection. Différents vaccins sont tombés en popularité, notamment le Prevnar 13 de Pfizer, qui était autrefois un best-seller mais n’est plus disponible.

Quatre vaccins sont actuellement utilisés. La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé cette année le plus récent, le Capvaxive de Merck, qui peut coûter environ 300 dollars la dose et protège contre 21 types, dont huit non inclus dans d’autres vaccins antipneumococciques. Un porte-parole de Merck a déclaré qu’il avait été spécialement conçu pour aider à protéger contre les types de bactéries responsables de la majorité des maladies graves chez les adultes âgés de 50 ans et plus.

Le comité consultatif du CDC a recommandé en juin le vaccin comme option pour les adultes à risque plus élevé. À l’époque, le comité avait également évoqué la possibilité d’abaisser l’âge recommandé pour les personnes âgées. Ils ont noté que les infections pathogènes culminent entre 55 et 59 ans chez les Noirs américains – un âge inférieur à celui observé chez les Blancs. Mais le comité a reporté cette décision à la réunion de cette semaine.

Quelques inquiétudes : une injection de rappel pourrait s’avérer nécessaire, peut-être dans environ 15 ans. Et de nouveaux vaccins sont en cours de développement qui pourraient nécessiter une nouvelle mise à jour des recommandations.

« Le pneumocoque est une recommandation très confuse depuis de très nombreuses années et il est difficile d’avoir une nouvelle recommandation tous les deux ou trois ans », a déclaré le Dr Jamie Loehr, président du groupe de travail sur le pneumocoque du comité. Il a été le seul à voter contre la proposition.

