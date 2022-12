Les personnes avec des cotes de crédit parfaites ont 3 choses en commun

Bien qu’il soit rare d’obtenir un pointage de crédit parfait de 850, ce n’est pas impossible. Environ 1,3 % des consommateurs en ont un, selon Les dernières données d’Experian. Les scores FICO peuvent varier de 300 à 850. Le le score moyen était de 714à partir de 2021. Les quelques personnes qui réussissent à atteindre les cotes de crédit parfaites ont tendance à partager trois traits clés, selon La dernière analyse d’Experian.

Les personnes avec des scores parfaits sont généralement plus âgées

“Il est peu probable que vous voyiez beaucoup de jeunes de 25 ans avec une cote de crédit parfaite”, a déclaré Matt Schulz, analyste en chef du crédit pour LendingTree, à CNBC Make It. La majorité des personnes ayant 850 cotes de crédit ont plus de 57 ans, selon le rapport d’Experian. Environ 70 % des personnes ayant une cote de crédit parfaite sont des baby-boomers (définis par Experian comme les personnes âgées de 57 à 75 ans) et des membres de la génération silencieuse (75 ans et plus). La génération X (41 à 56 ans) représente environ 22 % des personnes ayant des scores parfaits. Pendant ce temps, seulement environ 4% de ce groupe sont des milléniaux et des Gen Zers (40 ans et moins). Étant donné que les prêteurs veulent voir que vous avez démontré une capacité constante à bien gérer le crédit sur une longue période, la durée des antécédents de crédit a un impact important sur votre pointage de crédit. C’est pourquoi les générations plus âgées, qui ont eu plus de temps pour se constituer un crédit, ont tendance à avoir des scores plus élevés que les plus jeunes.

Ils ont plus de cartes de crédit mais des soldes inférieurs

L’ouverture d’un tas de nouvelles cartes de crédit n’augmentera pas vos chances d’obtenir une cote de crédit parfaite, mais les personnes ayant 850 cotes de crédit ont tendance à avoir près de six cartes en moyenne, selon Experian. C’est au-dessus de la moyenne nationale d’environ quatre cartes de crédit par personne. La clé du succès des marqueurs parfaits : bien qu’ils aient plus de cartes de crédit que la moyenne, ils ont tendance à avoir des soldes inférieurs, selon l’analyse. Les personnes ayant 850 cotes de crédit ont tendance à avoir une dette de carte de crédit d’environ 2 588 $, comparativement à la moyenne nationale de 5 221 $. Et les personnes ayant des cotes de crédit élevées ne maximisent pas leurs cartes. Les experts en finances personnelles recommandent généralement de n’utiliser qu’environ 30 % de votre crédit disponible. Les personnes ayant des scores supérieurs à 800 ont tendance à n’utiliser qu’environ 7 %, selon creditcards.com.

Ils sont moins endettés en général

Les personnes ayant une cote de crédit de 850 ont tendance à avoir moins de dettes dans d’autres catégories, révèle le rapport d’Experian. Par exemple, ils ont généralement un solde de prêt automobile d’environ 17 000 $ par rapport à la moyenne nationale de près de 21 000 $. Les scores parfaits ont également des soldes inférieurs à la moyenne sur les prêts automobiles et les hypothèques. Cela n’est pas vrai pour tous les types de prêts : les personnes ayant une cote de crédit de 850 ont un solde moyen sur les prêts personnels qui est presque le double de la moyenne nationale. Cependant, le taux d’intérêt moyen d’un prêt personnel est d’environ 8,73 %, comparativement au taux d’intérêt moyen d’une carte de crédit, qui est d’environ 16,65 %, selon le Les dernières données de la Réserve fédérale. Dans l’ensemble, les personnes ayant un score de 850 démontrent leur solvabilité aux prêteurs en remboursant constamment différents types de dettes.

Une cote de crédit presque parfaite suffit

Bien qu’avoir une cote de crédit parfaite de 850 puisse vous valoir le droit de vous vanter, cela n’apporte pas beaucoup d’avantages supplémentaires. Tout ce qui dépasse 800 est une cote de crédit exceptionnelle, selon Site Internet de FICO. “La réalité est que vous n’obtiendrez rien avec une cote de crédit de 850 que vous ne pourriez pas obtenir avec une cote de crédit de 830, ou même une cote de crédit de 780 ou 790”, explique Schulz. Pour bénéficier des meilleures conditions lors d’une demande de prêt, le seuil se situe généralement entre 740 et 760, a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate.com, à CNBC Make It. Mais si votre pointage de crédit est inférieur à 740, chaque point compte. “Les prêteurs ont souvent des seuils précis, peut-être des tranches de 20 points telles que 720-739, 700-719, 680-699, etc. Plus votre niveau est bas, moins vous avez de chances d’être approuvé et plus votre taux d’intérêt sera élevé. “, dit Rossman.

Comment améliorer votre pointage de crédit