Les personnes ayant des dragons barbus comme animaux de compagnie pourraient être exposées à une souche rare de salmonelle : rapport

L’infection a été identifiée chez des nourrissons aux États-Unis et au Canada

Une souche rare de salmonelle qui a touché plusieurs nourrissons ces dernières années aux États-Unis et au Canada a été attribuée aux dragons barbus de compagnie, selon une nouvelle étude publiée cette semaine.

L’étude, menée par le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDCP), a lié l’espèce à l’épidémie de Salmonella Vitkin qui a frappé toute l’Amérique du Nord en 2021 et 2022, à la suite d’une enquête sur les animaux potentiellement vendus par le même éleveur en Asie du Sud-Est.

Les résultats surviennent alors que le dragon barbu, également connu sous le nom de Pogona, devient progressivement un animal de compagnie populaire à travers le pays, comme partagé sur les réseaux sociaux Ces derniers mois.

Selon l’étude, deux cas identifiés d’infection à Salmonella enterica sérovar Vitkin ont été « liés par le séquençage du génome entier chez des nourrissons » en Ontario, au Canada, en 2022 – dont les ménages ont tous deux des dragons barbus comme animaux de compagnie.

Getty Boîte de Petri à Salmonella

“La souche épidémique a également été isolée à partir d’un échantillon environnemental prélevé dans l’enclos d’un dragon barbu d’un patient”, a déclaré le CDCP. Douze cas ont également été retracés aux États-Unis entre mars 2021 et septembre 2022.

Les dragons barbus, originaires d’Australie, peuvent être achetés dans les animaleries partout aux États-Unis et au Canada et sont très probablement élevés en captivité.

L’étude du CDCP a révélé que des patients de l’Ontario se voyaient vendre des dragons barbus provenant de diverses animaleries de la province par un seul fournisseur intermédiaire commun « qui importait des dragons barbus de divers fournisseurs, y compris un fournisseur international situé en Asie du Sud-Est ».

Ce fournisseur a cessé d’importer des reptiles du fournisseur international fin 2021. Après une enquête plus approfondie, les animaleries vendant des dragons barbus aux États-Unis étaient approvisionnées par un fournisseur unique qui achetait les reptiles auprès du même fournisseur international, selon le rapport.

Il est désormais conseillé aux dragons barbus hébergés comme animaux de compagnie de ne pas se déplacer en dehors de leurs aquariums afin d’éviter toute nouvelle épidémie.

“C’est le golden retriever du monde des reptiles en termes de facilité de manipulation”, a déclaré le président de l’association. Association des vétérinaires des reptiles et des amphibiens et propriétaire de reptiles, le Dr La’Toya Latney, a déclaré, selon Le New York Times. “Cela augmente en fait le risque qu’ils tombent malades ou se blessent.”

Les ménages avec des nourrissons doivent être prudents lorsqu’il s’agit d’avoir des amphibiens en général. Les dragons barbus hébergent des bactéries salmonelles dans leur tube digestif qui peuvent se propager dans les excréments et sur la peau du lézard, faisant de la manipulation une cause potentielle de propagation de l’infection.

Lire l’article original sur Personnes.