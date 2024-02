Les personnes ayant une moins bonne image corporelle et une moindre efficacité personnelle sont plus enclines à insulter les autres.

Une étude récente a révélé que les individus enclins à phubber les autres ont tendance à avoir une moins bonne image corporelle et une moins bonne efficacité personnelle. La recherche a également révélé que les célibataires sont plus susceptibles de phuber avec d’autres que ceux qui sont mariés. Le document a été publié dans Rapports psychologiques.

L’utilisation généralisée des téléphones mobiles a permis aux gens d’être plus connectés que jamais. Alors qu’au cours des siècles précédents, les gens ne pouvaient communiquer qu’avec ceux qui se trouvaient dans leur environnement immédiat, les appareils mobiles modernes permettent aux individus d’être en communication constante avec les autres, quel que soit l’endroit où ils se trouvent (à quelques exceptions près !). Cela a également donné à chaque individu le choix de savoir à qui il consacrera son attention : ceux qui se trouvent dans son environnement immédiat ou les personnes qui ne sont pas physiquement présentes, via l’utilisation d’appareils mobiles (ou généralement les contenus disponibles sur les appareils mobiles).

Dans ces situations, certaines personnes, au moins de temps en temps, décident de consacrer leur attention à leurs appareils mobiles plutôt qu’aux individus de leur entreprise. Ce comportement est désormais connu sous le nom de phubbing. Le phubbing est un terme qui combine « téléphone » et « snubbing ». Cela fait référence au fait d’ignorer quelqu’un dans un cadre social en prêtant attention à son téléphone plutôt qu’à la personne avec qui on se trouve. Ce comportement est souvent considéré comme impoli et peut avoir un impact négatif sur les relations personnelles. En raison de sa prévalence croissante, elle fait l’objet de nombreuses nouvelles études.

Les auteurs de l’étude, Selma Kılıç et Eyüp Çelik, de l’Université de Sakarya en Turquie, ont voulu étudier les liens entre le phubbing (la tendance à phuber les autres), l’image corporelle et l’auto-efficacité. Ils soutiennent que l’environnement virtuel moderne est devenu une plate-forme où les gens affichent un corps et une apparence parfaits, s’idéalisant visuellement.

Comme cette norme de beauté du « corps idéal » n’est pas réalisable dans la vie réelle, les personnes qui l’acceptent peuvent devenir insatisfaites de leur propre corps. Si les personnes sujettes au phubbing sont généralement plus immergées dans le monde virtuel, elles seraient également plus susceptibles d’accepter le standard de beauté du « corps idéal » et seraient donc plus insatisfaites de leur corps, c’est-à-dire auraient une image corporelle plus négative.

De la même manière, les personnes qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux pourraient avoir moins de temps pour effectuer d’autres activités importantes de la vie. Cela peut conduire à une diminution du sentiment d’efficacité personnelle, c’est-à-dire de la croyance d’une personne en sa capacité à réussir dans des situations spécifiques ou à accomplir une tâche.

L’étude a porté sur 301 adultes turcs, dont 76 % étaient des hommes et 37 % mariés. Les participants ont complété l’échelle générale de Phubbing, l’échelle générale d’auto-efficacité et l’échelle d’image corporelle.

Les résultats ont montré que les participants plus enclins à phubber les autres avaient tendance à avoir une plus faible efficacité personnelle et une moins bonne image corporelle. Cependant, la corrélation était faible. Les hommes et les femmes avaient des scores moyens similaires pour l’évaluation du phubbing. Cependant, les célibataires étaient, en moyenne, un peu plus enclins à faire du phubing que les personnes mariées.

« L’exposition au phubbing dans la vie sociale pourrait devenir plus répandue à l’avenir. Cette situation peut affecter négativement les relations interpersonnelles, variable essentielle à la santé mentale humaine, et provoquer d’autres problèmes psychosociaux (dépendance, solitude, isolement social, etc.). Ainsi, l’identification des facteurs liés au phubbing peut contribuer à la santé individuelle et sociétale », ont conclu les auteurs de l’étude.

L’étude apporte une contribution précieuse à la compréhension de la relation entre le phubbing et d’autres caractéristiques psychologiques. Cependant, il convient de noter que l’étude était uniquement basée sur des auto-évaluations. Les études utilisant d’autres méthodes de collecte de données pourraient ne pas donner des résultats égaux.

Le papier, “Être virtuel dans une interaction interpersonnelle réelle : qu’est-ce qui rend les gens enclins au phubbing ?», a été rédigé par Selma Kılıç et Eyüp Çelik.