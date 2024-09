Les personnes comateuses peuvent être conscientes mais incapables de communiquer

Crédit image : Milad Fakurian, via Unsplash.

Un récent papier dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre une conscience a été détectée chez un quart des 241 patients inconscients atteints de lésions cérébrales qui ont été testés par IRMf et EEG cérébraux :

Au cours de ces tests, les participants ont entendu des instructions telles que « imaginez ouvrir et fermer votre main », suivies, 15 à 30 secondes plus tard, de « arrêtez d’imaginer ouvrir et fermer votre main ». Les réponses cérébrales à l’IRMf et à l’EEG ont montré que 60 (25 %) des participants ont suivi cette instruction de manière répétée et secrète pendant plusieurs minutes. GÉNÉRAL BRIGHAM. « UNE ÉTUDE INTERNATIONALE DÉTECTE LA CONSCIENCE CHEZ LES PATIENTS NON RÉPONDANTS. » SCIENCEDAILY, 14 AOÛT 2024

« De manière secrète » signifie que les patients n’étaient pas en mesure de répondre directement, mais que l’activité cérébrale montrait qu’ils comprenaient ce qu’on leur demandait.

Questions et espoirs

Le nombre est plus élevé que prévu et suscite à la fois des questions et de l’espoir pour les patients comateux. L’article de la revue remarques,

Le pourcentage de participants présentant une dissociation cognitive motrice est de 5 à 10 points de pourcentage plus élevé dans notre étude que dans les études précédentes.3,6,9–11 Ce résultat peut être dû à notre approche multimodale, qui a classé les participants ayant subi une évaluation avec les deux techniques en fonction des réponses à l’IRMf ou à l’EEG. Le pourcentage de participants présentant une dissociation cognitive motrice aurait pu être encore plus élevé si tous les participants avaient été évalués avec les deux techniques d’imagerie. BODIEN YG, ALLANSON J, CARDONE P, BONHOMME A, ET AL., DISSOCIATION COGNITIVE MOTRICE DANS «TROUBLES DE LA CONSCIENCE.» N ANGL J MED. 15 AOÛT 2024 ; 391(7) :598-608. DOI : 10.1056/NEJMOA2400645. PMID : 39141852.

En bref, lorsque les chercheurs ont étudié la question de manière systématique, ils ont trouvé davantage de cas (et pourraient en trouver encore plus par la suite). Ce niveau d’investigation, qui n’est probablement pas systématique, peut faire une différence considérable dans l’évaluation et les soins des patients :

Le simple fait de savoir que quelqu’un est conscient de ses capacités cognitives et plus compétent qu’il n’y paraît peut modifier considérablement ses soins cliniques. « Les familles nous ont dit qu’une fois qu’un résultat de test positif révélant une dissociation motrice cognitive est partagé avec l’équipe clinique du patient, cela peut changer la façon dont l’équipe interagit avec leur proche », [Yelena] Bodien a déclaré : « Soudain, l’équipe prête davantage attention aux signes comportementaux subtils qui pourraient être sous contrôle volontaire, ou parler au patient, ou jouer de la musique dans la pièce. D’un autre côté, ne pas détecter la dissociation cognitive motrice peut avoir de graves conséquences, notamment l’arrêt prématuré des soins de réanimation, l’absence de signes de conscience et le manque d’accès à une rééducation intensive. » GÉNÉRAL DE MASSE BRIGHAM. «CHEZ LES PATIENTS NON RÉPONDANTS”

Comment les technologies avancées peuvent aider

La découverte qu’un patient comateux est conscient mais incapable de communiquer de manière habituelle soulève la possibilité d’utiliser de nouvelles technologies de communication. Comme le souligne Julian Nowogrodzki Remarques à Nature:

Les résultats montrent qu’un nombre important de personnes atteintes de lésions cérébrales qui semblent insensibles peuvent entendre ce qui se passe autour d’elles et pourraient même être capables d’utiliser des interfaces cerveau-ordinateur (ICM) pour communiquer, explique le responsable de l’étude, Nicholas Schiff, neurologue à Weill Cornell Medicine à New York. Les ICM sont des dispositifs implantés dans la tête d’une personne qui captent l’activité cérébrale, la décodent et la traduisent en commandes qui peuvent, par exemple, déplacer un curseur d’ordinateur. « UN QUART DES PERSONNES SANS RÉACTION SOUFFRANT DE LÉSIONS CÉRÉBRALES SONT CONSCIENTS,14 AOÛT 2024

La connexion Neuralink

Les interfaces cerveau-ordinateur sont la technologie qui Elon Musk‘s Neuralink est un pionnier. Le cabinet de recherche est actuellement vise à répondre paralysie, cécité et perte de membres, mais sa technologie peut être applicable aux personnes qui ne réagissent plus en raison de lésions cérébrales. Elle a été testée plus tôt cette année sur Noland Arbaugh :

Il y avait un revers (décrit dans la vidéo), mais Arbaugh et Neuralink s’accrochent jusqu’à présent, le traitant comme une expérience d’apprentissage.

Mais pour revenir aux patients comateux : entrer en contact avec ceux qui peuvent en principe communiquer, ne serait-ce que par le biais de la technologie d’imagerie cérébrale, est un premier pas vers le traitement de cas autrefois considérés comme désespérés.

