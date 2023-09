Les personnes ayant un emploi permanent vivent plus longtemps que les travailleurs temporaires, selon une étude

Les personnes qui occupent un emploi précaire courent un risque de décès prématuré 20 pour cent plus élevé que celles qui ont un emploi sûr, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs suédois.

L’étude a été publiée dans le Journal of Epidemiology and Community en août et a révélé que les emplois avec des contrats courts, de bas salaires et un manque d’influence, de prévisibilité et de sécurité contribuent au risque de décès.

« Les résultats sont importants car ils montrent que le taux de mortalité élevé observé chez les travailleurs peut être évité », a déclaré Nuria Matilla-Santander, auteur principal et professeur adjoint au Karolinska Institutet de Suède, dans un communiqué de presse. Elle a déclaré que l’étude pourrait servir de base à des changements politiques potentiellement salvateurs en Suède et au-delà.

« Si nous réduisons la précarité sur le marché du travail, nous pouvons éviter des décès prématurés en Suède. »

Matilla-Santander et ses collègues ont utilisé les données du registre recueillies entre 2005 et 2017 auprès de plus de 250 000 travailleurs suédois âgés de 20 à 55 ans. L’étude a porté à la fois sur les personnes qui sont passées de conditions de travail précaires à des conditions de travail sûres, et sur celles qui sont restées dans des conditions précaires.

Matilla-Satander a déclaré que la collecte de données auprès d’une population aussi nombreuse a permis à son équipe de contrôler d’autres facteurs que l’emploi précaire qui pourraient contribuer à un décès prématuré, tels que l’âge, les changements de vie stressants comme le divorce et les maladies courantes dont peuvent souffrir les travailleurs.

« Grâce aux méthodes que nous avons utilisées, nous pouvons être relativement certains que la différence de mortalité est due à la précarité de l’emploi plutôt qu’à des facteurs individuels », a-t-elle déclaré.

L’étude a révélé que les personnes qui passaient d’un emploi précaire à un emploi sûr avaient un risque de décès 20 pour cent inférieur, indépendamment de ce qui s’est passé par la suite, par rapport à celles qui restaient dans un emploi précaire. S’ils conservaient un emploi sûr pendant 12 ans, le risque de décès diminuait de 30 pour cent.

« Il s’agit de la première étude montrant que le passage d’un emploi précaire à un emploi sûr peut réduire le risque de décès », a déclaré le co-auteur Theo Bodin dans un communiqué de presse. « Cela revient à dire que le risque de décès prématuré est plus élevé si l’on continue à travailler sans contrat de travail sûr. »

L’étude s’ajoute aux travaux menés par des chercheurs du monde entier qui tentent de comprendre comment l’emploi précaire affecte la santé des travailleurs.

Une étude finlandaise de 2003 a révélé un risque de décès plus faible pour les travailleurs passant d’un emploi temporaire à un emploi permanent. Une autre étude publiée en France en 2013 a révélé un risque de mortalité plus élevé chez les hommes employés temporairement que chez les travailleurs permanents. Une étude menée aux États-Unis en 2019 a établi des liens entre la volatilité des revenus et la mortalité toutes causes confondues.

L’étude de Matilla-Santander ne révèle pas spécifiquement comment l’emploi précaire conduit à une mort prématurée, mais indique qu’une explication possible est que les travailleurs employés de manière précaire souffrent d’insécurité économique, de privation matérielle, de stress chronique et de conditions de travail plus mauvaises ou plus dangereuses.

Matilla-Satander a déclaré que la prochaine phase de la recherche explorera davantage les explications de ce lien.