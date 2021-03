La fiducie de Birmingham sert 2,2 millions de patients chaque année et comprend l’hôpital Heartlands de Birmingham et l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham. La fiducie d’Essex couvre environ 1,2 million de personnes et est composée de l’hôpital universitaire de Southend, de l’hôpital Broomfield et de l’hôpital universitaire de Basildon.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy